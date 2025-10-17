Deviza
EUR/HUF391.08 +0.31% USD/HUF334.11 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.86 +0.28% CZK/HUF16.08 +0.15% EUR/HUF391.08 +0.31% USD/HUF334.11 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.86 +0.28% CZK/HUF16.08 +0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,527.93 -0.52% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,750 -0.29% OTP30,230 -1.32% RICHTER10,270 +0.49% OPUS554 -0.18% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,704.77 +0.5% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,195.8 -1.26% BUX102,527.93 -0.52% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,750 -0.29% OTP30,230 -1.32% RICHTER10,270 +0.49% OPUS554 -0.18% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,704.77 +0.5% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,195.8 -1.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BÉT
BUX

Lefordult az OTP, újra botladozik a forint

Csökkenéssel kezdte a hét utolsó tőzsdenapját a BUX. A blue chipek közül az OTP indított a leggyengébben, de a Magyar Telekom árfolyama is csütörtöki zárószintje alatt startolt.
Murányi Ernő
2025.10.17, 09:14
Frissítve: 2025.10.17, 09:50

Markáns lefordulás előszelét érezni péntek reggel az európai börzéken. A tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben ugyanis a DAX 1,28 százalékkal, a londoni FTSE 100 1,92 százalékkal, a francia CAC 40 0,62 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 pedig 0,92 százalékkal esett. 

OTP 240619_bet_002_VZ , BÉT, Budapesti Értéktőzsde
Lejtőre került az OTP tőzsdenyitás után / Fotó: Vémi Zoltán

Gyengüléssel zártak csütörtökön a legfontosabb amerikai indexek is, miután a washingtoni kongresszus tegnap sem tudta elfogadni  a kormányzati leállás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, bár ott a visszaesés a 0,5–0,7 százalékos sávban maradt.

Piaci megfigyelők szerint növekvő aggodalom övezi az Egyesült Államok kisebb regionális bankjainak mérlegminőségét is, miután két intézmény is elismerte, hogy problémákat fedezett fel a hitelportfóliójában. Amellett a befektetőket továbbra is nyomasztja és óvatosságra készteti az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború.

Európában a befektetők a péntek délelőtt érkező legfrissebb euróövezeti inflációs jelentésre várnak. 

A BUX is mínuszban nyitott annak dacára, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapestre tervezett csúcstalálkozójának híre felértékelheti a magyar piacot a befektetők szemében. Az első számú hazai részvényindex 102 736 ponton, azaz 0,3 százalékkal csütörtöki záróértéke alatt nyitott.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol és a Richter 2758, illetve 10 220 forinton stagnált.

Az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 30 430 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,1 százalékkal, 1798 forintra süllyedt. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:01:19
Árfolyam: 30,230 HUF -400 / -1.32 %
Forgalom: 892,082,850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az euró új erőre kapott a zöldhasúval szemben, a keresztárfolyam néhány perccel 9 óra előtt 1,1713 dolláron állt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
391.0833 +0.31%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint hatalmasat ralizott csütörtök este a csúcstalálkozó hírére, még 390 alá is beköszönt az euró. Ebből ugyan erőteljesen visszavett azóta a devizapár, a 391,1 forint körüli eurókurzus azonban még mindig alacsonyabb az elmúlt napokban látott szinteknél.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu