Máris itt a budapesti békecsúcs hatása a világra: bezuhant az olaj ára Trump, Putyin és Orbán találkozója miatt

Folytatta a részvénypiac a Wall Street csütörtöki gyengülését pénteken az ázsiai kereskedelemben, a kötvényhozamok tovább emelkedtek, miközben az arany újabb rekordot döntött. Az amerikai regionális bankoknál jelentkező hitelfeszültség jelei idegessé tették a befektetőket.

A részvénypiac a bankpánik miatt aggódik, az olajár viszont beszakadt a budapesti békecsúcs hírére / Fotó: Anadolu via AFP

Az éjszaka folyamán a Zions részvényei 13 százalékkal zuhantak, miután a bank bejelentette, hogy kaliforniai részlegének két hitele miatt 50 millió dolláros veszteséget könyvel el a harmadik negyedévben.

A Western Alliance papírjai 11 százalékkal estek; a cég pert indított, csalással vádolva a Cantor Groupout.

Bár a két hitelezőnél jelentkező problémák egyelőre kordában tarthatónak tűnnek, ahol füst van, ott gyakran tűz is, és a 2023-as válság megoldása valójában egy újabb bankválság melegágyát teremtette meg

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Ez az amerikai bankszektort érintő sokk inkább a piaci hangulatról és a likviditásról szól, mintsem egy rendszerszintű hitelösszeomlásról – mondta a Bloombergnek Dilin Wu, a Pepperstone Group Ltd. stratégája. – Jó példája ez a globális kockázatkerülésnek, az alapmutatók rendben vannak, de a félelem az úr a tőzsdéken.”

A két esemény erős nyomást gyakorolt az amerikai bankszektor részvényeire, gyengítette a dollárt, erősítette viszont a két klasszikus menekülődeviza, a jen és a svájci frank árfolyamát. A kétéves amerikai államkötvények hozama pénteken hároméves mélypontra, 3,4040 százalékra esett; a befektetők idén legalább két újabb negyed százalékpontos kamatcsökkentést áraznak a Fed részéről.

Mínuszban nyithat a részvénypiac Európában, újabb történelmi csúcson az arany árfolyama

A biztonságos eszközök felé fordulás következtében

az arany unciánként 4378 dolláros rekordárat ért el, bár később némi profitrealizálás után stagnált. Ennek ellenére az arany heti szinten 7,6 százalék nyereségre áll, ami 2020 eleje óta a legnagyobb emelkedés.

Az ezüst szintén új csúcsot döntött.

Az S&P 500 és Nasdaq határidős indexei 0,3 százalékkal estek, miközben a nap folyamán további amerikai regionális banki jelentések várhatók.

Az európai részvényindexek 0,7 százalékkal,

az FTSE-határidők pedig 0,9 százalékkal csökkentek.

A részvénypiaci hangulatot az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő kereskedelmi feszültség is rontotta.

Kína csütörtökön azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy pánikot kelt a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozások miatt, elutasítva a Fehér Ház kérését a korlátozások feloldására.

Az MSCI Ázsia–csendes-óceáni index 0,9 százalékkal esett, így a hét negatív tartományba került.

A japán Nikkei 1 százalékot veszített, a bankszektor indexe meredeken esett.

A tajvani tőzsde 0,9 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy a csipgyártó TSMC rekordnegyedéves nyereségről számolt be, és optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokról.

A kínai blue chipek és a hongkongi Hang Seng index egyaránt 1,4 százalékkal zuhantak.

A hitelpiaci aggodalmak és a kamatcsökkentési várakozások gyengítették a dollárt, amely 0,6 százalék heti veszteségre áll a főbb devizákkal szemben.

A jen és a svájci frank voltak a hét legnagyobb nyertesei 0,7, illetve 0,9 százalék erősödéssel.

A japán jegybank kormányzója, Ueda Kazuo elmondta, hogy a központi bank alaposan megvizsgálja az adatokat, mielőtt dönt a kamatemelésről ebben a hónapban. Eközben a Liberális Demokrata Párt vezetője, Takaicsi Szanae továbbra is szövetségeseket keres a jövő héten várható miniszterelnök-választáshoz.