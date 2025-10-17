Kilőttek a fizetések a nyár végén: a családi adókedvezmény emelkedése már kézzel fogható – ezt már a zsebükön is érzik a családok

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete augusztusban 683 300 forint, nettó átlagkeresete pedig 472 600 forint volt, ami azt jelenti, hogy az előbbi 8,7, az utóbbi pedig 9,2 százalékot nőtt az előző évihez képest, míg a reálkereset 4,7 százalékot nőtt egy év alatt – közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset növekedéséhez a családi adókedvezmény is hozzájárult / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A családi adókedvezmény emelése már látszik a nettó átlagkereseten

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezménynek köszönhetően volt magasabb a bruttó átlagkereseténél. A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A KSH adataiból az is kiderül, hogy a rendszeres, tehát prémium, bónusz és más különjuttatások nélküli bruttó átlagkereset összege 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékos éves szintű növekedésnek felel meg. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2, illetve 8,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

Mindebből az is következik, hogy

augusztusban a reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Ezzel Magyarország Európa élmezőnyébe tartozik a reálbérek emelkedése terén.

Az év első nyolc hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt, ami egyaránt 9,3 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakánál.