Németország csodafegyvert vásárol a Magyarországnak is kulcsfontosságú hadiipari cégtől: vége a drónok uralmának – videón, hogyan pusztít a Skyranger

Alaposan bevásárol drónellenes fegyverekből Németország, sajtóhírek szerint a kormány 600 Skyranger 30 rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerre adott le rendelést a Rheinmetall felé.
Ezt az eszközt a német hadiipari cég kifejezetten a drónok ellen fejlesztette ki, tanulva az ukrajnai háború tapasztalataiból és egyebek mellett erre hivatkozva mondta azt a cég vezérigazgatója, Armin Papperger, hogy a drónok dominanciájának napjai meg vannak számlálva a csatatereken.
A Skyranger tornyokat a német kormány a Boxer harckocsikra szerelve rendelte meg összesen több mint 9 milliárd euró értékben a Handelsblatt információi szerint.
A Boxert a francia-német KNDS gyártja.
A Reuters összefoglalója felidézi, hogy Boris Pistorius német hadügyminiszter a múlt héten arról beszélt, hogy több száz Skyranger megrendelését tervezik a következő hónapokban, ám a német hadsereg eddig mindössze 19-et rendelt a légvédelmi rendszerből.
Európa-szerte kiemelt jelentőséget kapott a légvédelem, miután az utóbbi hetekben több drónokkal kapcsolatos incidens történt, melyek mögött Oroszországot sejtik Ukrajna szövetségesei, noha Moszkva tagadja a vádakat.
Pénteken a német kormány szóvivője sajtótájékoztatóján nem akart találgatásokba bocsátkozni a számokat illetően, míg a Rheinmetall a német kormányhoz irányította az érdeklődőket, de a cég szóvivője jelezte, hogy a vállalat a gyártás jelentős bővítésére készül a nagy érdeklődésre tekintettel.
A német fegyvergyártó legalább évi 200-at szeretne gyártani a légvédelmi rendszerből.
A Rheinmetall Ukrajnának is szállít a rendszer 35 milliméteres ágyúval felszerelt változatából, a Skyranger 35-ből, miután több száz millió eurós rendelést kapott, amit a befagyasztott orosz vagyonból fizetnek majd ki – derül ki a cég egy másik pénteki közleményéből.
