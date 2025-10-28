A Richter állt az élre a blue chipek közül, a Rába újabb álomhatárt tört át
Vegyesen indult a nap kedden Európában a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a HSBC, a BNP Paribas és a Novartis hajnali gyorsjelentései sem lepték meg túlzottan a befektetőket. A Wall Street vezető indexei kövér pluszban zártak hétfőn. Tőzsdenyitás után idehaza a Richter állt a blue chipek élére.
A piacok eközben az Egyesült Államok és Japán közötti új, kritikus ásványi anyagokra vonatkozó megállapodás következményeit mérlegelik, valamint várják a németországi fogyasztói bizalomról szóló jelentést is.
A DAX 0,36 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 0,17 százalékkal csökkent, miközben a brit FTSE 100-as 0,53 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,11 százalékkal erősödött.
A BUX 105 208 ponton, azaz 0,1 százalékkal hétfői záróértéke alatt rajtolt el.
A blue chipek közül a Richter startja sikerült a legjobban, a gyógyszerrészvény 10 500 forintos nyitóárfolyammal, azaz 0,6 százalékos pluszban indította a kereskedést.
A Mol kurzusa viszont 0,6 százalékkal, 2800 forintra, a Magyar Telekomé 0,5 százalékkal, 1772 forintra, míg az OTP-é 0,1 százalékkal, 31 210 forintra süllyedt.
A Rába továbbra is duzzad az erőtől, szinte azonnal 4000 forint fölé lendült az árfolyama, néhány perccel a nyitás után már 9 százalékkal, 4350 forintig ralizott.
A 4iG ellenben 0,7 százalékkal, 4060 forintra gyengült.
A kisebb cégek közül kiemelkedően jól startoltak el a Nap papírjai, több mint 7 százalékkal, 1460 forintig száguldva, ami nem is csoda, hiszen
az Xtend-piacon jegyzett napenergiacég tőzsdenyitás előtt tette közzé első héthavi eredményeit, s eszerint az egy részvényre jutó nettó nyeresége csaknem 38 százalékkal ugrott meg.
Az euró 1,16559 dolláron, illetve 388,65 forinton stagnál reggel kilenc körül.