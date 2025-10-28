Deviza
BÉT
késleltetett adatok
tőzsde
OTP
BUX

A Richter állt az élre a blue chipek közül, a Rába újabb álomhatárt tört át

Csekély mértékben gyengült a BUX kedden reggel. A Richter erősödött a tőzsdenyitás után, a Rába pedig máris 4000 forint fölött termett.
Murányi Ernő
2025.10.28, 09:12
Frissítve: 2025.10.28, 10:08

Vegyesen indult a nap kedden Európában a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a HSBC, a BNP Paribas és a Novartis hajnali gyorsjelentései sem lepték meg túlzottan a befektetőket. A Wall Street vezető indexei kövér pluszban zártak hétfőn. Tőzsdenyitás után idehaza a Richter állt a blue chipek élére.

_VEZ4424 rICHTER
A Richter állt az élre a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

A piacok eközben az Egyesült Államok és Japán közötti új, kritikus ásványi anyagokra vonatkozó megállapodás következményeit mérlegelik, valamint várják a németországi fogyasztói bizalomról szóló jelentést is.
A DAX 0,36 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 0,17 százalékkal csökkent, miközben a brit FTSE 100-as 0,53 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,11 százalékkal erősödött.

A BUX 105 208 ponton, azaz 0,1 százalékkal hétfői záróértéke alatt rajtolt el.

A blue chipek közül a Richter startja sikerült a legjobban, a gyógyszerrészvény 10 500 forintos nyitóárfolyammal, azaz 0,6 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A Mol kurzusa viszont 0,6 százalékkal, 2800 forintra, a Magyar Telekomé 0,5 százalékkal, 1772 forintra, míg az OTP-é 0,1 százalékkal, 31 210 forintra süllyedt.

A Rába továbbra is duzzad az erőtől, szinte azonnal 4000 forint fölé lendült az árfolyama, néhány perccel a nyitás után már 9 százalékkal, 4350 forintig ralizott.

A 4iG ellenben 0,7 százalékkal, 4060 forintra gyengült.

A kisebb cégek közül kiemelkedően jól startoltak el a Nap papírjai, több mint 7 százalékkal, 1460 forintig száguldva, ami nem is csoda, hiszen

az Xtend-piacon jegyzett napenergiacég tőzsdenyitás előtt tette közzé első héthavi eredményeit, s eszerint az egy részvényre jutó nettó nyeresége csaknem 38 százalékkal ugrott meg. 

Az euró 1,16559 dolláron, illetve 388,65 forinton stagnál reggel kilenc körül. 

 

