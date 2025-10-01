Blöff lenne a Tesla? Elképesztő szakadást hozhat a teljes részvénypiacon, amikor kipukkad a lufi

„Megnéztétek, azt' megvettétek. Nem? Ez van. Többet nem tudok mondani. Látjátok azt a verdát? Azt ajánlom, üljetek be, és húzzatok el!” - idézet a „A Blöff” (Guy Ritchie, 2000) című filmből, Mickey-től (Brad Pitt). Ez a fenti pár mondat tökéletesen leírja azt, ahogy a piac jelenleg a Teslához viszonyul. A befektetők megnézték, megvették és nem kérdeznek többet. Musk, akárcsak Mickey, pedig csak legyint: „ha megvette, hadd vigye!”. A probléma csak annyi, hogy a Tesla esetében a „verda” nem visz el oda, ahova a befektetők remélik.

Eufóriában a piac, szárnyal a Tesla / Fotó: Anadolu via AFP

A részvénypiac még eufóriában ég és kevés papír testesíti meg ezt jobban, mint a Tesla. A szeptemberi rali szinte példátlan volt, a papír egy hónap alatt közel 30 százalékot emelkedett. Ez is közrejátszott abban, hogy a szélesebb piac is ellenállt a szezonálisan gyenge jelenlegi időszaknak, így a Tesla árfolyama a valóságtól még messzebb kerül, és inkább álmokat, mint tényeket áraz.

A valóság ugyanis jóval kiábrándítóbb.

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint a Tesla EV-regisztrációk 2025 augusztusában közel negyedével estek vissza az előző évhez képest. Ez nem egyszeri megingás, az első nyolc hónapban a visszaesés még ennél is több volt, miközben a teljes elektromosautó-piac több mint 25 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban. A torta tehát nő, de a Tesla szelete zsugorodik. Ez súlyos intő jel, hiszen a vállalat sokáig Európát tekintette egyik kulcspiacának.

Más, rövidebb távra visszatekintő pozitív számok azonban elfedik a bajt a befektetők szeme elől. Elemzők szerint a harmadik negyedévben a Tesla képes lesz a konszenzushoz képest jóval több autót eladni. Ugyanakkor ezek jelentős részét az amerikai eladások adják, melyek egyszeri tényezőn, a szeptember végével lejáró 7.500 dolláros szövetségi adójóváírás miatti előrehozott vásárlásokon alapulnak. Tény, hogy a kínai eladások erősebb lettek az utóbbi hetekben, de az árverseny negatív hatása kivédhetetlen a Tesla számára.

A BYD hazai pályán, helyi gyártókkal előbb-utóbb elkerülhetetlenül kiszorítja innen is a Teslát.

A mostani szállítási rekordokat tehát nem fenntartható fundamentumok, hanem átmeneti ösztönzők fűtik.