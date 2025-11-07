Deviza
Nagyon ütik az OTP részvényét a gyorsjelentés után, a Mol zöldben kezdett

Az OTP és a Mol gyorsjelentéseit emészti a piac a pénteki nyitásban. A BÉT nagyjai közül már csak a Magyar Telekom számait nem ismerjük.
Mészáros Gergő
2025.11.07, 09:04
Frissítve: 2025.11.07, 09:28

Fontos napra ébredtek a magyar befektetők pénteken, és nemcsak azért, mert az OTP és a Mol is mára virradóra tették közzé friss negyedéves eredményeiket, hanem azért is, mert az éjszakai órákban a hazai befektetők számára is kulcsfontosságú hírek érkezhetnek majd Amerikából, ahol Donald Trump Orbán Viktort és küldöttségét fogadja, hogy gazdasági és kereskedelmi kérdésekben is tárgyaljanak egymással. A küldöttség részét képezi Orbán Gábor Richter-vezér mellett Jászai Gellért 4iG-vezető is, így a hazai befektetők által a BÉT-en a legtöbbet kereskedett részvények kapcsán is kiemelten fontos hírek érkezhetnek a következő 24 órában. 

BÉT, Budaiesti értéktőzsde, tőzsde
Négyből három blue chip eredménye már ismert a BÉT-en / Fotó: Zoltan Tarlacz / Shutterstock

Négyből három blue chip eredménye már ismert a BÉT-en

Az idei harmadik negyedéves gyorsjelentéseikkel a magyar blue chipek akkorát talán nem robbantottak, mint azt az elmúlt időszakban megszokhattuk: az OTP ugyan hozta a megszokottat, és egy újabb erős jelentést tett le az asztalra, a Mol erős számai ellenére felülvizsgálat alá vonta teljes éves előrejelzését, a Richter pedig egyértelműen csalódást keltő számokról számolt be, így a következő napokban bőven lesz mit emésszen a Budapesti Értéktőzsde.

A pénteki nyitásban az OTP részvénye 1,6 százalékkal 31 930 forintig esett, míg a jelentését még közzé nem tevő Magyar Telekom 0,56 százalékos mínuszban, 1780 forinton kezdett.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Ezzel szemben a Mol 0,5 százalékos pluszban, 2920 forinton nyitott, a Richter pedig elkezdett kikapaszkodni a csütörtökön megásott hatalmas gödréből, és 0,8 százalékkal 9980 forintig emelkedett a gongszó után.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A forint visszafogottan kezdte a reggelt, a dollárral szemben 334,8 környékén oldalazott a tőzsde nyitásakor, az euró ellenében pedig 386,1-en járt a kereszt kilenc órakor, ezzel többéves csúcsok környékén tudott stabilizálódni.

