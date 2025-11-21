Deviza
Gyengélkedik a forint, az OTP egyedül próbálja magával húzni a pesti tőzsdét

AZ OTP erősödésével egyedül próbálja egyenesbe billenteni a pesti tőzsdét péntek délután. A forinton enyhült a nyomás, de napon belül így is vesztésre áll a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2025.11.21, 15:13
Frissítve: 2025.11.22, 05:58

Mérséklődött a Virág Barnabás jegybanki alelnök váratlan lemondása miatti megilletődöttség a forint piacán péntek délutánra, de még így is hátrányban van az euróval és a dollárral szemben a hazai fizetőeszköz.

Elakadt a forint menetelése pénteken / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a kora reggeli 382,2-es szintről 385 forint fölé is felszúrt, innen pedig egészen 383,4 forintig ereszkedett vissza a kurzus délután három órára. Ez 0,24 százalékos forintgyengülést jelent.

Az Equilor technikai elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az euró/forint árfolyamban most a 384 közelében húzódó 114,6 százalékos Fibo-szintre érdemes figyelni, melynek szignifikáns áttörése esetén várható további korrekció.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam a nap eleji 331,4-ről 332,8 forintig emelkedett.

A dollár az euróval szemben is erőt tudott mutatni, a meghatározó devizapár váltási árfolyama 0,06 százalékkal 1,152-es szintig jött lejjebb.

A régiós pénzek is drágulnak, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,1 százalékkal kerül többe, 15,8, illetve 90,4 forintba.

A pesti tőzsdén is enyhültek a mínuszok, a BUX már mindössze 0,1 százalékos mínusznál jár, 107 500 pont környékén. A hazai blue chipek közül az OTP egyedül viszi a vállán a vezető indexet, 1,1 százalékos emelkedéssel. A Mol részvényei 1,7 százalékkal esnek, a Richter kurzusa 0,8 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.

A nyugat-európai börzéken is az eladók vannak többségben. A frankfurti DAX index 0,2 százalékkal fordult le, a londoni FTSE is minimálisan gyengül a párizsi CAC 40 ugyanakkor 0,1 százalékkal emelkedik.

