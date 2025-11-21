Gyengélkedik a forint, az OTP egyedül próbálja magával húzni a pesti tőzsdét

Mérséklődött a Virág Barnabás jegybanki alelnök váratlan lemondása miatti megilletődöttség a forint piacán péntek délutánra, de még így is hátrányban van az euróval és a dollárral szemben a hazai fizetőeszköz.

Elakadt a forint menetelése pénteken / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a kora reggeli 382,2-es szintről 385 forint fölé is felszúrt, innen pedig egészen 383,4 forintig ereszkedett vissza a kurzus délután három órára. Ez 0,24 százalékos forintgyengülést jelent.

Az Equilor technikai elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az euró/forint árfolyamban most a 384 közelében húzódó 114,6 százalékos Fibo-szintre érdemes figyelni, melynek szignifikáns áttörése esetén várható további korrekció.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam a nap eleji 331,4-ről 332,8 forintig emelkedett.

A dollár az euróval szemben is erőt tudott mutatni, a meghatározó devizapár váltási árfolyama 0,06 százalékkal 1,152-es szintig jött lejjebb.