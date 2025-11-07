A forintot egyelőre nem mozgatta meg az Orbán–Trump-csúcs, de messze még a nap vége
Stabilan figyeli a forint a magyar küldöttség amerikai útjának pénteki napját, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton tartja állásait a péntek délelőtti kereskedésben, a piac várja a találkozók eredményeit, melyek minden bizonnyal magyar idő szerint csak késő délután, vagy éjszaka futnak majd csak be. Orbán Viktor amerikai küldöttségének Jászai Gellért 4iG-elnök mellett például Orbán Gábor Richter-vezér és Hernádi Zsolt Mol-vezető is része, így a magyar tőzsde legnagyobb alakjai számára is lesz jelentősége az egyeztetések eredményeinek.
Tartja állásait a forint az Orbán–Trump-találkozó előtt
A forint számára jelentőséggel bíró hírek egyelőre nem érkeztek Washingtonból, és minden bizonnyal ez figyelhető meg a hazai deviza kivárásra berendezkedő állásában is. A forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazik, ott, ahol a napot is kezdte.
A dollár ellenében minimális, 0,1 százalékos mínuszban jár a kereszt, 334,7-en adják az amerikai deviza egységét.
A forint nyugalmához minden bizonnyal a dollár tágabban vett stabilitása is hozzájárul, a DXY dollárindex, mely egy tágabb kosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,15 százalékos napi pluszban jár a délelőtt közepén, jelentős kilengéseket egyelőre egyik irányba sem látni az árfolyamon.
A forint a régiós devizákkal szemben is stabilan áll, a cseh koronával, a román lejjel és a lengyel zlotyval szemben sem látni lényegi elmozdulásokat.
Az orosz-ukrán háború is szóba került az Orbán-Trump csúcson. Humanitárius segítséget nyújt Magyarország Ukrajnának Orbán Viktor szerint, de a háború finanszírozását nem támogatjuk.