Deviza
EUR/HUF385.51 -0.15% USD/HUF333.67 -0.2% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.39 -0.33% PLN/HUF90.71 -0.16% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.22% EUR/HUF385.51 -0.15% USD/HUF333.67 -0.2% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.39 -0.33% PLN/HUF90.71 -0.16% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,089.83 +0.15% MTELEKOM1,770 -1.13% MOL2,920 +0.55% OTP32,220 -0.68% RICHTER9,990 +0.9% OPUS543 +0.18% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,397.09 +1.84% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,302.25 -0.33% BUX107,089.83 +0.15% MTELEKOM1,770 -1.13% MOL2,920 +0.55% OTP32,220 -0.68% RICHTER9,990 +0.9% OPUS543 +0.18% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,397.09 +1.84% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,302.25 -0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán-Trump-csúcs
forint
euróárfolyam
forint árfolyam
dollár

A forintot egyelőre nem mozgatta meg az Orbán–Trump-csúcs, de messze még a nap vége

A hazai deviza minden fronton stabilan tartja állásait. A forint az euróval és a dollárral szemben is jó formában van az idén.
Mészáros Gergő
2025.11.07, 10:39
Frissítve: 2025.11.07, 11:25

Stabilan figyeli a forint a magyar küldöttség amerikai útjának pénteki napját, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton tartja állásait a péntek délelőtti kereskedésben, a piac várja a találkozók eredményeit, melyek minden bizonnyal magyar idő szerint csak késő délután, vagy éjszaka futnak majd csak be. Orbán Viktor amerikai küldöttségének Jászai Gellért 4iG-elnök mellett például Orbán Gábor Richter-vezér és Hernádi Zsolt Mol-vezető is része, így a magyar tőzsde legnagyobb alakjai számára is lesz jelentősége az egyeztetések eredményeinek.

20251007_euroForint_009_VZ
Tartja állásait a forint az Orbán–Trump-találkozó előtt / Fotó: Vémi Zoltán

Tartja állásait a forint az Orbán–Trump-találkozó előtt

A forint számára jelentőséggel bíró hírek egyelőre nem érkeztek Washingtonból, és minden bizonnyal ez figyelhető meg a hazai deviza kivárásra berendezkedő állásában is. A forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazik, ott, ahol a napot is kezdte. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ellenében minimális, 0,1 százalékos mínuszban jár a kereszt, 334,7-en adják az amerikai deviza egységét.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint nyugalmához minden bizonnyal a dollár tágabban vett stabilitása is hozzájárul, a DXY dollárindex, mely egy tágabb kosárral méri össze a zöldhasú erejét, 0,15 százalékos napi pluszban jár a délelőtt közepén, jelentős kilengéseket egyelőre egyik irányba sem látni az árfolyamon. 

A forint a régiós devizákkal szemben is stabilan áll, a cseh koronával, a román lejjel és a lengyel zlotyval szemben sem látni lényegi elmozdulásokat.

PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
90.7112 -0.16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Orbán Viktor nem kertelt: a miniszterelnök elárulta, hogy mi lesz a legnagyobb feladat Washingtonban, „Magyarország ezt épp akadályozni próbálja"
Az orosz-ukrán háború is szóba került az Orbán-Trump csúcson. Humanitárius segítséget nyújt Magyarország Ukrajnának Orbán Viktor szerint, de a háború finanszírozását nem támogatjuk.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1327 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu