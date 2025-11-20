Kevesen ismerik, de van egy megoldás, ha beüt a baj: kifizetik a hitelt a banknak az adós helyett – ezt kell tudni róla

A hitelfedezeti biztosítás lényege, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott esetekben, például a biztosított halála vagy tartós keresőképtelensége esetén kifizeti a fennálló hitelt vagy annak egy részét. A biztosítás díja általában a hitelösszeg, a futamidő és a biztosított kockázati tényezői (életkor, egészségi állapot, foglalkozás) alapján változik, és jellemzően a hitel havi törlesztőrészletének egy meghatározott százaléka, leggyakrabban körülbelül öt-tíz százaléka.

Hitelfedezeti biztosítás: védőháló vagy felesleges kiadás? / Fotó: Shutterstock

Bizonyos konstrukcióknál van olyan lehetőség is, hogy ha a biztosított magasabb díjat fizet, a biztosító nemcsak a bank felé teljesíti a törlesztést, hanem egy ugyanakkora összegű pénzt átutal a biztosítottnak vagy családjának is. Ez különösen akkor lehet értékes, ha a család jövedelme jelentősen csökken egy váratlan esemény miatt, így a biztosítás egyszerre véd a hiteltartozás és a jövedelem kiesése ellen.

Mikor éri meg a hitelfedezeti biztosítás?

Érdemes megfontolni, ha a hitelfelvevő vagy a családja anyagi helyzete bizonytalan vagy a hitel törlesztése jelentős része a havi jövedelemnek. Például egy fiatal családnál, ahol mindkét szülő aktívan dolgozik,

egy váratlan betegség

vagy munkanélküliség

könnyen pénzügyi válsághoz vezethet. A biztosítás ilyenkor védelmet nyújt, hiszen a hitel fennálló része nem terheli tovább a családi kasszát, és a kiegészítő összeg révén a család bevétele is részben pótolható. Szintén hasznos lehet hosszú futamidejű, magas hitelösszegű kölcsön esetén, ahol a család biztonsága a legfontosabb szempont, és biztosítás révén csökkenthető annak kockázata, hogy a ház vagy ingatlan eladására kényszerüljön a törlesztések elmaradása miatt.

Mikor nem biztos, hogy érdemes?

Ha a hitelösszeg viszonylag alacsony, a futamidő rövid, és a család megtakarításai elegendők a váratlan kiadások fedezésére, a hitelfedezeti biztosítás többletköltséget jelenthet anélkül, hogy valódi hasznot hozna. Továbbá, ha a biztosítás díja magas, vagy a szerződésben szereplő kizárások túl szigorúak (például bizonyos betegségek nincsenek fedezve), a termék kevésbé lesz értékes.