TBSZ vagy nyugdíj-megtakarítás? – hasonlót ígérnek, de nagyon érdemes végiggondolni, végül mit választunk

A legtöbb ember életében eljön az a pont, amikor elgondolkodik: hogyan érdemes félretenni hosszú távra. Sokan a nyugdíj-előtakarékossági formák között keresgélnek – önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP), nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vagy nyugdíjbiztosítás –, de egyre többen fedezik fel a Tartós Befektetési Számlát, azaz a TBSZ-t is. Bár elsőre mind ugyanazt ígérik – hosszú távú megtakarítást és hozamot –, valójában teljesen más logikával működnek. De mi a különbség, és mikor éri meg inkább a TBSZ, mint a klasszikus nyugdíj-megtakarítások?

TBSZ vagy nyugdíj-megtakarítás? – Ezt érdemes végiggondolni / Fotó: Shutterstock

Mi is az a TBSZ, és miben más?

A TBSZ lényegében egy speciális adózási keret. Egy banknál vagy befektetési szolgáltatónál nyitható számla, ahol ötéves megtartási idő után teljesen adómentes lehet a hozam. Három év után már kedvezőbb a kamatadó, öt év után pedig nulla.

A legfontosabb különbség: a TBSZ nem csak nyugdíjcélra használható, bár akár arra is.

Ez egy rugalmas megtakarítási forma, amelybe ugyanúgy tehetünk bankbetétet, állampapírt, részvényt, aktív vagy passzív befektetési alapot, mint egy sima értékpapírszámlára – csak épp adókedvezményt kaphatunk a türelmünkért cserébe.

Melyek a legfontosabb előnyei TBSZ-nek?

Rugalmas megoldás: A TBSZ egyik legnagyobb előnye, hogy nem kötődik a nyugdíjhoz. A megtakarítás bármikor hozzáférhető, nem kell évtizedeket várni, mint a nyugdíjpénztári konstrukcióknál. Ha valaki idő előtt kiveszi a pénzét, legfeljebb kamatadót (szja és szocho) kell megfizetnie, nincs büntetés és elveszett állami támogatás. Szabad befektetési lehetőségek

Míg a nyugdíj-megtakarítások befektetéseit főként a szolgáltató határozza meg ( kivéve a NYESZ esetén), a TBSZ-nél az ügyfél döntheti el, mibe szeretné helyezni a pénzét. Lehetőség van részvények, befektetési alapok, állampapírok vagy akár külföldi eszközök vásárlására is. Adómentes hozam öt év után

Aki legalább öt évig megtartja a megtakarítását, a hozamot teljes egészében adómentesen veheti fel. Ez egy jól megválasztott befektetéssel akár több százezer vagy millió forintos tiszta nyereséget is jelenthet hosszú távon. Átlátható, rejtett költségek nélkül

A TBSZ egyszerű és átlátható konstrukció: nincs tagdíj, biztosítási költség vagy közvetítői jutalék. Az ügyfél csak ahhoz hasonló díjat fizet, amelyek egy hagyományos befektetési számlánál is felmerülnek.

Mit tudnak a nyugdíj-megtakarítások, amit a TBSZ nem?

A nyugdíjcélú megtakarítások – az ÖNYP, a NYESZ és a nyugdíjbiztosítás – egy dologban verhetetlenek: az állami támogatásban.

Mindhárom esetben jár a 20 százalékos személyi jövedelemadó-visszatérítés, évente akár 100–150 ezer forint értékben.

Ez gyakorlatilag azonnali, biztos „hozamot” jelent, amit a TBSZ önmagában nem tud nyújtani. Ugyanakkor ezek a konstrukciók kifejezetten a nyugdíjhoz kötődnek. A megtakarítás a nyugdíjkorhatár elérése előtt nem hozzáférhető anélkül, hogy az adójóváírást vissza kellene fizetni, és további adóterhek is felmerülhetnek. Ezért a nyugdíj-megtakarítás valóban hosszú távra szól – azoknak, akik biztosan csak a nyugdíjas éveikben szeretnék felhasználni a pénzt.