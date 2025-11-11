Lerántjuk a leplet a TBSZ-ről: mutatjuk, hogy hol és mennyiért érdemes indítani – van két dolog, amiért most extrán vonzó

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen nyitnak tartós befektetési számlát (TBSZ) – főként a hazai nagybankok kínálatában –, hiszen a konstrukció hosszú távú adókedvezményt biztosít, ráadásul sok helyen díjmentes számlavezetéssel érhető el. Az év végén megnövekvő érdeklődés oka, hogy sokan szeretnék rövidíteni a gyűjtőévet, és még az adott évre kihasználni a kedvezményes adózási lehetőségeket.

Korábban már írtunk róla, hogy érdemes akár év elején is számlát nyitni és elkezdeni a befektetést, hiszen minél hamarabb indul a TBSZ, annál hamarabb kezdhet hozamot termelni a megtakarítás. A konstrukció előnyei adómegtakarítás szempontjából jelentős, ráadásul több bank jelenleg akciós feltételekkel, akár teljesen díjmentesen kínálja a számlanyitást.

TBSZ: hol és mennyiért érdemes indítani? / Fotó: Shutterstock

Miért éri meg a TBSZ?

A TBSZ lényege, hogy a számlanyitás évében – az úgynevezett gyűjtőévben – lehet befizetni, majd ha a befektetés legalább három évig bent marad, a hozam után csak kedvezményes adót (10 százalék szja + 8 százalék szocho) kell fizetni,

öt év elteltével pedig a teljes hozam adómentessé válhat.

Ez a konstrukció különösen vonzó azok számára, akik hosszabb távra terveznek, és szeretnék maximalizálni megtakarításaik hozamát.

Hol és mennyiért lehet TBSZ-t nyitni?

A nagyobb hazai bankoknál a TBSZ-számlák díjai és feltételei eltérők, ugyanakkor sok helyen most épp ingyenes a számlavezetés, ami még vonzóbbá teszi a konstrukciót. Ezek most hazai nagybankok ajánlatai:

OTP Bank: Interneten vagy mobilbankon keresztül nyitott TBSZ-számlák 2025 végéig díjmentes számlavezetéssel elérhetők.

K&H Bank: Jelenleg szintén díjmentes a TBSZ számlavezetése december 31-ig.

CIB Bank: A Maraton TBSZ konstrukció díjmentes számlavezetéssel érhető el, és széles befektetési lehetőséget kínál.

UniCredit Bank: A TBSZ-hez kapcsolódó értékpapírszámla díjmentes, a promóció 2026. június 30-ig érvényben van.

Raiffeisen Bank: Külön díjat nem kell fizetni tartós befektetési számla vezetéséért, ugyanakkor a számlán lévő értékpapírok az ügyfél teljes értékpapírszámla-állományába számítanak bele, és az után a bank meghatározott százalékos díjat számít fel – részletek az aktuális kondíciós listában találhatók.

Gránit Bank: Online könnyen nyitható TBSZ, a számlavezetéshez nincs külön díj.

Az MBH Befektetési Bank díjtételei szerint a TBSZ vezetése önmagában nem állandó fix összegű díj, hanem a számlán elhelyezett pénzügyi eszközök típusa szerint változó díjak kerülhetnek felszámításra, eltérő lehet a költség például, ha államkötvényt, részvényt vagy befektetési jegyet tartunk számlán.

Erste Bank: A TBSZ akár két évig díjmentes, ha az ügyfél rendszeres Erste Future befektetést indít, enélkül a számlának havi 350 forint fix költsége van (legfeljebb négy számláig), ezen felül 0,015 százalék állományi díjat számítanak fel, például 1 millió forintos állomány esetén ez 150 forint havonta. A kedvezmény pontos feltételei az Erste díjjegyzékében olvashatók.

Mint látjuk, ma már szinte minden nagybanknál van lehetőség kedvező feltételekkel TBSZ-t nyitni, így érdemes lehet még most is elkezdeni a befektetést és kihasználni a hosszú távú adóelőnyt.