Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,150.53 -0.63% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.59 -0.04% BUX107,150.53 -0.63% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.59 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Closeup,Image,Of,A,Woman,Putting,Coins,In,A,Glass megtakarítás, öngondoskodás, lakosság
befektetés
bank
tbsz
számlavezetési díj

Lerántjuk a leplet a TBSZ-ről: mutatjuk, hogy hol és mennyiért érdemes indítani – van két dolog, amiért most extrán vonzó

Év végéhez közeledve újra felpörög a megtakarítási kedv, hiszen sokan most keresnek adóhatékony befektetési lehetőséget. A TBSZ – vagyis a tartós befektetési számla – évek óta az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy hosszú távon, kedvezményes adózással gyarapítsuk megtakarításainkat, ráadásul idén több nagybank is díjmentes számlanyitást és számlavezetést kínál az ügyfeleknek.
Ballagó Dániel
2025.11.11., 06:02

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen nyitnak tartós befektetési számlát (TBSZ) – főként a hazai nagybankok kínálatában –, hiszen a konstrukció hosszú távú adókedvezményt biztosít, ráadásul sok helyen díjmentes számlavezetéssel érhető el. Az év végén megnövekvő érdeklődés oka, hogy sokan szeretnék rövidíteni a gyűjtőévet, és még az adott évre kihasználni a kedvezményes adózási lehetőségeket.

Korábban már írtunk róla, hogy érdemes akár év elején is számlát nyitni és elkezdeni a befektetést, hiszen minél hamarabb indul a TBSZ, annál hamarabb kezdhet hozamot termelni a megtakarítás. A konstrukció előnyei adómegtakarítás szempontjából jelentős, ráadásul több bank jelenleg akciós feltételekkel, akár teljesen díjmentesen kínálja a számlanyitást.

TBSZ
TBSZ: hol és mennyiért érdemes indítani? / Fotó: Shutterstock

Miért éri meg a TBSZ?

A TBSZ lényege, hogy a számlanyitás évében – az úgynevezett gyűjtőévben – lehet befizetni, majd ha a befektetés legalább három évig bent marad, a hozam után csak kedvezményes adót (10 százalék szja + 8 százalék szocho) kell fizetni,

öt év elteltével pedig a teljes hozam adómentessé válhat.

Ez a konstrukció különösen vonzó azok számára, akik hosszabb távra terveznek, és szeretnék maximalizálni megtakarításaik hozamát.

Hol és mennyiért lehet TBSZ-t nyitni?

A nagyobb hazai bankoknál a TBSZ-számlák díjai és feltételei eltérők, ugyanakkor sok helyen most épp ingyenes a számlavezetés, ami még vonzóbbá teszi a konstrukciót. Ezek most hazai nagybankok ajánlatai:

  • OTP Bank: Interneten vagy mobilbankon keresztül nyitott TBSZ-számlák 2025 végéig díjmentes számlavezetéssel elérhetők.
  • K&H Bank: Jelenleg szintén díjmentes a TBSZ számlavezetése december 31-ig.
  • CIB Bank: A Maraton TBSZ konstrukció díjmentes számlavezetéssel érhető el, és széles befektetési lehetőséget kínál.
  • UniCredit Bank: A TBSZ-hez kapcsolódó értékpapírszámla díjmentes, a promóció 2026. június 30-ig érvényben van.
  • Raiffeisen Bank: Külön díjat nem kell fizetni tartós befektetési számla vezetéséért, ugyanakkor a számlán lévő értékpapírok az ügyfél teljes értékpapírszámla-állományába számítanak bele, és az után a bank meghatározott százalékos díjat számít fel – részletek az aktuális kondíciós listában találhatók.
  • Gránit Bank: Online könnyen nyitható TBSZ, a számlavezetéshez nincs külön díj.
  • Az MBH Befektetési Bank díjtételei szerint a TBSZ vezetése önmagában nem állandó fix összegű díj, hanem a számlán elhelyezett pénzügyi eszközök típusa szerint változó díjak kerülhetnek felszámításra, eltérő lehet a költség például, ha államkötvényt, részvényt vagy befektetési jegyet tartunk számlán.
  • Erste Bank: A TBSZ akár két évig díjmentes, ha az ügyfél rendszeres Erste Future befektetést indít, enélkül a számlának havi 350 forint fix költsége van (legfeljebb négy számláig), ezen felül 0,015 százalék állományi díjat számítanak fel, például 1 millió forintos állomány esetén ez 150 forint havonta. A kedvezmény pontos feltételei az Erste díjjegyzékében olvashatók.

Mint látjuk, ma már szinte minden nagybanknál van lehetőség kedvező feltételekkel TBSZ-t nyitni, így érdemes lehet még most is elkezdeni a befektetést és kihasználni a hosszú távú adóelőnyt.

Más is mellette szól

A TBSZ előnyei közé tartozik még, hogy a befektető szabadon választhat különböző pénzügyi eszközök között – legyen szó állampapírokról, részvényekről vagy befektetési alapokról –, így teljes mértékben saját kockázati szintjéhez és céljaihoz igazíthatja a portfólióját. Hasonló szabadságot kínál a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) is, ám ott a kedvezmények érvényesítéséhez hosszabb lekötés szükséges, és a megtakarításból való korai kivétel adó- és járulékkötelezettséggel járhat. Az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíjbiztosítás ennél is kötöttebb: a pénzhez jellemzően csak a nyugdíjkorhatár elérése után lehet hozzáférni, a befektetési lehetőségek korlátozottabbak, és a rugalmasság kisebb.

Megéri szem előtt tartani azt is, hogy a TBSZ nemcsak a bankoknál, hanem néhány brókercégeknél is elérhető, például a K&H Értékpapír Zrt.-nél is lehet ilyen számlát nyitni, csupán 199 forintos havi számlavezetési díjjal. Ez azért előnyös, mert a brókercégek rendszerint szélesebb befektetési kínálattal rendelkeznek, és a magyar állampapírok, alapok mellett elérhetők külföldi részvények, ETF-ek és külföldi államkötvények is,

ráadásul gyakran több tőzsdéhez – például az amerikai, német vagy ázsiai piacokhoz – is hozzáférést biztosítanak.

Így azok a befektetők, akik aktívan szeretnék kezelni portfóliójukat és diverzifikálnák megtakarításaikat, egy brókercégnél rugalmasabb lehetőségeket találhatnak, amíg a banki TBSZ-ek egyszerűbbek és kényelmesebbek lehetnek azok számára, akik inkább stabil, kiszámítható befektetéseket keresnek. Célszerű ezek alapján előre átgondolni a célokat és a befektetési stratégiát, hogy a TBSZ valóban a legjobb módon szolgálja a hosszú távú pénzügyi terveket.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Gönyűi Erőmű

Átszervez a magyarországi gázkereskedő, hatalmas üzlethez nyúlnak hozzá

A tavaly veszteséges Veolia Gas Trade-re nagy feladat vár.
8 perc
kötvénypiac

Részvénypiac: újraindulhat az amerikai kormányzat, de messze még a vége, nagy zakó jöhet, ha tovább késlekedik

Felcsillant a remény az amerikai kormányzat újraindulására, újra érkezhetnek munkaerőpiaci adatok, van miből dolgoznia a Fednek.
6 perc
Washington

Orbán Viktor kemény üzenettel indította a napot, Brüsszel ezt nem teszi zsebre: „ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk"

Most derült ki igazán, ki melyik oldalon áll – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu