Méretes eséssel kezdte a napot az OTP

Emelkedtek a főbb európai tőzsdemutatók kedden, a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután az amerikai szenátus előző nap megszavazta az átmeneti költségvetést, és már meg is küldte a képviselőháznak, amelynek szintén el kell még fogadnia. Utána pedig aláírásra Donald Trump amerikai elnök asztalára kerül. A tengerentúli indexek kövér pluszokkal zártak hétfőn.

Váratlanul nagyot gyengült az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A német DAX máris 0,25 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,24 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,44 százalékkal, míg az összeurópai Euro Stoxx 50 0,34 százalékkal erősödött.

Szárnyra kapott a dollár is. Az euró-dollár keresztárfolyam jelenleg 1,1558-en áll.