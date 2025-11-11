Méretes eséssel kezdte a napot az OTP
Emelkedtek a főbb európai tőzsdemutatók kedden, a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután az amerikai szenátus előző nap megszavazta az átmeneti költségvetést, és már meg is küldte a képviselőháznak, amelynek szintén el kell még fogadnia. Utána pedig aláírásra Donald Trump amerikai elnök asztalára kerül. A tengerentúli indexek kövér pluszokkal zártak hétfőn.
A német DAX máris 0,25 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,24 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,44 százalékkal, míg az összeurópai Euro Stoxx 50 0,34 százalékkal erősödött.
Szárnyra kapott a dollár is. Az euró-dollár keresztárfolyam jelenleg 1,1558-en áll.
Idehaza mégis méretes, 1,1 százalékos eséssel, 106 622 ponton startolt el a BUX.
Váratlanul 2,7 százalékkal, 31 930 forintra esett ugyanis az OTP árfolyama, ráadásul rögtön milliárdos forgalomban. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este jelentette be, hogy a kormány megemelheti a bankadót. Bár ez még csak a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslata, a kabinet még nem döntött róla.
Kismértékben, 0,2 százalékkal, 1780 forintra gyengült a gyorsjelentését szerdán publikáló Magyar Telekom.
A Mol ugyanakkor 0,2 százalékkal, 2976 forintra drágult, míg a Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 9800 forintra erősödött.
A forint is sokat veszített erejéből, az euró kurzusa 0,3 százalékkal, 384,79 forintra nőtt.
Az októberi éves infláció kisebb lett a vártnál, és a szeptemberi 4,3 százalékon maradt, ám az éves maginfláció 3,9 százalékról 4,2 százalékra emelkedett – közölte kedden reggel a KSH.