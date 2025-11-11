Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,150.53 -0.63% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.59 -0.04% BUX107,150.53 -0.63% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.59 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
OTP
BUX

Méretes eséssel kezdte a napot az OTP

Kedvező előjelekkel indult Európában a keddi tőzsdei kereskedés, ám idehaza beesett a BUX. A ludas az OTP volt, melynek árfolyama 2,7 százalékkal szakadt be.
Murányi Ernő
2025.11.11, 09:25
Frissítve: 2025.11.11, 10:03

Emelkedtek a főbb európai tőzsdemutatók kedden, a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután az amerikai szenátus előző nap megszavazta az átmeneti költségvetést, és már meg is küldte a képviselőháznak, amelynek szintén el kell még fogadnia. Utána pedig aláírásra Donald Trump amerikai elnök asztalára kerül. A tengerentúli indexek kövér pluszokkal zártak hétfőn. 

LUS_IMG_5036 OTP
Váratlanul nagyot gyengült az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A német DAX máris 0,25 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,24 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,44 százalékkal, míg az összeurópai Euro Stoxx 50 0,34 százalékkal erősödött. 

Szárnyra kapott a dollár is. Az euró-dollár keresztárfolyam jelenleg 1,1558-en áll.

Idehaza mégis méretes, 1,1 százalékos eséssel, 106 622 ponton startolt el a BUX. 

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Váratlanul 2,7 százalékkal, 31 930 forintra esett ugyanis az OTP árfolyama, ráadásul rögtön milliárdos forgalomban. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este jelentette be, hogy a kormány megemelheti a bankadót. Bár ez még csak a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslata, a kabinet még nem döntött róla.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:03:32
Árfolyam: 32,040 HUF -780 / -2.43 %
Forgalom: 6,395,679,460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Kismértékben, 0,2 százalékkal, 1780 forintra gyengült a gyorsjelentését szerdán publikáló Magyar Telekom.

A Mol ugyanakkor 0,2 százalékkal, 2976 forintra drágult, míg a Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 9800 forintra erősödött.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:03:08
Árfolyam: 9,900 HUF +175 / +1.77 %
Forgalom: 288,167,500 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint is sokat veszített erejéből, az euró kurzusa 0,3 százalékkal, 384,79 forintra nőtt. 

Az októberi éves infláció kisebb lett a vártnál, és a szeptemberi 4,3 százalékon maradt, ám az éves maginfláció 3,9 százalékról 4,2 százalékra emelkedett – közölte kedden reggel a KSH.  

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu