Rakétarajttal felszállt a Wizz Air, ez most nagyon szépen sikerült

A légitársaság részvényei csütörtök reggel több mint 9 százalékkal lőttek ki Londonban. A Wizz Air magasabb nyereségről, nagyobb készpénztartalékokról és nagy fokú költségfegyelemről számolt be a szeptember 30-ával véget ért hat hónapos időszakra vonatkozóan.
Murányi Ernő
2025.11.13, 10:00
Frissítve: 2025.11.13, 10:09

A Wizz Air működési nyeresége 25,8 százalékkal, 439,2 millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A nettó nyereség 2,6 százalékkal, 323,5 millió euróra emelkedett, míg a teljes bevétel 9 százalékkal, 3,34 milliárd euróra nőtt, amit a nagyobb kapacitás és a stabil kereslet ösztönzött.

Passangers disembark from a Wizz Air jet in Budapest.
Megkönnyebbültek a Wizz Air részvényesei / Fotó: Stiller Ákos 

Javultak a Wizz Air eredményei

A menetjegyekből származó bevételek 1,93 milliárd euróra, a kiegészítő bevételek pedig 1,42 milliárd euróra emelkedtek, mindkettő 9 százalékkal magasabb az előző évinél.

Az EBITDA 826 millió euróról 981,3 millió euróra nőtt, amit a repülési zavarok miatti díjak csökkenése és az egyszeri gépbérlési költségek elmaradása támogatott. 

Az EBITDA-marzs 29,4 százalék volt.

A Wizz Air 36,5 millió utast szállított a 2026-os pénzügyi éve első felében, szemben a 2025-ös pénzügyi év azonos időszakának 33,3 milliójával, ami 9,6 százalékos növekedést jelent.

A rendelkezésre álló üléskilométerek száma 8,9 százalékkal nőtt, míg a rendelkezésre álló üléskilométerenkénti teljes egységbevétel 0,1 százalékkal, 4,98 eurócentre emelkedett.

A rendelkezésre álló üléskilométerenkénti teljes költség 4,54 eurócentről 4,46 eurócentre csökkent, ami a költségkontroll javulását tükrözi.

Az üzemanyagköltségek 2,1 százalékkal, 928,3 millió euróra csökkentek, amit a repülőgép-üzemanyag átlagosan alacsonyabb ára is elősegített. A személyi költségek 16,9 százalékkal, 327,3 millió euróra emelkedtek, mivel a vállalat bővítette kapacitását és emelte a fizetéseket.

A készpénzállomány, beleértve a korlátozott és rövid lejáratú betéteket, 2025 március végéhez képest 14,3 százalékkal, 1,98 milliárd euróra nőtt.

Csökkent az eladósodás, javult a pénzügyi helyzet

A nettó adósság 2,5 százalékkal, 4,83 milliárd euróra csökkent. A Wizz Air közölte, hogy elegendő likviditással rendelkezik a közelgő kötelezettségek teljesítéséhez, beleértve a 2026 januárjában lejáró 500 millió eurós kötvényt is.

Váradi József vezérigazgató szerint az eredmények mind az operatív, mind a kereskedelmi javulást tükrözik.

Első féléves pénzügyi eredményeink tükrözik a nyári szezonban az előző évhez képest megnövekedett kapacitást. Az időszak alatt mind operatív, mind kereskedelmi javulást értünk el

– mondta.

A légitársaság véglegesítette az Airbusszal kötött vásárlási szerződés módosításait, 36 A321XLR repülőgép megrendelését A321neos-ra konvertálta, és 88 gép szállítását a következő évtizedre halasztotta.

A Wizz Air az időszakot 256 repülőgéppel zárta, a flotta átlagos életkora 4,6 év volt. Az időszak végén 35 repülőgép rostokolt földön a Pratt & Whitney GTF motorok ellenőrzése miatt, szemben az év eleji 45-tel. 

A Wizz Air közölte, hogy a jelenlegi, 2026-os pénzügyi év végéig 30-35 repülőgép maradhat üzemen kívül. 

A második fél évre a légitársaság körülbelül 10 százalékos kapacitásnövekedést és alacsony egy számjegyű csökkenést prognosztizál az egységbevételben. A légitársaság arra számít, hogy az üzemanyagköltségek csökkenni fognak.

A Wizz Air részvényei csütörtök reggel több mint 9 százalékkal, 1108 pennyre lőttek ki Londonban.


 

