Itt a Wizz Air hivatalos bejelentése: kiderült, hány olyan gépet rendelnek, amivel Orbán Viktorék Washingtonba utaztak – nagy változás történt az eredeti tervekhez képest

A Wizz Air pénteken közölte, hogy megállapodásra jutott az Airbus repülőgépgyártóval rendelésállományának átütemezéséről: a 273 repülőgép rendelése továbbra is érvényben marad, a szállítási ütemet és az egyes típusok arányát azonban jelentősen módosítják. A változtatás legfontosabb eleme, hogy a Wizz Air több gép átvételét későbbre halasztja, és 36 gép megrendelését módosítja, miszerint A321neo típusúak lesznek a tervezett ülőhelykapacitás-növekedés miatt.

Kiderült, hány olyan gépet rendel a Wizz Air, amivel Orbán Viktorék Washingtonba utaztak – nagy változás történt az eredeti tervekhez képest / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy változás a Wizz Air rendelésében

A döntés szerint a Wizz Air a hosszabb távú repülésekre alkalmas A321XLR típusból a társaság már nem 47, hanem mindössze 11 példányt vesz át – ezek közül öt már meg is érkezett a flottába. A fennmaradó 36 gép megrendelését az Airbus és a Wizz Air közösen A321neo típusra módosította, vagyis

a Wizz Air inkább a rövidebb és közepes távú útvonalakra optimalizált repülőgépeket részesíti előnyben.

A cég jelenlegi stratégiája, hogy 2030-ig megvalósítsa a 10-12 százalékos éves ülőhelykapacitás-növekedést a korábbi, gyorsabb bővülés helyett.

A flotta 2029-re teljesen átvált a neogépekre, tehát kizárólag a legújabb generációs Airbus A320 és A321neo repülőgépek maradnak szolgálatban. Ezek üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása mintegy 20 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbi modelleké, ami egyben a légitársaság környezetvédelmi céljait is szolgálja.

Az, hogy a Wizz Air változtat az A321XLR-gépekre vonatkozó tervein, jóval többről szól, mint egy egyszerű flottaátalakításról. Az XLR-t az Airbus eredetileg arra szánta, hogy áthidalja a rövid és a hosszú távú repülések közötti távolságot: a típus akár 8700 kilométert is képes megtenni, vagyis

megnyithatta volna a Wizz Air előtt az utat a transzatlanti és a közel-keleti járatok – például New York, Dubaj vagy India – felé.

A társaság döntése több tényezővel magyarázható. A hosszabb repülések iránt jelenleg visszafogottabb a kereslet, ráadásul ezek üzemeltetése jóval költségesebb, és sokkal érzékenyebb az üzemanyagárak, az árfolyam-ingadozások és a geopolitikai bizonytalanságok alakulására.