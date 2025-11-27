Zárva maradnak az amerikai tőzsdék csütörtökön, és pénteken sem szabad megszokásból kereskedni – ez áll a háttérben

Zárva maradnak az amerikai tőzsdék csütörtökön a hálaadás miatt, és pénteken is csak helyi idő szerint délután 1-ig lesz majd kereskedés, ám az amerikai befektetők az év hátralévő részében ezenkívül már csak egy szünnapra számíthatnak, ugyanis ebben az évben már csak december 25-én lesznek zárva a piacok, bár előtte már december 24-én is rövidített, helyi idő szerint 1 óráig tartó kereskedés várható. Azonban december 26-án már ismét a teljes napon nyitva lesznek a tengerentúli tőzsdék.

Csütörtökön zárva lesznek az amerikai tőzsdék / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Ezzel szemben a Budapesti Értéktőzsdét nem érinti a hálaadás, de több szünet lesz még az év végéig. Magyarországon ugyanis a karácsony teljes időtartama alatt, tehát december 24–26. között szünetel a kereskedés, és az év utolsó napján is zárva marad a piac. A magyar befektetőknek így több szabadnap juthat, mint az amerikaiaknak, hiszen idén 13 napon volt zárva a pesti parkett, míg New Yorkban csak 10 szabadnap jutott a kereskedőknek.

Az amerikai piacok általában a következő napokon vannak zárva:

Újév január 1. Martin Luther King Jr. nap január 20. Washington születésnapja február 17. Nagypéntek változó, a húsvét előtti péntek Emlékezet napja változó, május utolsó hétfője Juneteenth június 19. Függetlenség napja július 4. Munka napja változó, szeptember első hétfője Hálaadás változó, a 4. csütörtök novemberben Karácsony december 25.

Az amerikai tőzsdéken emellett rövidített kereskedés történik december 24-én és a hálaadás utáni pénteken, illetve a hálaadás előtti vagy utáni napon is, ugyanakkor több dátum is eshet hétvégére is, amikor egyébként sincsenek nyitva a piacok.

Ezek a szünetek a budapesti tőzsdén

Magyarországon szintén szabadnap a tőzsdén az újév, a nagypéntek és a karácsony – ez ráadásul nálunk több szünnappal is jár –, ám a nemzeti ünnepek nálunk mások, és nagypéntek mellett húsvéthétfő is szabadnapnak számít, ahogy pünkösdkör is zárva a tőzsde.

A március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i nemzeti ünnepek eshetnek hétvégére is, ám ha ezek a napok keddre vagy csütörtökre esnek, és hosszú hétvégére egészítődnek ki, akkor a kereskedés azokon a napokon is szünetel – legalábbis idén így történt.

Bár ezt általában valamelyik szombaton kell ledolgozni, a tőzsde emiatt nem szokott szombati napokon kinyitni. A munka ünnepe Magyarországon nem szeptemberben, hanem május elsején van.

A Budapesti Értéktőzsde a jövő évi kereskedési naptárt még nem tette közzé, de valószínűleg január 2. péntek is szünnap lesz, ám március 15. vasárnapra esik, augusztus 20. pedig csütörtökre, így augusztus 21. is szünnap lehet.