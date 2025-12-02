Deviza
A tűzijáték elmaradt a BÉT-en, de a Richter erősíteni tudott

A pesti parkett nagyjainak nem volt kirobbanóan erős napja kedden, a BUX kisebb mínuszba csúszott. A BÉT-en a Richter volt az igazi felülteljesítő.
Mészáros Gergő
2025.12.02, 17:08
Frissítve: 2025.12.02, 17:12

Felemás, de többnyire értékvesztéssel tarkított napot zártak kedden a BÉT nagyjai, a blue chipek közül egyedül a Richter tudott érdemi, még ha nem is kiugró felértékelődést elérni a nap során. A BUX index 0,54 százalékkal 109 816 pontig süllyedt a nap végére, a parkett forgalma 12,3 milliárd forint volt.

20251105_bet_014_VZ, bét,
Nem volt kirobbanó napja a BÉT nagyjainak kedden / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem volt kirobbanó napja a BÉT nagyjainak kedden

Az OTP árfolyama 0,95 százalékkal 34 390 forintig, a Molé 1,01 százalékkal 2950 forintig, a Magyar Telekomé pedig 0,34 százalékkal 1760 forintig süllyedt a nap végére. A Richter 0,88 százalékkal 9700 forintig emelkedett a nap végére.

A nyugat-európai tőzsdéken felemás hangulat uralkodik, a német DAX 0,6 százalékos pluszban, a francia CAC 0,2 százalékos mínuszban, a brit FTSE 0 százalékos napi változásban van öt óra környékén, az átfogó Euro Stoxx 50 0,5 százalékos pluszt mutat ekkortájt. Az amerikai tőzsde zöldben kezdett, a Nasdaq 0,9, a Dow 0,4, az S&P 500 pedig 0,5 százalékos nyerőben vannak a pesti parkett zárása előtt pár perccel.

A forint napja főként oldalazással telt, a hazai deviza ugyanakkor kifejezetten erős szintek mellett várja az esti amerikai–orosz tárgyalást , melynek fő témája az ukrajnai háború lezárása lesz majd. Az euró ellenében 381,1 környékén keresi az irányt a kereszt.

A dollárral szemben pedig 328,3-at környékezi az árfolyam.

