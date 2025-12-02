A tűzijáték elmaradt a BÉT-en, de a Richter erősíteni tudott

Felemás, de többnyire értékvesztéssel tarkított napot zártak kedden a BÉT nagyjai, a blue chipek közül egyedül a Richter tudott érdemi, még ha nem is kiugró felértékelődést elérni a nap során. A BUX index 0,54 százalékkal 109 816 pontig süllyedt a nap végére, a parkett forgalma 12,3 milliárd forint volt.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem volt kirobbanó napja a BÉT nagyjainak kedden

Az OTP árfolyama 0,95 százalékkal 34 390 forintig, a Molé 1,01 százalékkal 2950 forintig, a Magyar Telekomé pedig 0,34 százalékkal 1760 forintig süllyedt a nap végére. A Richter 0,88 százalékkal 9700 forintig emelkedett a nap végére.