Brutálisan erősen várja a forint az amerikai-orosz tárgyalást, még a Fitch is csak nehezen rondíthat bele a buliba - rekordszinteket ostromol a hazai deviza

Hatalmas izgalmak is elképzelhetők ma a forint piacán, az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff ugyanis ismét Moszkvába utazik, hogy Putyinnal találkozzon, és az ukrajnai háború lehetséges lezárásának forgatókönyveiről tárgyaljanak, annak pedig, hogy pontosan mire jut a két fél, hatalmas kihatása lehet nem csak a globális geopolitika, de a devizapiac és a tőkepiacok egészének hangulatára is. A keddi tárgyalások kapcsán azért látszik egy érezhetőbb optimizmus a piacon, mert az elmúlt napokban nyílvánosságra került béketervek kapcsán azt kommunikálják a felek, hogy az elképzelések közelednek egymáshoz - Putyin nemrég azt mondta, az amerikai béketerv alapja is lehetne a tűzszünetnek, és ugyan az eredeti formájában a frászt hozta az európai vezetőkre, később átdolgozásra került, és friss formájával kapcsolatban már Zelenszkij is óvatos optimizmusának adott hangot.

Hatalmas formában a forint, de a Fitch értékelése még várat magára / Fotó: Vémi Zoltán

A forint számára különösen fontos a találkozó, mivel a hazai deviza egyrészt nagyon erős szintek mellett várja a fejleményeket, mely szintek mentén már egy kisebb küllőbe akadó faág is okozhat nagy galibákat, másrészt a forint árfolyama rendre nagyon élesen és gyorsan reagál, ha a nagy devizák keresztjében változás áll be, a mai tárgyalás pedig könnyedén megbillentheti az euró-dollárt, mely az idén eddig egyértelműen a közös európai fizetőeszköz felé billent.

Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a forint számára a geopolitikai feszültségek csökkenése már magában is hatalmas lökést adhatna: a szomszédban zajló háború lezárása felé tett lépések csökkentenék a hazánkba irányuló, külföldi befektetésekkel kapcsolatos esetleges félelmeket, ami vevői túlsúlyt eredményezhetne a forint piacán, és még tovább tolhatná a devizánk szekerét mindkét fontos nagy valuta ellenében. Az ukrajnai béke ugyanakkor nem csak a forint számára, de a magyar tőzsdének is hatalmas lendületet kölcsönözhetne - erről az Arbitrázs legutóbbi adásában sok szó esett.

Hatalmas formában a forint, de a Fitch értékelése még várat magára

A forint lendülete az idén nem kerülte már el a nemzetközi elemzőházak figyelmét sem, az ING például egy friss jegyzetében is kiemelten kezeli a hazai deviza kilátásait és potenciálját. A szakértők emlékeztetnek, a Moody's nagy amerikai hitelminősítő múlt pénteken változatlanul hagyta hazánk adósbesorolását, továbbra is a befektetésre ajánlott zónában hagyva ezzel a mutatót - a kilátások azonban továbbra is negatívak a magyar hitelminősítés kapcsán. A piacot ugyanakkor egyértelműen nem az utóbbi tényező mozgatta meg, a befektetők abba kapaszkodtak bele, hogy a minősítés nem változott, és a döntéskori 382 környékéről 380-ig tolták az eurókeresztet kedd reggelre.