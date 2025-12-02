Deviza
BUX110,638.66 +0.2% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,990 +0.33% OTP34,660 -0.17% RICHTER9,715 +1.03% OPUS528 -0.38% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS153.5 +2.28% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,403.32 +0.77% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,352.93 -0.27% BUX110,638.66 +0.2% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,990 +0.33% OTP34,660 -0.17% RICHTER9,715 +1.03% OPUS528 -0.38% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS153.5 +2.28% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,403.32 +0.77% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,352.93 -0.27%
Brutálisan erősen várja a forint az amerikai-orosz tárgyalást, még a Fitch is csak nehezen rondíthat bele a buliba - rekordszinteket ostromol a hazai deviza

A hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is bőven a lélektani határok kedvező oldalán megy bele az amerikai-orosz béketárgyalásokba, melyek ha jól alakulnak, újabb menetelésbe fordíthatják bele a magyar fizetőeszközt. A forintnak bomba éve van, a Moody's múlt péntek hitelminősítés pedig megadta az alaphangot a rali folytatódásához - a Fitchen és Moszkván a devizapiac szeme.
Mészáros Gergő
2025.12.02, 09:54

Hatalmas izgalmak is elképzelhetők ma a forint piacán, az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff ugyanis ismét Moszkvába utazik, hogy Putyinnal találkozzon, és az ukrajnai háború lehetséges lezárásának forgatókönyveiről tárgyaljanak, annak pedig, hogy pontosan mire jut a két fél, hatalmas kihatása lehet nem csak a globális geopolitika, de a devizapiac és a tőkepiacok egészének hangulatára is. A keddi tárgyalások kapcsán azért látszik egy érezhetőbb optimizmus a piacon, mert az elmúlt napokban nyílvánosságra került béketervek kapcsán azt kommunikálják a felek, hogy az elképzelések közelednek egymáshoz - Putyin nemrég azt mondta, az amerikai béketerv alapja is lehetne a tűzszünetnek, és ugyan az eredeti formájában a frászt hozta az európai vezetőkre, később átdolgozásra került, és friss formájával kapcsolatban már Zelenszkij is óvatos optimizmusának adott hangot. 

20251007_euroForint_009_VZ
Hatalmas formában a forint, de a Fitch értékelése még várat magára / Fotó: Vémi Zoltán

A forint számára különösen fontos a találkozó, mivel a hazai deviza egyrészt nagyon erős szintek mellett várja a fejleményeket, mely szintek mentén már egy kisebb küllőbe akadó faág is okozhat nagy galibákat, másrészt a forint árfolyama rendre nagyon élesen és gyorsan reagál, ha a nagy devizák keresztjében változás áll be, a mai tárgyalás pedig könnyedén megbillentheti az euró-dollárt, mely az idén eddig egyértelműen a közös európai fizetőeszköz felé billent. 

Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a forint számára a geopolitikai feszültségek csökkenése már magában is hatalmas lökést adhatna: a szomszédban zajló háború lezárása felé tett lépések csökkentenék a hazánkba irányuló, külföldi befektetésekkel kapcsolatos esetleges félelmeket, ami vevői túlsúlyt eredményezhetne a forint piacán, és még tovább tolhatná a devizánk szekerét mindkét fontos nagy valuta ellenében. Az ukrajnai béke ugyanakkor nem csak a forint számára, de a magyar tőzsdének is hatalmas lendületet kölcsönözhetne - erről az Arbitrázs legutóbbi adásában sok szó esett.

Hatalmas formában a forint, de a Fitch értékelése még várat magára

A forint lendülete az idén nem kerülte már el a nemzetközi elemzőházak figyelmét sem, az ING például egy friss jegyzetében is kiemelten kezeli a hazai deviza kilátásait és potenciálját. A szakértők emlékeztetnek, a Moody's nagy amerikai hitelminősítő múlt pénteken változatlanul hagyta hazánk adósbesorolását, továbbra is a befektetésre ajánlott zónában hagyva ezzel a mutatót - a kilátások azonban továbbra is negatívak a magyar hitelminősítés kapcsán. A piacot ugyanakkor egyértelműen nem az utóbbi tényező mozgatta meg, a befektetők abba kapaszkodtak bele, hogy a minősítés nem változott, és a döntéskori 382 környékéről 380-ig tolták az eurókeresztet kedd reggelre.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A hazai deviza ugyan ezt az akadályt már szépen bevette, a keddi Vitkoff-Putyin-találkozó túl a pénteki Fitch felülvizsgálatra is kénytelen nagy figyelmet fordítani a piac, főleg, hogy a Fitchnél még stabil kilátások vannak a magyar adósbesoroláshoz rendelve, ez pedig sokak szerint veszélybe kerülhetett azzal, hogy a kormány az elmúlt hetekben megnövelte a hiánycélt. A szakértők szerint nagy kérdés, hogy amennyiben a Fitch megvágja a magyar kilátásokat - ami a szakértők szerint egyáltalán nem lenne váratlan - akkor a piac melyik végén fogja majd meg a magyar devizát:

  • a Moody's változatlan,
  • vagy a Fitch esetlegesen romló

kilátásai mentén. Az ING jegyzete ugyanakkor hozzáteszi, a Fitch vágását már valamilyen szinten be is árazhatta a piac, hiszen a makrogazdasági fejlemények ennek adnak nagyobb sanszot a tartással szemben, így egy esetleges geopolitikai előrelépésnek igazán jelentős pozitív hatása is lehetne az árfolyamra.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

