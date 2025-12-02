Magára talált a bitcoin és elindult újra a Hold felé: ez állhat a háttérben

Eséssel kezdte a hétfőt a bitcoin, miután november végén már úgy tűnt, hogy stabilizálódhat a legnagyobb kriptovaluta árfolyama. Azonban miután az eredeti kriptoeszköz egyik legnagyobb felhalmozója, a Strategy jelezte, hogy végső esetben meg is válhat pár bitcointól, a kriptopiac ismét zuhanásnak indult.

Michael Saylor a bitcoin egyik legnagyobb rajongója, így cége sem fog eladni, amíg megteheti / Fotó: Middle East Images via AFP

Ezért támadhatott fel a bitcoin árfolyama

Keddre azonban Michael Saylor cége újabb ötlettel lepte meg a piacot: dollártartalékot képez a cég részvényeinek kibocsátásából. Az eredetileg üzleti szoftvereket fejlesztő vállalat az utóbbi években a bitcoin egyik legnagyobb rajongójává és lényegében egyfajta tőkeáttételes bitcoinalappá vált. A különböző részvényeket és értékpapírokat kibocsátó társaság 650 ezer bitcoint halmozott fel, ám a piac a céget volt, hogy kezelt vagyona duplájára értékelte. Időközben ez a prémium elolvadt, miközben egyre többen kezdtek aggódni az osztalékfizető részvényekhez kapcsolódó kötelezettségek és a cég adóssága miatt.

A bejelentett 1,44 milliárd dolláros részvényeladás és az abból létrehozott dolláralap azonban jó időre megnyugtathatja a kedélyeket, hiszen a cég honlapja szerint ez több mint 21 hónapig fedezi a kötelezettségeket. Nem csoda, hogy kedden a bitcoin visszatért a 90 ezer dollár fölötti szintre, noha hétfőn 86 ezer dollár alatt is járt az árfolyam. A legnagyobb token szárnyalása szokás szerint a többi kriptoeszköz árfolyamát is húzta magával.

Az ugyanakkor semmiképp sem hagyományos lépés, hogy egy cég részvényeladásokból fizessen osztalékot, de a korábban MicroStrategy néven ismert cég már sokszor rácáfolt kritikusaira.

A kriptopiac szárnyalását alighanem az amerikai tőzsdék emelkedése is segítette, hiszen azt a tech részvények jó teljesítménye hajtotta, melyekkel a legnagyobb a kriptók korrelációja.