A nagy AI-kérdés

Már három éve annak, hogy a ChatGPT valósággal ránk rúgta az ajtót. Az azóta eltelt időszakban a mesterséges intelligencia (AI) leuralta a mindennapjainkat, ha felhasználóként ódzkod(t)unk is a használatától, nem tudtunk úgy elolvasni egy újságot vagy egyszerűen csak böngészni a neten, hogy ne találkoztunk volna valamilyen formában az AI által előállított tartalommal, illetve annak szerepéről való elmélkedéssel. A tőzsdei eseményeket követők ennél is extrémebb letámadást élhettek meg, például az Nvidia sztoriján keresztül. De hova is jutottunk el ez alatt a rövid idő alatt?

A ChatGPT előretörése messze felülmúlta a korábbi tapasztalatokat. Gyakran idézett adat, hogy míg a Netflixnek tíz évre, a Spotifynak és a Facebooknak négy-négy évre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 100 milliós felhasználói állomhatárt, addig a ChatGPT-nek mindössze két hónap is elég volt, hogy összehozza ezt a bravúrt. Az OpenAI szolgáltatásának előretörése azóta is megállíthatatlan, mára 800 millió aktív felhasználóval rendelkezik. Ezen a hullámon tört előre az Nvidia is, amely gyakorlatilag monopóliumot épített ki az AI-infrastruktúra alapját jelentő csipek esetében. Persze nem csak ez a két cég van a piacon, az Alphabet, a Meta, a Microsoft is igyekszik kiaknázni a lehetőségeket, ám a közelmúltig nem igazán tudtak labdába rúgni. Az elmúlt időszakban viszont változni kezdett a széljárás, a rózsaszín köd oszlani kezdett, és felerősödött a kritikus kérdéseket feltevők hangja.

Még nincs lejátszva az AI-verseny

Elsőként azt tapasztalhattuk, hogy élénkül a verseny a nagy nyelvi modellek (LLM) esetében, a ChatGPT egyre több és erősebb kihívót kap. Először talán a kínai DeepSeek megjelenése érte el az ingerküszöböt (különös módon azóta szinte semmit sem hallani erről a kezdeményezésről), de az Alphabet megoldása is jelentős sikereket könyvelhetett el. Olyannyira igaz ez, hogy

pár napja Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a versenytársak irányából érkező nyomásról értekezett.

Ez pedig erőteljes váltás attól a cégtől, amely eddig megkérdőjelezhetetlenül dominálta a piacot. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az AI-verseny továbbra sincs még lejátszva, a jövőben tovább fokozódhat. A kihívók előrelépése felhasználói oldalról egyértelműen pozitív: a versenyhelyzet innovációra készteti a cégeket, így a fogyasztók jobb szolgáltatásokat kaphatnak, ráadásul az árazás is kedvezőbb lehet. A befektetők fejében viszont felvillanhat a figyelmeztető jelzőfény: megtérülnek-e majd a jelenlegi beruházások, ha a jövő ennyire bizonytalan, és a verseny csak erősödni fog? Márpedig jelenleg óriási összegek mennek el az infrastruktúra kiépítésére.