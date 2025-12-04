Deviza
EUR/HUF381.1 +0.08% USD/HUF326.69 +0.07% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF408 -0.04% PLN/HUF90.11 -0.02% RON/HUF74.83 +0.05% CZK/HUF15.79 0% EUR/HUF381.1 +0.08% USD/HUF326.69 +0.07% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF408 -0.04% PLN/HUF90.11 -0.02% RON/HUF74.83 +0.05% CZK/HUF15.79 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Trump
üzemanyag
Merz

Trump a semmiből véget vetett az elektromos autók korszakának, teljesen átalakítja az üzemanyag-szabályozást – "Az emberek benzinest akarnak"

Az amerikai elnök bejelentette, hogy jelentősen enyhíteni kívánja a gépjárművek üzemanyag-fogyasztási előírásait, és 2028-tól megszüntetné az emissziós kreditek kereskedelmét a gyártók között.
Andor Attila
2025.12.04, 06:47
Frissítve: 2025.12.04, 08:23

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) által közzétett javaslat szerint a 2031-es modellévre vonatkozó flottaszintű átlagos üzemanyag-hatékonysági követelményt 50,4 mérföld per gallon (kb. 4,7 liter per 100 kilométer) értékről 34,5 mérföld per gallonra (kb. 6,8 liter per 100 kilométer) csökkentenék. Az NHTSA emellett visszamenőlegesen is módosítaná a 2022–2026 közötti évek előírásait, és 2031-ig évente csupán 0,25–0,5 százalékos javulást írna elő.

Trump
Trump átalakítja az üzemanyag-szabályozást / Fotó: NurPhoto via AFP

A javaslat szerint a változtatások 2031-ig összesen 35 milliárd dollár megtakarítást jelentenének az autóipar számára, ebből 8,7 milliárd dollárt a General Motorsnak (GM), több mint 5 milliárdot pedig a Fordnak és a Stellantisnak. Egy átlagos új autó vételára körülbelül 900-1000 dollárral csökkenhet. Ugyanakkor a magasabb fogyasztás miatt az amerikai autósok 2050-ig akár 185 milliárd dollárral többet fizethetnek az üzemanyagért.

Trump a bejelentésen „nevetséges és elfogadhatatlan” jelzővel illette elődje, Joe Biden szigorúbb szabályozását, hangsúlyozva, hogy

 az emberek benzines autót akarnak.

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója „a józan ész és a megfizethetőség győzelmeként” üdvözölte a lépést, és ígéretet tett több kedvező árú modell piacra dobására. Mary Barra, a GM vezérigazgatója még kedden arról beszélt, hogy 

a korábbi előírások mellett 2026-tól az új autók több mint egyharmadának elektromosnak kellett volna lennie, ami gyárbezárásokhoz vezethetett volna.

A környezetvédők és a demokrata politikusok éles kritikával reagáltak a javaslatra. Kathy Harris, a Natural Resources Defense Council tiszta járművekért felelős igazgatója szerint a Trump-kormány „magasabb költségeket terhel az autósokra a benzinkutaknál, mindezt az olajipar érdekében”. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó úgy fogalmazott, hogy a javaslat „milliárdokkal többet fog kiszívni az amerikaiak zsebéből a kutaknál, miközben szennyezi közösségeink levegőjét”.

Merz is kiakadt – a szabályozás felülvizsgálatát kéri 

Merz szerint a szén-dioxid-szabályozásnak nemcsak az autógyártás, hanem Európa legnagyobb gazdasága is áldozatul fog esni. A német kancellár a belső égésű motorok 2035-ös tilalmának felülvizsgálatát kéri az EU-tól, hangsúlyozva a gazdasági versenyképesség és az ipari munkahelyek megőrzésének fontosságát.

Friedrich Merz német kancellár levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy állítsa le az EU a belső égésű motorok tervezett, 2035-re szóló betiltását. Merz szerint ugyanis a szigorú szabályozás veszélyezteti az innovációt és a munkahelyeket, miközben a klímacélok teljesítése is technológianeutralitással (szabad döntés a legjobban hasznosítható technológia mellett) biztosítható.

Merz levelében hangsúlyozta, hogy a szabályozásnak a teljes autópark kibocsátásait kell figyelembe vennie, nem csak az új járművekét.

Fontos, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése rugalmas, reális és technológianeutrális legyen, hogy az EU klímacéljait teljesíteni tudják anélkül, hogy az innovációt és az ipari értékteremtést veszélyeztetnék.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu