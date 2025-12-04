Trump a semmiből véget vetett az elektromos autók korszakának, teljesen átalakítja az üzemanyag-szabályozást – "Az emberek benzinest akarnak"

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) által közzétett javaslat szerint a 2031-es modellévre vonatkozó flottaszintű átlagos üzemanyag-hatékonysági követelményt 50,4 mérföld per gallon (kb. 4,7 liter per 100 kilométer) értékről 34,5 mérföld per gallonra (kb. 6,8 liter per 100 kilométer) csökkentenék. Az NHTSA emellett visszamenőlegesen is módosítaná a 2022–2026 közötti évek előírásait, és 2031-ig évente csupán 0,25–0,5 százalékos javulást írna elő.

Trump átalakítja az üzemanyag-szabályozást / Fotó: NurPhoto via AFP

A javaslat szerint a változtatások 2031-ig összesen 35 milliárd dollár megtakarítást jelentenének az autóipar számára, ebből 8,7 milliárd dollárt a General Motorsnak (GM), több mint 5 milliárdot pedig a Fordnak és a Stellantisnak. Egy átlagos új autó vételára körülbelül 900-1000 dollárral csökkenhet. Ugyanakkor a magasabb fogyasztás miatt az amerikai autósok 2050-ig akár 185 milliárd dollárral többet fizethetnek az üzemanyagért.

Trump a bejelentésen „nevetséges és elfogadhatatlan” jelzővel illette elődje, Joe Biden szigorúbb szabályozását, hangsúlyozva, hogy

az emberek benzines autót akarnak.

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója „a józan ész és a megfizethetőség győzelmeként” üdvözölte a lépést, és ígéretet tett több kedvező árú modell piacra dobására. Mary Barra, a GM vezérigazgatója még kedden arról beszélt, hogy

a korábbi előírások mellett 2026-tól az új autók több mint egyharmadának elektromosnak kellett volna lennie, ami gyárbezárásokhoz vezethetett volna.

A környezetvédők és a demokrata politikusok éles kritikával reagáltak a javaslatra. Kathy Harris, a Natural Resources Defense Council tiszta járművekért felelős igazgatója szerint a Trump-kormány „magasabb költségeket terhel az autósokra a benzinkutaknál, mindezt az olajipar érdekében”. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó úgy fogalmazott, hogy a javaslat „milliárdokkal többet fog kiszívni az amerikaiak zsebéből a kutaknál, miközben szennyezi közösségeink levegőjét”.

Merz is kiakadt – a szabályozás felülvizsgálatát kéri

Merz szerint a szén-dioxid-szabályozásnak nemcsak az autógyártás, hanem Európa legnagyobb gazdasága is áldozatul fog esni. A német kancellár a belső égésű motorok 2035-ös tilalmának felülvizsgálatát kéri az EU-tól, hangsúlyozva a gazdasági versenyképesség és az ipari munkahelyek megőrzésének fontosságát.