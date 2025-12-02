Rekordot döntött a BUX és az OTP, s a forint sem fékez

Az AutoWallis 2 százaléknál többet pattant, a Zwack másfél százalékot emelkedett.

Egyre erősebb szinteken a forint

A tegnapi kereskedésben a 382-es szinttől is eltávolodott az euró-forint árfolyama, a következő erősebb támasz már 380-nál húzódik.

Az Equilor elemzői úgy látják:

A 380-as támasz közelében megakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.

Míg az ellenállási szintek a most letört 381-nél, illetve feljebb 382-nél és 384-nél látszanak a grafikonon.

Kedden reggel 380,6 és 380,9 között oszcillált az euró-forint. Majd 380,8 közelében nyitott.