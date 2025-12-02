Deviza
BUX110,629.37 +0.19% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,990 +0.33% OTP34,660 -0.17% RICHTER9,710 +0.98% OPUS528 -0.38% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS153.5 +2.28% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,402.78 +0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,352.94 -0.27%
Rekordot döntött a BUX és az OTP, s a forint sem fékez

Remek formában kezdték a napot a hazai blue chipek. Az OTP csúcsra futott és ma is pattant a Mol. Feltűnően friss a pesti parketten a 4iG, az AutoWallis és a Zwack. A forint ma is megállíthatatlan.
Faragó József
2025.12.02, 09:24

A BUX 111 212 ponton nyitott háromnegyed százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe újabb történelmi csúcsra futott. A forint egyre erősebb szinteken mozog.

pesti parkett
 Remek formában a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában bizonytalan a befektetői hangulat

Negatív hangulatban indult az év utolsó hónapja az amerikai tőzsdéken. Hétfőn a széles piacot leképező S&P 500 index bő fél százalékot csúszott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag majd 1 százalékot szánkázott, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékot süllyedt. 

Kedden hajnalban Ázsiában is bizonytalan a befektetői hangulat.

 A japán Nikkei és a hongkongi Hang Seng stagnál.

A kontinentális kínai Sanghaj Composite fél százalékot esett.

Az európai határidős mozgások is iránykeresésre utalnak.

 

Pesti parkett: remek formában a blue chipek

Az OTP 34 820 forintról startolt, negyed százalékos pluszban. Újabb történelmi rekordot beállítva.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény09:53:52
Árfolyam: 34,660 HUF -60 / -0.17 %
Forgalom: 1,222,868,930 HUF
A Mol újra 3 ezer forint fölé lendült, másfél százalékos pluszba pattanva.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:52:39
Árfolyam: 2,990 HUF +10 / +0.33 %
Forgalom: 236,957,516 HUF
A Richter 9 715 forintról indult, ami 1 százalékos emelkedés.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:55:12
Árfolyam: 9,710 HUF +95 / +0.98 %
Forgalom: 121,374,735 HUF
A Magyar Telekom 1 770 forintnál kezdett, negyed százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:47:50
Árfolyam: 1,764 HUF -2 / -0.11 %
Forgalom: 40,475,506 HUF
A 4iG 4 700 forint fölé lendült, bő 1 százalékos pluszba.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:55:13
Árfolyam: 4,730 HUF +80 / +1.69 %
Forgalom: 79,134,125 HUF
Az AutoWallis 2 százaléknál többet pattant, a Zwack másfél százalékot emelkedett.

Egyre erősebb szinteken a forint

A tegnapi kereskedésben a 382-es szinttől is eltávolodott az euró-forint árfolyama, a következő erősebb támasz már 380-nál húzódik.

Az Equilor elemzői úgy látják: 

A 380-as támasz közelében megakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.

Míg az ellenállási szintek a most letört 381-nél, illetve feljebb 382-nél és 384-nél látszanak a grafikonon.

Kedden reggel 380,6 és 380,9 között oszcillált az euró-forint. Majd 380,8 közelében nyitott. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
380.8073 -0.04%
Kinevezték a Magyar Nemzeti Bank új alelnökét. 

Banai Péter Benő kinevezése 6 évre érvényes, a nemrégiben lemondott Virág Barnabás helyét veszi át.

