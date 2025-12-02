Rekordot döntött a BUX és az OTP, s a forint sem fékez
A BUX 111 212 ponton nyitott háromnegyed százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe újabb történelmi csúcsra futott. A forint egyre erősebb szinteken mozog.
Ázsiában bizonytalan a befektetői hangulat
Negatív hangulatban indult az év utolsó hónapja az amerikai tőzsdéken. Hétfőn a széles piacot leképező S&P 500 index bő fél százalékot csúszott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag majd 1 százalékot szánkázott, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékot süllyedt.
Kedden hajnalban Ázsiában is bizonytalan a befektetői hangulat.
A japán Nikkei és a hongkongi Hang Seng stagnál.
A kontinentális kínai Sanghaj Composite fél százalékot esett.
Az európai határidős mozgások is iránykeresésre utalnak.
Pesti parkett: remek formában a blue chipek
Az OTP 34 820 forintról startolt, negyed százalékos pluszban. Újabb történelmi rekordot beállítva.
A Mol újra 3 ezer forint fölé lendült, másfél százalékos pluszba pattanva.
A Richter 9 715 forintról indult, ami 1 százalékos emelkedés.
A Magyar Telekom 1 770 forintnál kezdett, negyed százalékos pluszban.
A 4iG 4 700 forint fölé lendült, bő 1 százalékos pluszba.
Az AutoWallis 2 százaléknál többet pattant, a Zwack másfél százalékot emelkedett.
Egyre erősebb szinteken a forint
A tegnapi kereskedésben a 382-es szinttől is eltávolodott az euró-forint árfolyama, a következő erősebb támasz már 380-nál húzódik.
Az Equilor elemzői úgy látják:
A 380-as támasz közelében megakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.
Míg az ellenállási szintek a most letört 381-nél, illetve feljebb 382-nél és 384-nél látszanak a grafikonon.
Kedden reggel 380,6 és 380,9 között oszcillált az euró-forint. Majd 380,8 közelében nyitott.
Kinevezték a Magyar Nemzeti Bank új alelnökét.
Banai Péter Benő kinevezése 6 évre érvényes, a nemrégiben lemondott Virág Barnabás helyét veszi át.