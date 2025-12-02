Nem halálos védelmi technológiákat fejleszt a 4iG és az EDGE Group
A 4iG Csoportnál tett látogatást az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi ipari vállalatcsoportja, az EDGE Group delegációja Hamad Al Marar vezérigazgató vezetésével – számolt be Jászai Gellért, a 4iG elnöke személyes LinkedIn-oldalán.
Fókuszban a védelmi technológiák
Amint a posztból kiderült: a felek áttekintették a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. és az EDGE közötti együttműködés jelenlegi szakaszát, amely az aero-, valamint a fegyver- és lőszeripari területekre is kiterjed. A két vállalat stratégiai partnerként tekint egymásra több védelmi ipari szegmensben.
A megbeszélés egyik témája
a 4iG SDT és az EDGE brazil leányvállalata, a Condor között létrejött előzetes megállapodás
volt.
Ennek keretében a felek nem halálos, az emberélet kioltására nem alkalmas védelmi technológiák közös fejlesztését és alkalmazását vizsgálják, amelyek korszerű megoldásokat nyújtanak modern haderők és rendvédelmi szervek számára. A vállalatok egy közös tesztbemutatót készítenek elő a Magyar Honvédség és hazai rendvédelmi szervek számára, ahol a Condor eszközei és a 4iG SDT kompetenciái egyaránt bemutatkoznak.
Jászai Gellért kiemelte:
A jelenlegi geopolitikai környezetben különösen fontos a nemzetközi stratégiai partnerségek erősítése és a közös technológiai fejlesztések előmozdítása.
A 4iG-részvény bő 1 százalékot pattant kedden nyitás után.