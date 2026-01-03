Hatalmas várakozásokkal indult, elképesztő csapkodást hozott az amerikai tőzsdén a 2025-ös esztendő: idén biztosan nem unatkoztak a befektetők

A 2025-ös év az amerikai részvénypiacokon egyszerre szólt erős emelkedésekről és látványos bizonytalanságról. A vezető indexek – az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones – eltérő pályákon mozogtak, miközben a befektetőknek a makrogazdasági kilátások, a geopolitikai fejlemények és a technológiai átalakulás hatásait kellett folyamatosan újraárazniuk.

2025: az amerikai tőzsde próbára téve – emelkedések, esések és átalakuló trendek / Fotó: Dilok Klaisataporn

Az év során többször is változott a piaci hangulat: az optimizmust időről időre korrekciók és óvatosabb szakaszok követték. Mindez jól mutatta, hogy a korábbi évek egyirányú emelkedését felváltotta egy sokkal érzékenyebb, hírvezérelt piac.

Tavaszi bizonytalanság: vámemelések és kereskedelempolitikai kockázatok

Az év első felében, különösen március–áprilisban az amerikai részvénypiacokat érezhetően befolyásolták az Egyesült Államok új kereskedelempolitikai lépései. Donald Trump elnök hivatalba lépését követően több vámemelést is elrendelt, ami rövid idő alatt növelte a piaci volatilitást és óvatosabbá tette a befektetőket.

A tarifák bevezetése elsősorban az ipari, exportorientált és globális ellátási láncokhoz kötődő vállalatok részvényeire hatott, miközben a piac igyekezett felmérni a lépések gazdasági következményeit és a lehetséges nemzetközi válaszlépéseket.

Bár a vámintézkedések nem vezettek tartós trendfordulóhoz a részvénypiacokon, az időszak világosan jelezte, hogy a befektetők mennyire érzékenyen reagálnak a konkrét, már végrehajtott politikai döntésekre.

Az indexek mozgása: eltérő pályák, közös bizonytalanság

Az amerikai részvénypiac legszélesebb mutatója, az S&P 500 2025-ben összességében stabilan teljesített. Az év folyamán több alkalommal is erősödött a befektetői bizalom, különösen akkor, amikor a vállalati gyorsjelentések és a monetáris politika kilátásai kedvezőbbnek tűntek. Az index az év végéhez közeledve történelmi csúcsok közelében mozgott, bár az emelkedést időnként visszahúzódások szakították meg.

A hagyományosabb, ipari és nagyvállalati súlyozású Dow Jones vegyes képet mutatott. Az indexben többször jelentkeztek korkekciók, ugyanakkor az év második felében több alkalommal is erősödött, amikor a befektetők a stabilabb, osztalékfizető vállalatok felé fordultak.