Deviza
EUR/HUF387,15 0% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF447,23 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,08% PLN/HUF91,89 0% RON/HUF76,07 +0,04% CZK/HUF15,95 +0,04% EUR/HUF387,15 0% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF447,23 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,08% PLN/HUF91,89 0% RON/HUF76,07 +0,04% CZK/HUF15,95 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampapírt
babakötvény
befektetés
megtakarítás

Babakötvény 2026-ban: valódi segítség a gyermekek jövőjére, vagy túlértékelt állami megtakarítás?

A gyermek jövőjére való felkészülés pénzügyi kérdései körül meglepően sok a félreértés és a hangzatos tanács. A Babakötvény az egyik leggyakrabban emlegetett megoldás, mégis sok szülő bizonytalan abban, valóban azt kapja-e tőle, amit ígérnek. Állami garancia, kiemelkedő hozam és szigorú szabályok – első pillantásra nehéz eldönteni, melyik érv a meghatározó. A részletek azonban itt is jóval árnyaltabb képet rajzolnak.
Ballagó Dániel
2026.01.13, 05:48

A gyermekek jövőjére szánt megtakarítás kérdése minden szülő számára megkerülhetetlen. Lakhatás, továbbtanulás, pályakezdés – mind olyan élethelyzetek, amelyekhez komoly anyagi háttér szükséges. Magyarországon erre az állam egy speciális konstrukciót kínál: a Babakötvényt, amely kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetett Start-értékpapírszámlán keresztül érhető el. Bár a konstrukció immár két évtizede létezik, a róla szóló információk gyakran ellentmondásosak, ami nem ritkán elbizonytalanítja a szülőket.

Mom,,Dad,And,Baby,In,Bedroom,Above,For,Mothers,DaybabakötvényHelyzetkép
Babakötvény 2026-ban: valódi segítség a gyermekek jövőjére, vagy túlértékelt állami megtakarítás? / Fotó: PeopleImages.com – Yuri A

Mi a Babakötvény lényege?

A Babakötvény egy kifejezetten gyermekek számára kibocsátott állampapír , amelynek célja a hosszú távú, kiszámítható megtakarítás ösztönzése. A befizetett összegek – szemben sok más konstrukcióval – jogilag is a gyermek tulajdonát képezik, és legkorábban a 18. életév betöltése után válhatnak hozzáférhetővé, legalább hároméves számlafennállást követően. A Babakötvény legnagyobb vonzereje a kamatozásában rejlik: az éves hozam az előző évi infláció felett fix 3 százalékponttal alakul. Ez a jelenlegi pénzügyi környezetben kiemelkedőnek számít, különösen úgy, hogy a kamat teljes mértékben adómentes.

Állami ösztönzők: nem csak kamat formájában

Az állam nem csupán a kedvező kamatozással támogatja a gyermekcélú megtakarítást. 

  • A Start-számlára befizetett összegek után évente 10 százalékos állami kiegészítés jár, legfeljebb 12 ezer forintig. 
  • Ez azt jelenti, hogy már évi 120 ezer forintos befizetéssel kihasználható a támogatás maximuma. 
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a támogatás mértéke magasabb, az éves plafon elérheti a 24 ezer forintot. 
  • Emellett minden, 2006. január 1. után született gyermek automatikusan jogosult az úgynevezett életkezdési támogatásra. 
  • Ennek összege jelenleg 42 500 forint, amelyet az állam a gyermek nevére nyitott letéti számlán helyez el, és amelyet a szülők döntése alapján át lehet vezetni a Start-számlára, ahol Babakötvénybe fektethető. 
  • A támogatás összege az inflációval együtt nő, így reálértékét megőrzi.

Mi az a Start-számla, és hogyan működik?

A Start-számla egy speciális, kizárólag gyermekek számára létrehozott értékpapírszámla a Magyar Államkincstárnál. Megnyitása és fenntartása díjmentes, és bármely 18 év alatti gyermek számára elérhető, életkori megkötés nélkül. A számlán kizárólag Babakötvény tartható, más befektetési eszköz nem. A befizetések nem kötöttek rendszerességhez vagy minimumösszeghez: a szülők, nagyszülők vagy más hozzátartozók rugalmasan utalhatnak a számlára. 

Évente gyermekenként legfeljebb 1,2 millió forint helyezhető el Babakötvényben ezen a csatornán keresztül, ami a konstrukció egyik természetes korlátja.

Előnyök: miért vonzó a Babakötvény?

A Babakötvény egyik legnagyobb erőssége az állami garancia és az infláció feletti hozam együttes megléte, amely a hosszú távú, gyermekcélú megtakarítások között ritkaságnak számít. A konstrukció azok számára különösen vonzó, akik egyszerű, átlátható megoldást keresnek, és nem kívánnak aktívan foglalkozni a befektetések menedzselésével.

A legfontosabb előnyök közé tartozik:

  • Infláció feletti hozam: a Babakötvény évente az előző évi inflációt meghaladó, fix 3 százalékpontos kamatot fizet.
  • Állami garancia: a befektetés mögött a magyar állam áll, ami alacsony kockázatot jelent.
  • Állami támogatás: a befizetések után 10 százalékos éves kiegészítés jár, meghatározott összegig.
  • Költségmentesség: a Start-számla megnyitása és fenntartása díjmentes, a kamat adómentes.
  • Automatikus befektetés: a befizetések és a jóváírt támogatások automatikusan Babakötvénybe kerülnek.
  • Rugalmasság: nincs kötelező befizetési összeg vagy rendszeresség, a megtakarítás a család pénzügyi helyzetéhez igazítható.

Kockázatok és korlátok

A Babakötvény konstrukciója számos előnyt kínál, ugyanakkor nem tekinthető kockázatmentesnek.

A legfontosabb korlátozó tényezők az alábbiak:

  • Állami szabályozási kitettség: a feltételeket teljes egészében az állam határozza meg, és hosszú távon egyoldalúan módosíthatja.
  • Korlátozott hozzáférés: a megtakarításhoz kizárólag a gyermek férhet hozzá, és ő is csak nagykorúként.
  • Szülői kontroll hiánya: a szülőknek nincs beleszólásuk abba, hogy a gyermek mire fordítja az összeget a felvételkor.
  • Diverzifikáció hiánya: a Start-számlán kizárólag Babakötvény tartható, így a teljes megtakarítás egyetlen, forintalapú eszközben koncentrálódik.
  • Hosszú távú koncentrációs kockázat: több mint egy évtizedes időtávon ez növelheti a pénzügyi és szabályozási kitettséget.

Mekkora szerepet érdemes szánni neki?

A Babakötvény pénzügyi szempontból erős eszköz, de nem feltétlenül kizárólagos megoldás. Rövidebb, 5–8 éves időtáv esetén akár domináns szerepet is betölthet a gyermekcélú megtakarításokban. Hosszabb, 10–15 éves horizonton azonban indokolt lehet más befektetési formákkal – például értékpapírszámlán tartott eszközökkel – kiegészíteni. A döntés végső soron a szülők kockázattűrésén, céljain és pénzügyi stratégiáján múlik. A Babakötvény stabil alap lehet, de önmagában nem helyettesíti a tudatos, több lábon álló megtakarítási szemléletet.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu