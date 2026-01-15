Ezért fontos az infláció, ha bankszámlánk van: drágulás jöhet, de hatalmasat spórolhatunk
Megérkezett a tavalyi inflációs adat, amely nemcsak a statisztikákban fontos szám, hanem közvetlenül érinti a magyar háztartások pénzügyeit is. A Központi Statisztikai Hivatal friss közlése szerint 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ez a mutató meghatározza, hogy a bankok mennyivel emelhetik idén a bankszámlavezetési költségeket, de hatással van egyes állampapírok kamatára és a biztosítások indexálására is.
A banki költségek emelkedése azonban nem automatikus, és a következő hónapokban a lakossági ügyfeleknek szokatlanul kedvező mozgásterük nyílik arra, hogy csökkentsék pénzügyeik költségeit – részben a jegybank új intézkedései, részben a bankok önkéntes vállalásai miatt.
Mit jelent a 4,4 százalékos infláció a bankszámláknál?
A magyar szabályozás értelmében a bankok évente egyszer, egyoldalúan módosíthatják a lakossági bankszámlák díjait, de ennek felső határát az előző évi infláció jelenti. A hitelintézeti törvény alapján tehát 2026-ban a banki díjak legfeljebb 4,4 százalékkal emelhetők.
Fontos ugyanakkor az időzítés is, a pénzforgalmi törvény szerint a bankoknak a díjemelést legalább két hónappal korábban nyilvánosságra kell hozniuk, vagyis az idei infláció ismeretében a legkorábbi hatálybalépés is csak tavasszal lenne lehetséges. A gyakorlatban azonban a bankok jellemzően kivárnak, így a díjemelések inkább április–május környékén szoktak megjelenni.
Lakossági ügyfelek: nyári díjemelésnél előbb nem kell számolni
A helyzetet tovább árnyalja egy, a kormány, a Magyar Bankszövetség és az egyes nagybankok – köztük az OTP – közötti önkéntes megállapodás. Ennek értelmében a lakossági bankszámlák esetében 2026. június 30-ig nem történik díjemelés, sőt a bankok a tavaly már előkészített emeléseiket is elhalasztották.
Ez azt jelenti, hogy míg a vállalkozói számlák esetében már március és május között megjelenhetnek az inflációkövető díjemelések, addig a lakossági ügyfelek legkorábban július 1-jétől találkozhatnak magasabb banki költségekkel.
Van azonban egy kevésbé ismert szabály: a bankok a korábban nem érvényesített inflációs díjemeléseket később is „behozhatják”. Mivel 2024-ben 3,7 százalékos infláció volt, amit sok bank nem érvényesített, elméletileg idén akár 8,1 százalékos emelésre is lehetőségük lenne. A piaci verseny miatt ugyanakkor erre inkább csak kivételes esetekben lehet számítani.
Most jön az éves bankszámla-kimutatás – és egy új lehetőség
Miközben a díjemelések egyelőre váratnak magukra, január végéig közel 10,7 millió lakossági bankszámla-tulajdonos kapja meg bankjától az éves díjkimutatását.
Ez az egységes formátumú dokumentum részletesen bemutatja, mennyibe került az ügyfélnek egy év alatt a bankszámlája: a számlavezetési díjtól kezdve az utalásokon és készpénzfelvételeken át egészen a bankkártya- és hitelköltségekig. Az idei év újdonsága, hogy a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére a bankok nemcsak összesítik a költségeket, hanem az ügyfél konkrét számlahasználati szokásai alapján egy olcsóbb számlacsomagot is ajánlanak.
Sok esetben egy egyszerű csomagváltással évi több tízezer forint is megspórolható.
Meglepően olcsó számlák is léteznek
A jegybank adatai szerint az ügyfelek jelentős része még mindig indokolatlanul drága számlát használ. Pedig ma már szinte minden ügyféltípus számára léteznek évi néhány ezer forintos, teljes értékű bankszámlák.
Egy átlagos, „vegyes” használatú ügyfél – aki részben készpénzzel, részben elektronikusan fizet – évi 2200 forint körüli költséggel is találhat megfelelő csomagot. Egy digitálisan bankoló ügyfél számára pedig akár nulla forintos éves költség is elérhető.
A döntést segíti az MNB ingyenes Bankszámlaválasztó alkalmazása, valamint a jegybank negyedévente frissített összehasonlító kimutatásai. Ha pedig valaki bankot váltana, az egyszerűsített eljárással 13 munkanap alatt lezárható a folyamat.
Apró lépések, nagy megtakarítások
Számlacsomagváltás nélkül is sokat lehet spórolni.
- A papíralapú kivonat elektronikusra cserélése,
- a felesleges szolgáltatások megszüntetése,
- az sms-értesítések helyett push üzenetek használata
- vagy egy olcsóbb bankkártya igénylése mind csökkentheti a havi költségeket.
Egyre nagyobb szerepe lehet a díjmentes qvik fizetéseknek, valamint annak, hogy az ügyfelek tudatosan használják ki az ingyenes átutalási és készpénzfelvételi limiteket. Ebben is segít, hogy február 1-jétől havi 300 ezer forintra nő az ATM-ből díjmentesen felvehető készpénz összege, az eddigi 150 ezer forintról.
Most érdemes meggondolni
Bár az infláció miatt a banki díjak emelkedése előbb-utóbb elkerülhetetlen, a következő hónapok ritka lehetőséget kínálnak a költségek újragondolására. A díjemelések előtti időszak, az MNB új átláthatósági szabályai és a bankok önkéntes vállalásai együtt olyan helyzetet teremtenek, amikor egy kis odafigyeléssel a drágulás hatása jelentősen tompítható – vagy akár teljesen kivédhető.