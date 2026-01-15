Ezért fontos az infláció, ha bankszámlánk van: drágulás jöhet, de hatalmasat spórolhatunk

Megérkezett a tavalyi inflációs adat, amely nemcsak a statisztikákban fontos szám, hanem közvetlenül érinti a magyar háztartások pénzügyeit is. A Központi Statisztikai Hivatal friss közlése szerint 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ez a mutató meghatározza, hogy a bankok mennyivel emelhetik idén a bankszámlavezetési költségeket, de hatással van egyes állampapírok kamatára és a biztosítások indexálására is.

Infláció után bankszámladíjak: drágulás jöhet, de most még megelőzhető / Fotó: Shutterstock

A banki költségek emelkedése azonban nem automatikus, és a következő hónapokban a lakossági ügyfeleknek szokatlanul kedvező mozgásterük nyílik arra, hogy csökkentsék pénzügyeik költségeit – részben a jegybank új intézkedései, részben a bankok önkéntes vállalásai miatt.

Mit jelent a 4,4 százalékos infláció a bankszámláknál?

A magyar szabályozás értelmében a bankok évente egyszer, egyoldalúan módosíthatják a lakossági bankszámlák díjait, de ennek felső határát az előző évi infláció jelenti. A hitelintézeti törvény alapján tehát 2026-ban a banki díjak legfeljebb 4,4 százalékkal emelhetők.

Fontos ugyanakkor az időzítés is, a pénzforgalmi törvény szerint a bankoknak a díjemelést legalább két hónappal korábban nyilvánosságra kell hozniuk, vagyis az idei infláció ismeretében a legkorábbi hatálybalépés is csak tavasszal lenne lehetséges. A gyakorlatban azonban a bankok jellemzően kivárnak, így a díjemelések inkább április–május környékén szoktak megjelenni.

Lakossági ügyfelek: nyári díjemelésnél előbb nem kell számolni

A helyzetet tovább árnyalja egy, a kormány, a Magyar Bankszövetség és az egyes nagybankok – köztük az OTP – közötti önkéntes megállapodás. Ennek értelmében a lakossági bankszámlák esetében 2026. június 30-ig nem történik díjemelés, sőt a bankok a tavaly már előkészített emeléseiket is elhalasztották.

Ez azt jelenti, hogy míg a vállalkozói számlák esetében már március és május között megjelenhetnek az inflációkövető díjemelések, addig a lakossági ügyfelek legkorábban július 1-jétől találkozhatnak magasabb banki költségekkel.

Van azonban egy kevésbé ismert szabály: a bankok a korábban nem érvényesített inflációs díjemeléseket később is „behozhatják”. Mivel 2024-ben 3,7 százalékos infláció volt, amit sok bank nem érvényesített, elméletileg idén akár 8,1 százalékos emelésre is lehetőségük lenne. A piaci verseny miatt ugyanakkor erre inkább csak kivételes esetekben lehet számítani.