Csúcsra futott a BUX és az OTP, pofonba szaladt a forint

Napközben a BUX 116 030 pontnál új rekordot állított be, majd 115 836 közelében zárt, ami bő 2 százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe jócskán felülmúlta a német DAX indexet. A forint megint kapott egy pofont, de még mindig erős szinteken mozog.

Ritka erős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Még tart a Manduro-rali Amerikában

A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt egyharmad százalékot emelkedett kedden délután.

A rézárak új rekordmagasságokra emelkedtek: Londonban 13 ezer dollár fölé szúrt tonnánként. Köszönhetően a korlátlan kereslet és a szűk kínálat kombinációjának.

Pesti parkett: taroltak a blue chipek

Az OTP 36 680 forintnál zárt, ami bő 1,5 százalékos emelkedés. Napközben a