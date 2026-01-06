Csúcsra futott a BUX és az OTP, pofonba szaladt a forint
Napközben a BUX 116 030 pontnál új rekordot állított be, majd 115 836 közelében zárt, ami bő 2 százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe jócskán felülmúlta a német DAX indexet. A forint megint kapott egy pofont, de még mindig erős szinteken mozog.
Még tart a Manduro-rali Amerikában
A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt egyharmad százalékot emelkedett kedden délután.
A rézárak új rekordmagasságokra emelkedtek: Londonban 13 ezer dollár fölé szúrt tonnánként. Köszönhetően a korlátlan kereslet és a szűk kínálat kombinációjának.
Pesti parkett: taroltak a blue chipek
Az OTP 36 680 forintnál zárt, ami bő 1,5 százalékos emelkedés. Napközben a
bankrészvény 36 830 forintnál historikus csúcsra futott.
A Mol 3148 forinton zárt, bő 5 százalékot pattanva a szerbiai hírekre.
A Richter 10 200 forinton zárt, bő 3 százalékot pattanva.
A Magyar Telekom 1814 forinton zárt, ami minimális plusz.
A 4iG 4475 forinton zárta a napot, majd 4 százalékot emelkedve.
Nagy napja volt a Rábának, mely bő 20 százalékot ralizott.
Megint kapott egy pofont a forint
A reggeli minimális erősödés után délelőtt ismét gyengült a forint: az euró-forint 385,4 közelébe emelkedett.
Az Equilor elemzői szerint,
a 384,40–384,80-as zónát érdemes figyelni, melynek szignifikáns áttörése adna erőteljes jelzést.
Ez esetben 387,40-nél adódna a következő fontosabb ellenállási szint, melyet a 388,50-es szint követne. A volatilitás továbbra is magas maradhat az indikátorok alapján.
Délben 384,8 közelébe süllyedt a jegyzés, majd délután 385,4 fölé szúrt. Ezt követően újra erősödött a forint, s az euró-forint 384,8 közelében zárt.
Más szóval, egyelőre nem került sor fenti zóna szignifikáns áttörésére.
Kellemetlen meglepetésként hiány keletkezett az áru-külkereskedelmi mérlegben novemberben, amit főként az export visszaesése magyaráz – vélhetően az akkumulátorok kivitele esett vissza az előző év utolsó előtti hónapjában
– kommentálta a forintgyengülést az Erste.