Deviza
EUR/HUF385,65 -0,15% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF413,22 -0,21% PLN/HUF91,6 -0,1% RON/HUF75,79 -0,11% CZK/HUF15,92 -0,1% EUR/HUF385,65 -0,15% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF413,22 -0,21% PLN/HUF91,6 -0,1% RON/HUF75,79 -0,11% CZK/HUF15,92 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 314,9 +0,38% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 320 +2,11% OTP37 830 -0,24% RICHTER10 300 +0,1% OPUS553 +0,54% ANY7 860 0% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 300 +0,38% BUMIX10 349,41 +0,1% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 589,02 -0,04% BUX119 314,9 +0,38% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 320 +2,11% OTP37 830 -0,24% RICHTER10 300 +0,1% OPUS553 +0,54% ANY7 860 0% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 300 +0,38% BUMIX10 349,41 +0,1% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 589,02 -0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MicroStrategy
kriptodeviza
befektetés
bitcoin

Újabb milliárdokat tesz fel a bitcoinra Michael Saylor cége

Újabb merész lépéssel erősítette kriptodeviza-stratégiáját Michael Saylor vállalata. A Strategy közel 1,25 milliárd dollárért vásárolt bitcoint, ami a cég legnagyobb beszerzése július óta. A tranzakcióra érzékeny piaci környezetben került sor, miután a vállalat jelentős, több milliárd dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a kriptodeviza árfolyamának esése miatt. A lépés ismét reflektorfénybe helyezte a Strategy bitcoinra épülő, sokat vitatott üzleti modelljét.
Ballagó Dániel
2026.01.14, 07:33
Frissítve: 2026.01.14, 09:20

Közel 1,25 milliárd dollár értékben vásárolt bitcoint a Strategy Inc., ez a vállalat legnagyobb kriptodeviza-beszerzése július óta – írja a Bloomberg . A lépés újra reflektorfénybe helyezte Michael Saylor cégét, amely az elmúlt években gyakorlatilag a bitcoin egyik legnagyobb vállalati befektetőjévé vált.

Bitcoin,Btc,Virtual,Cryptocurrency,In,Front,Of,Abstract,Digital,Background
Újabb milliárdokat tesz fel a bitcoinra Michael Saylor cége / Fotó: Hi my name is Jacco / Shutterstock

Januári roham: több mint 13 ezer bitcoin pár nap alatt

A korábbi MicroStrategy január 5. és január 11. között összesen 13 627 bitcoint vásárolt – derül ki a hétfőn benyújtott hatósági bejelentésből. A tranzakciók finanszírozásához a vállalat nagyrészt A osztályú törzsrészvények piaci értékesítéséből származó bevételeket használt fel. A Bloomberg szerint a mostani akvizíció egyértelműen azt jelzi, hogy a cég továbbra is kitart a bitcoinközpontú stratégiája mellett, még a jelentős árfolyam-ingadozások ellenére is.

A számok mögött: mit tudunk biztosan a vásárlásról?

A Strategy legfrissebb lépésének főbb adatai röviden:

  • Vásárlás értéke: közel 1,25 milliárd dollár
  • Megvett mennyiség: 13 627 bitcoin
  • Időszak: 2026. január 5–11.
  • Finanszírozás: A osztályú törzsrészvények piaci értékesítéséből származó bevétel
  • Jelentősége: a legnagyobb bitcoinvásárlás július óta

Miért most? Érzékeny pillanatban jött a döntés

A mostani vásárlás időzítése azért is figyelemre méltó, mert a Strategy nemrég jelentős veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

A vállalat a negyedik negyedévben 17,44 milliárd dollár nem realizált veszteséget mutatott ki, miután a bitcoin árfolyama nagymértékben csökkent az év végén. A cég új számviteli gyakorlata szerint a bitcoinállomány valós piaci értéke közvetlenül megjelenik az eredményben, ami az árfolyammozgásoktól függően akár több milliárd dolláros nyereséget vagy veszteséget is okozhat egyik negyedévről a másikra.

A bitcoin a december 31-ével zárult három hónapban 24 százalékot esett, ami 2022 második negyedéve óta a legnagyobb visszaesés volt.

Bitcoinra épített vállalati modell – egyre több kérdőjellel

A Strategy mára nagyjából 62 milliárd dollár értékű kriptodeviza-állományt halmozott fel, és sok befektető már nem klasszikus szoftvercégként, hanem egy tőkeáttételes bitcoin-befektetésként tekint rá.

Az a „treasury-modell”, amelyet Michael Saylor több mint öt éve indított el, eleinte látványos árfolyam-emelkedést hozott, az utóbbi időszakban azonban nőtt a szkepticizmus. A vállalat részvényei 2025-ben 48 százalékkal estek, ami felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy a Strategynek idővel akár bitcoineladásokra is szüksége lehet a kötelezettségek – például kamat- és osztalékfizetések – teljesítéséhez.

A cég ezt részben egy december elején létrehozott készpénztartalékkal igyekezett ellensúlyozni, amely január elején 2,25 milliárd dollárt tett ki.

A piac egyelőre nyugodt

A bejelentésre a piac visszafogottan reagált.

A Strategy részvényei hétfőn New Yorkban nagyjából változatlanul, 158 dollár körül forogtak, miközben a bitcoin árfolyama is stabil maradt, körülbelül 90 700 dolláron.

A Bloomberg szerint a befektetők továbbra is azt figyelik, meddig tartható fenn az a modell, amelyben egy tőzsdén jegyzett vállalat mérlegének központi eleme egy rendkívül volatilis kriptodeviza.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu