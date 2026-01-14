Újabb milliárdokat tesz fel a bitcoinra Michael Saylor cége
Közel 1,25 milliárd dollár értékben vásárolt bitcoint a Strategy Inc., ez a vállalat legnagyobb kriptodeviza-beszerzése július óta – írja a Bloomberg . A lépés újra reflektorfénybe helyezte Michael Saylor cégét, amely az elmúlt években gyakorlatilag a bitcoin egyik legnagyobb vállalati befektetőjévé vált.
Januári roham: több mint 13 ezer bitcoin pár nap alatt
A korábbi MicroStrategy január 5. és január 11. között összesen 13 627 bitcoint vásárolt – derül ki a hétfőn benyújtott hatósági bejelentésből. A tranzakciók finanszírozásához a vállalat nagyrészt A osztályú törzsrészvények piaci értékesítéséből származó bevételeket használt fel. A Bloomberg szerint a mostani akvizíció egyértelműen azt jelzi, hogy a cég továbbra is kitart a bitcoinközpontú stratégiája mellett, még a jelentős árfolyam-ingadozások ellenére is.
A számok mögött: mit tudunk biztosan a vásárlásról?
A Strategy legfrissebb lépésének főbb adatai röviden:
- Vásárlás értéke: közel 1,25 milliárd dollár
- Megvett mennyiség: 13 627 bitcoin
- Időszak: 2026. január 5–11.
- Finanszírozás: A osztályú törzsrészvények piaci értékesítéséből származó bevétel
- Jelentősége: a legnagyobb bitcoinvásárlás július óta
Miért most? Érzékeny pillanatban jött a döntés
A mostani vásárlás időzítése azért is figyelemre méltó, mert a Strategy nemrég jelentős veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.
A vállalat a negyedik negyedévben 17,44 milliárd dollár nem realizált veszteséget mutatott ki, miután a bitcoin árfolyama nagymértékben csökkent az év végén. A cég új számviteli gyakorlata szerint a bitcoinállomány valós piaci értéke közvetlenül megjelenik az eredményben, ami az árfolyammozgásoktól függően akár több milliárd dolláros nyereséget vagy veszteséget is okozhat egyik negyedévről a másikra.
A bitcoin a december 31-ével zárult három hónapban 24 százalékot esett, ami 2022 második negyedéve óta a legnagyobb visszaesés volt.
Bitcoinra épített vállalati modell – egyre több kérdőjellel
A Strategy mára nagyjából 62 milliárd dollár értékű kriptodeviza-állományt halmozott fel, és sok befektető már nem klasszikus szoftvercégként, hanem egy tőkeáttételes bitcoin-befektetésként tekint rá.
Az a „treasury-modell”, amelyet Michael Saylor több mint öt éve indított el, eleinte látványos árfolyam-emelkedést hozott, az utóbbi időszakban azonban nőtt a szkepticizmus. A vállalat részvényei 2025-ben 48 százalékkal estek, ami felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy a Strategynek idővel akár bitcoineladásokra is szüksége lehet a kötelezettségek – például kamat- és osztalékfizetések – teljesítéséhez.
A cég ezt részben egy december elején létrehozott készpénztartalékkal igyekezett ellensúlyozni, amely január elején 2,25 milliárd dollárt tett ki.
A piac egyelőre nyugodt
A bejelentésre a piac visszafogottan reagált.
A Strategy részvényei hétfőn New Yorkban nagyjából változatlanul, 158 dollár körül forogtak, miközben a bitcoin árfolyama is stabil maradt, körülbelül 90 700 dolláron.
A Bloomberg szerint a befektetők továbbra is azt figyelik, meddig tartható fenn az a modell, amelyben egy tőzsdén jegyzett vállalat mérlegének központi eleme egy rendkívül volatilis kriptodeviza.