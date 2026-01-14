Rákapcsolt a 4iG-barát mogul, addig kell milliárdokat csinálnia, amíg tart a háború – tényleg bomba üzlet jöhet

A fegyverkezési hajszát kihasználva próbál globális terjeszkedéséhez friss forrást szerezni a Czechoslovak Group (CSG), amely ehhez az amszterdami tőzsdét célozta meg. A Reuters forrásai szerint a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat még a héten benyújtják az illetékes hatóságokhoz.

Beköltöznek a fegyverrészvények az amszterdami tőzsdére, a cseh CSG hamarosan debütál / Fotó: ANP via AFP

A 4iG magyarországi partnereként is ismert cseh védelmi csoport sajtóértesülések szerint minimum 3 milliárd dollárt vonna be a piacról, amivel az idei év egyik legnagyobb elsődleges tőzsdei kibocsátását (IPO) hajtaná végre, s nem csak a holland Euronext börzén, de európai viszonylatban is. A cég 873 millió dollár értékben bocsátana ki új részvényeket, ehhez csatlakozna a meglévő részvényekből összeállított, egyelőre ismeretlen nagyságú pakett.

A cseh CSG globális szerepét erősítené a friss tőkéből

Az idő sürgeti a cseheket, a közeli vagy távolabbi jövőben várható békekötéssel az orosz–ukrán háború lezárulhat, s ezzel a megrendelések is csökkenhetnek, a profittermelő képesség pedig romolhat. Ekkor a cseheknek más konfliktuszónákat kell keresniük, amire a megcélzott globális terjeszkedés mint az IPO hátterében meghúzódó legfontosabb mozgatórugó is utal.

A csoport stratégiai partnerségekkel és felvásárlásokkal növeli jelenlétét a védelmi iparban, ebbe illeszkedett a Rába megvásárlása az 4iG-vel közösen.

Emellett a pénz a fejlesztésekhez és az olyan új, szűz területekre való belépéshez is szükséges, mint például a drónokhoz vagy rakétákhoz használt sugárhajtóművek gyártása. Amúgy a CSG csoport már rengeteg területen mozog otthonosan, a portfóliójában olyan cégeket is megtalálhatunk, mint

az Armi Perazzi (sportlövészet),

a Tatra Trucks (járműipar),

az Elton (óragyártás),

a Prague Fertility Centre (egészségügyi szolgáltató),

azaz sokrétű tevékenységeket folytat, igaz, ezek közül mindegyik valamilyen szálon kapcsolódik a fegyveriparhoz. Gyökerei azonban a hidegháborús hadieszközgyártáshoz nyúlnak vissza, amikor a Varsói Szerződés államai a NATO-val néztek farkasszemet.

A Tatra masszív monstrumai a harcmezőn is megállják a helyüket / Fotó: NurPhoto via AFP

A Jaroslav Strnad által az 1990-es években alapított CSG a korabeli szovjet katonai felszerelések leselejtezésével és értékesítésével indította a birodalomépítést. A cég a katonai teherautók, páncélozott járművek és rakétavetők mellett a lőszergyártásban jeleskedett elsősorban, innen vált Európa egyik leggyorsabban növekvő védelmi vállalatává, köszönhetően annak is, hogy Putyin ukrajnai háborújának kirobbanását követően azonnal meglátta az ebben rejlő üzleti lehetőségeket, és dinamikusan növelte harci eszközeinek gyártását.

Amikor elkezdődött az ukrajnai háború, mi voltunk az elsők, akik jelentős beruházásokba fogtak. Vállaltuk a kockázatot, és beindultunk

– mondta Michal Strnad, a CSG tulajdonos-vezérigazgatója, aki apja nyomdokaiba lépve irányítja a gigantikussá hízott vállalatcsoportot. Hozzátette, hogy a terjeszkedés során több, a profiljukba illeszkedő vállalatot is fel akarnak vásárolni, a cél, hogy vertikálisan integrált vállalatcsoporttá váljanak, hogy a végtermék előállításához szükséges valamennyi lépést házon belül el tudják végezni. Strnad ugyanis csak magában bízik, még a lehetőségét is ki akarja zárni annak, hogy beszállítói sarokba szorítsák.

Nem akarunk túszok lenni, mindent a saját irányításunk alatt akarunk tartani, és a profitot sem hagyjuk kiengedni a csoporton kívülre

– hangsúlyozta a topmenedzser a Reutersnek adott interjújában. Ez utóbbi kijelentéséért aligha lelkesednek majd az IPO során a tőkéjüket kockáztató nagybefektetők, akik nemcsak a rizikóvállalásban, hanem a nyereségen is osztozni szeretnének Strnadékkal. Az nem is kérdés, hogy a CSG irányítása Prágából történik ezután is, az viszont igen, hogy milyen mélyen engednek majd betekintést a csehek a fegyverbizniszükbe. Nem véletlen, hogy a tőzsdecégekkel jellemzően nem kukacoskodó amszterdami börzét célozzák meg az IPO-jukkal.

A kockázatok közül a legnagyobbnak az ukrajnai békekötés közeledte látszik. Ez érzékeny csapást jelentene a CSG számára, hiszen 2024-es bevételük harmada erről a frontról származik.

A 2024-es 5,2 milliárd eurós árbevétel közel kilencszeresére nőtt a 2021-es, az ukrajnai invázió előtti évhez képest. A CSG 7,4-7,6 milliárd eurós bevételt prognosztizál erre az évre, és 14 milliárd eurós megrendelésállománnyal büszkélkedhet.