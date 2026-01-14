Édes titok: ez csak a svájci csoki sztárjának sikerülhet – úgy hízott, hogy lefogyott

A patinás Lindt & Sprüngli minden viharnak ellenáll, ezt igazolta tavaly is azzal, hogy bevételeit a világpiaci kakaóárak tetőzése ellenére is jócskán, 12,4 százalékkal növelni tudta. Ezt a svájci édességgyártó keddi közleményében jelentette be.

A svájci Lindt & Sprüngli átlagosan 19 százalékkal emelte árait tavaly / Fotó: AFP

A cég immár sokadjára hagyta állva az elemzőket, igaz, az árfolyamhatások nélkül mért 5,92 milliárd svájci frankos éves forgalom ezúttal csak szerény 20 millióval haladta meg a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusát. A kép azonban nem ennyire rózsás, ha az értékesítési volumeneket nézzük.

A svájci csokikból ezúttal kevesebb fogyott

A Zürcher Kantonalbank számításai szerint a tonnában mért csokoládéeladásoknál éves szinten körülbelül 6 százalékos visszaesés történhetett arra visszavezethetően, hogy vásárlóik kevesebb Lindt terméket tettek a kosarukba, azokért viszont jócskán magasabb árat fizettek a kasszánál. Merthogy a Lindt a hagyományainak megfelelően

egy az egyben áthárította jómódúbb vásárlóira a kakaóárak és a munkaerőköltségek emelkedésével járó terheket.

Az amerikai vámemelések miatti pluszköltségek ez alól kivételt képeznek, hiszen a Lindt a New Hampshire állambeli Stratchanben üzemelteti legnagyobb észak-amerikai gyárát, ahol a kakaóbab pörkölésétől kezdve valamennyi feldolgozási fázist maguk végeznek, így az amerikai piacon vámmentességet élvezhetnek.

Az áremelések a magyar piacot sem kerülték el, az ünnepi szezonban már csak elvétve lehetett találkozni ezer forintnál olcsóbb Lindt termékkel. A tavaly meglépett, átlagosan 19 százalékos áremelés bőségesen fedezte a pluszköltségeket, de hogy a profitsoron ebből mennyi csapódott le, azt csak a március 10-én kijövő éves jelentésből tudhatják meg a befektetők.

A csokinyuszi a régi, az árak viszont újak / Fotó: Hans Lucas via AFP

A cég 2024-ben 884,2 millió frankos üzemi nyereséget ért el, üzemi profitrátája 16,2 százalékos volt, szemben az előző év 15,6 százalékos adatával. A lezárt 2025-ös üzleti évre 20-40 bázispontos növekedés volt betervezve, a cég mostani közlése szerint ennek az alsó határát érhették el. A 2026-os bevételi terv 4-6 százalékos organikus bevételnövekedéssel, s további, nem konkretizált profitmarzs-növekedéssel számol.