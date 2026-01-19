Deviza
deviza
forint
tőzsde

Délután keményen belehúzott a forint

Délelőtt még gyengélkedett, de délután már ismét erős oldalát mutatja a magyar deviza. Ma is egymásnak feszültek a vevők és az eladók a forintpiacon.
Faragó József
2026.01.19, 16:48
Frissítve: 2026.01.19, 16:54

Délelőtt több hullámban gyengült a magyar deviza, majd délután jött az elmúlt héten már megszokott napi forintpiaci fordulat , és meredeken erősödni kezdett a forint.

forintpiac
Izgalomban nincs hiány a forintpiacon / Fotó: Vémi Zoltán

Izgalmas a forintpiac technikai képe

Múlt hét kedd óta folyamatos lecsorgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, azonban a 385-ös szint egyelőre nem sérült meg, onnan indult korrekció a mai kereskedésben. 

Technikai alapon közelítve, azt lehet mondani, hogy 

ha a 385,57-nál húzódó 30 napos mozgóátlag áttörése szignifikáns lesz, 

akkor a következő napokban folytatódhat az emelkedés a 387,40-os, majd a 388,50-os ellenállási szintek irányába. Ráadásul az indikátorok is forinteladási jelzést adhatnak, ha a 30 napos mozgóátlag felett zár ma az árfolyam.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,3565 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Itt a visszateszt

Hétfőn reggel a tőzsdenyitás után hamar 386 fölé emelkedett az euró-forint, majd kisebb, 385,7-ig ható korrekciót követően 386,3 közelébe kapaszkodott a jegyzés. Itt azonban fordult a kocka, és 

fél kettő körül meredek forinterősödés indult.

Három óra után már 385,57 közelében járt a kurzus. Jól láthatóan a korábban áttört technikai szint (30 napos mozgóátlag) visszatesztje kezdődött meg.

Érdekes módon

hasonlóan felemás napokat élt meg a forintpiac a múlt héten is,

amikor a délelőtti és délutáni forintpiaci irány éppen ellentétes volt, miközben egy viszonylag szűk sávban pingpongoztak egymással a vevők és az eladók.

Fókuszban a Fed és Grönland

A hét végén Grönland kapcsán büntetővámokat helyezett kilátásba az Egyesült Államok, amennyiben más országok akadályozzák a terület megszerzését. Február 1-jétől 10 százalékos vámokkal sújtaná Dániát, Norvégiát, Svédországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot, a vámkulcs június 1-jétől 25 százalékra emelkedne. 
Emellett, még

a héten döntés születhet az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökének személyét illetően. 

A bejelentést követően a befektetők kiemelt figyelmet fordítanaki az új elnök üzeneteire, leginkább arra kíváncsiak, hogy mennyire lesz független Trump monetáris politikával kapcsolatos véleményétől, és a későbbiekben ezt milyen mértékben fogja fenntartani. A piaci szereplők továbbra is csak két, egyenként 25 bázispontos kamatvágást várnak az idei évben a Fedtől, és a legtöbb jelenlegi döntéshozó egyetért ezzel.

