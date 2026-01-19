Délután keményen belehúzott a forint

Délelőtt több hullámban gyengült a magyar deviza, majd délután jött az elmúlt héten már megszokott napi forintpiaci fordulat , és meredeken erősödni kezdett a forint.

Izgalomban nincs hiány a forintpiacon / Fotó: Vémi Zoltán

Izgalmas a forintpiac technikai képe

Múlt hét kedd óta folyamatos lecsorgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, azonban a 385-ös szint egyelőre nem sérült meg, onnan indult korrekció a mai kereskedésben.

Technikai alapon közelítve, azt lehet mondani, hogy

ha a 385,57-nál húzódó 30 napos mozgóátlag áttörése szignifikáns lesz,

akkor a következő napokban folytatódhat az emelkedés a 387,40-os, majd a 388,50-os ellenállási szintek irányába. Ráadásul az indikátorok is forinteladási jelzést adhatnak, ha a 30 napos mozgóátlag felett zár ma az árfolyam.