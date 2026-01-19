Délután keményen belehúzott a forint
Délelőtt több hullámban gyengült a magyar deviza, majd délután jött az elmúlt héten már megszokott napi forintpiaci fordulat , és meredeken erősödni kezdett a forint.
Izgalmas a forintpiac technikai képe
Múlt hét kedd óta folyamatos lecsorgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, azonban a 385-ös szint egyelőre nem sérült meg, onnan indult korrekció a mai kereskedésben.
Technikai alapon közelítve, azt lehet mondani, hogy
ha a 385,57-nál húzódó 30 napos mozgóátlag áttörése szignifikáns lesz,
akkor a következő napokban folytatódhat az emelkedés a 387,40-os, majd a 388,50-os ellenállási szintek irányába. Ráadásul az indikátorok is forinteladási jelzést adhatnak, ha a 30 napos mozgóátlag felett zár ma az árfolyam.
Itt a visszateszt
Hétfőn reggel a tőzsdenyitás után hamar 386 fölé emelkedett az euró-forint, majd kisebb, 385,7-ig ható korrekciót követően 386,3 közelébe kapaszkodott a jegyzés. Itt azonban fordult a kocka, és
fél kettő körül meredek forinterősödés indult.
Három óra után már 385,57 közelében járt a kurzus. Jól láthatóan a korábban áttört technikai szint (30 napos mozgóátlag) visszatesztje kezdődött meg.
Érdekes módon
hasonlóan felemás napokat élt meg a forintpiac a múlt héten is,
amikor a délelőtti és délutáni forintpiaci irány éppen ellentétes volt, miközben egy viszonylag szűk sávban pingpongoztak egymással a vevők és az eladók.
Fókuszban a Fed és Grönland
A hét végén Grönland kapcsán büntetővámokat helyezett kilátásba az Egyesült Államok, amennyiben más országok akadályozzák a terület megszerzését. Február 1-jétől 10 százalékos vámokkal sújtaná Dániát, Norvégiát, Svédországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot, a vámkulcs június 1-jétől 25 százalékra emelkedne.
Emellett, még
a héten döntés születhet az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökének személyét illetően.
A bejelentést követően a befektetők kiemelt figyelmet fordítanaki az új elnök üzeneteire, leginkább arra kíváncsiak, hogy mennyire lesz független Trump monetáris politikával kapcsolatos véleményétől, és a későbbiekben ezt milyen mértékben fogja fenntartani. A piaci szereplők továbbra is csak két, egyenként 25 bázispontos kamatvágást várnak az idei évben a Fedtől, és a legtöbb jelenlegi döntéshozó egyetért ezzel.