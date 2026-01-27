Deviza
Pörög a duguláselhárító maffia, bármikor jöhetnek a kidobók: 1,4 millióval húztak le egy párt – ezekre figyeljen, hogy ne verjék át

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a brutális túlszámlázásokról és az agresszív fellépésről szóló duguláselhárítással összefüggő rémtörténetek. A „csőgörényes maffiaként” elhíresült módszer lényege az olcsó hirdetési ár, amely a helyszínen váratlan felárakkal, méterdíjakkal és fenyegetéssel duzzad akár milliós végösszegre. Egy csatornavizsgáló specialista valós eseteken keresztül mutatja be a duguláselhárító csalók módszereit, és tanácsot ad a védekezéshez.
VG
2026.01.27., 12:59

A csalók leggyakoribb eszköze a telefonban beígért rendkívül alacsony ár. A helyszínen azonban „hirtelen kiderül”, hogy külön díja van a vágófej használatának, a kiszállásnak. De a legnagyobb csapda: a méterdíj. Ilyenkor gyakran a valós csatornahossz többszörösét számolják fel a duguláselhárítók, és így lesz a pár tízezer forintos ígéretből több százezres vagy akár milliós végszámla.

Plumber working on pipes under sink dugulás elhárítás csalás átverés
Volt, ahol egy egyszerű mosogatódugulás elhárításáért fél óra után 800 ezer forintot kért a szolgáltató / Fotó: Science Photo Library via AFP

„Kidobók” a kapuban

A közelmúltban Monoron egy társasházi alapvezeték dugulásához hívtak ki egy csapatot az esti órákban.

A „szakemberek” alig két óra munka után 1,4 millió forintot követeltek, és azonnali átutalást sürgettek – miközben a probléma meg sem oldódott

– mesélte az első történetet Batuska Csaba, a Drain Expert Kft. szakértője. Kiemelte, hogy hasonlóan drámai eset történt Szentendrén is.

Ott egy egyszerű mosogatódugulás elhárításáért fél óra után 800 ezer forintot kért a szolgáltató.

Az ügyfél állítása szerint ekkora összeg nem állt rendelkezésére, ezért alkudozni próbált, de a helyzet gyorsan elmérgesedett. A szolgáltató azonnali fizetést követelt, és fenyegető hangnemet használt. Majd a helyszínen „kidobó jellegű” alakok jelentek meg nyomatékosítani a fizetési igényt.”

A szakember szerint egy ilyen munka reális költsége , még sürgősségi felárral is, a töredéke, nagyjából az egyötöde lenne a kiszámlázott összegnek. A duguláselhárítás ára Magyarországon 2026-ban jellemzően 15 ezer és 70 ezer forint között mozog, attól függően, hogy milyen típusú dugulásról van szó, hol található az elzáródás, és milyen technológiára van szükség a probléma megszüntetéséhez.

Így szűrhetjük ki a csalókat

A csatornavizsgáló specialista azt javasolja, hogy mielőtt bárki beengedné a kiérkező szakembert a lakásába, már a telefonban tisztázza az alábbiakat. „Fix áron dolgoznak-e – vagyis ragaszkodjon egy előre egyeztetett végösszeghez vagy egy fix árkerethez! Fontos, hogy van-e méterdíj vagy egyéb felár. A méterdíjas elszámolás ugyanis szinte minden esetben elszálló költségekhez vezet. Meg kell kérdezni, hogy adnak-e hivatalos számlát és garanciát. Ha a weboldalon a cégadatok, vagy az adatvédelmi tájékoztató hiányzik, vagy kerülik a számla kérdését, azonnal keressünk másik szolgáltatót!” – magyarázza a Drain Expert Kft. képviselője.

Batuska Csaba intő jelnek nevezte azt is, ha a weboldalon nem a tényleges duguláselhárító személyek képei szerepelnek, hanem az internetről letöltött stock fotók, vagyis a „szakemberek” nem vállalják az arcukat.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha a helyszínen az ügyfél fenyegetve érzi magát, vagy irreális összeget követelnek tőle, akkor is próbálja megőrizni a higgadtságát, dokumentáljon mindent és ne engedjen a nyomásnak. A szakember szerint fontos megőrizni

  • a híváslistát,
  • az üzeneteket
  • és a (gyakran kézzel írt)

bizonylatot. Az agresszív fellépés pedig nem tolerálható szolgáltatói magatartás. Mindenki forduljon a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez, ha ilyet tapasztal. A vitatott számlák ügyében pedig a Békéltető Testület is illetékes – tanácsolta Batuska Csaba.

Hozzátette: cégük mindent megtesz, hogy a megrendelő biztonságban érezze magát: korrekt ár, őszinte kommunikáció és dokumentálható megoldás kell, hogy legyen az alapvető elvárás. Kiemelte, hogy az átláthatóság a legfontosabb. Ebbe beletartozik a garantált fix ár, ami azt jelenti, hogy folyóméter- és kiszállási díj nélkül dolgoznak.

Többéves probléma a duguláselhárító maffia

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, az utóbbi időben a csalók a munka elvégzése után akár több száz ezer forintos számlákat is ki szoktak állítani. A kiszolgáltatottságot növeli, hogy a munka elvégzése után derül ki a teljes fizetendő összeg. 

Tehetetlen hatóságok

A tapasztalatok alapján a hatóságok sem igazán tudnak mit kezdeni a csalókkal, mert 

ez a fajta átverés nem minősül bűncselekménynek, vagy a károsultak nem tudják alátámasztani a jogsértést a cég adatainak, a vállalkozó nevének ismerete nélkül. 

A károsítottak ezért még kártérítésben sem reménykedhetnek – áll az Europ Assistance közleményében. A csalás miatt azonban a munkájukat becsületesen végző szakemberekkel szemben is bizalmatlanság alakulhat ki. A legfontosabb jó tanács, hogy a végső árat előre kell pontosan tisztázni!

Nem mindig fizet a biztosító

Több csaló állítja, hogy a meglévő lakásbiztosítások értékhatártól függetlenül fedezik a munkadíjat, ez azonban nem így van. A biztosítótársaságok a megkötött szerződések szerint járnak el. A túlárazott, irreálisan magas számlákat nem tudják finanszírozni. Az sem mindegy, hogy a víz valójában lassan lefolyik, vagy pedig visszatorlódik és kiömlik, ugyanis csak az utóbbi esetben fizetnek a biztosítók.

A hasonló esetek elkerülésére megbízható megoldást nyújtanak az asszisztenciaszolgáltatások otthon, de akár utazás, gépjármű, valamint egészség területeken. A károsult ilyenkor az asszisztenciaszolgáltató szerződött partnereitől kap azonnali megoldást, a túlszámlázás teljesen kizárt

– hangsúlyozta Timár Gábor, a Europ Assistance operációs vezetője.

5 perc
Szijjártó Péter

Elkezdődik a kifizetés, nem várhatott ez tovább: gigantikus adósságot törleszt az állam Dél-Magyarországnak – brutális napot ígért Szijjártó Péter

Az ország déli térsége újra felkerült a nagy ipari beruházások térképére. Szijjártó Péter friss bejelentése szerint rövid távon is érkeznek fejlesztések.
7 perc
csalás

Pörög a duguláselhárító maffia, bármikor jöhetnek a kidobók: 1,4 millióval húztak le egy párt – ezekre figyeljen, hogy ne verjék át

Agresszív fellépés és rejtett költségek a csőgörényes maffiánál.
6 perc
arany

Csillagászati szintre drágulhat az arany-ezüst tandem, fél évszázada nem láttunk ilyet

A világrend drámai változása nem hagy nyugvópontot a nemesfémeknek.
