Pörög a duguláselhárító maffia, bármikor jöhetnek a kidobók: 1,4 millióval húztak le egy párt – ezekre figyeljen, hogy ne verjék át
A csalók leggyakoribb eszköze a telefonban beígért rendkívül alacsony ár. A helyszínen azonban „hirtelen kiderül”, hogy külön díja van a vágófej használatának, a kiszállásnak. De a legnagyobb csapda: a méterdíj. Ilyenkor gyakran a valós csatornahossz többszörösét számolják fel a duguláselhárítók, és így lesz a pár tízezer forintos ígéretből több százezres vagy akár milliós végszámla.
„Kidobók” a kapuban
A közelmúltban Monoron egy társasházi alapvezeték dugulásához hívtak ki egy csapatot az esti órákban.
A „szakemberek” alig két óra munka után 1,4 millió forintot követeltek, és azonnali átutalást sürgettek – miközben a probléma meg sem oldódott
– mesélte az első történetet Batuska Csaba, a Drain Expert Kft. szakértője. Kiemelte, hogy hasonlóan drámai eset történt Szentendrén is.
Ott egy egyszerű mosogatódugulás elhárításáért fél óra után 800 ezer forintot kért a szolgáltató.
Az ügyfél állítása szerint ekkora összeg nem állt rendelkezésére, ezért alkudozni próbált, de a helyzet gyorsan elmérgesedett. A szolgáltató azonnali fizetést követelt, és fenyegető hangnemet használt. Majd a helyszínen „kidobó jellegű” alakok jelentek meg nyomatékosítani a fizetési igényt.”
A szakember szerint egy ilyen munka reális költsége , még sürgősségi felárral is, a töredéke, nagyjából az egyötöde lenne a kiszámlázott összegnek. A duguláselhárítás ára Magyarországon 2026-ban jellemzően 15 ezer és 70 ezer forint között mozog, attól függően, hogy milyen típusú dugulásról van szó, hol található az elzáródás, és milyen technológiára van szükség a probléma megszüntetéséhez.
Így szűrhetjük ki a csalókat
A csatornavizsgáló specialista azt javasolja, hogy mielőtt bárki beengedné a kiérkező szakembert a lakásába, már a telefonban tisztázza az alábbiakat. „Fix áron dolgoznak-e – vagyis ragaszkodjon egy előre egyeztetett végösszeghez vagy egy fix árkerethez! Fontos, hogy van-e méterdíj vagy egyéb felár. A méterdíjas elszámolás ugyanis szinte minden esetben elszálló költségekhez vezet. Meg kell kérdezni, hogy adnak-e hivatalos számlát és garanciát. Ha a weboldalon a cégadatok, vagy az adatvédelmi tájékoztató hiányzik, vagy kerülik a számla kérdését, azonnal keressünk másik szolgáltatót!” – magyarázza a Drain Expert Kft. képviselője.
Batuska Csaba intő jelnek nevezte azt is, ha a weboldalon nem a tényleges duguláselhárító személyek képei szerepelnek, hanem az internetről letöltött stock fotók, vagyis a „szakemberek” nem vállalják az arcukat.
Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?
Ha a helyszínen az ügyfél fenyegetve érzi magát, vagy irreális összeget követelnek tőle, akkor is próbálja megőrizni a higgadtságát, dokumentáljon mindent és ne engedjen a nyomásnak. A szakember szerint fontos megőrizni
- a híváslistát,
- az üzeneteket
- és a (gyakran kézzel írt)
bizonylatot. Az agresszív fellépés pedig nem tolerálható szolgáltatói magatartás. Mindenki forduljon a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez, ha ilyet tapasztal. A vitatott számlák ügyében pedig a Békéltető Testület is illetékes – tanácsolta Batuska Csaba.
Hozzátette: cégük mindent megtesz, hogy a megrendelő biztonságban érezze magát: korrekt ár, őszinte kommunikáció és dokumentálható megoldás kell, hogy legyen az alapvető elvárás. Kiemelte, hogy az átláthatóság a legfontosabb. Ebbe beletartozik a garantált fix ár, ami azt jelenti, hogy folyóméter- és kiszállási díj nélkül dolgoznak.
Többéves probléma a duguláselhárító maffia
Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, az utóbbi időben a csalók a munka elvégzése után akár több száz ezer forintos számlákat is ki szoktak állítani. A kiszolgáltatottságot növeli, hogy a munka elvégzése után derül ki a teljes fizetendő összeg.
Tehetetlen hatóságok
A tapasztalatok alapján a hatóságok sem igazán tudnak mit kezdeni a csalókkal, mert
ez a fajta átverés nem minősül bűncselekménynek, vagy a károsultak nem tudják alátámasztani a jogsértést a cég adatainak, a vállalkozó nevének ismerete nélkül.
A károsítottak ezért még kártérítésben sem reménykedhetnek – áll az Europ Assistance közleményében. A csalás miatt azonban a munkájukat becsületesen végző szakemberekkel szemben is bizalmatlanság alakulhat ki. A legfontosabb jó tanács, hogy a végső árat előre kell pontosan tisztázni!
Nem mindig fizet a biztosító
Több csaló állítja, hogy a meglévő lakásbiztosítások értékhatártól függetlenül fedezik a munkadíjat, ez azonban nem így van. A biztosítótársaságok a megkötött szerződések szerint járnak el. A túlárazott, irreálisan magas számlákat nem tudják finanszírozni. Az sem mindegy, hogy a víz valójában lassan lefolyik, vagy pedig visszatorlódik és kiömlik, ugyanis csak az utóbbi esetben fizetnek a biztosítók.
A hasonló esetek elkerülésére megbízható megoldást nyújtanak az asszisztenciaszolgáltatások otthon, de akár utazás, gépjármű, valamint egészség területeken. A károsult ilyenkor az asszisztenciaszolgáltató szerződött partnereitől kap azonnali megoldást, a túlszámlázás teljesen kizárt
– hangsúlyozta Timár Gábor, a Europ Assistance operációs vezetője.