beruházás
Szijjártó Péter
Pécs

Elkezdődik a kifizetés, nem várhatott ez tovább: gigantikus adósságot törleszt az állam Dél-Magyarországnak – brutális napot ígért Szijjártó Péter

Az ország déli térsége újra felkerült a nagy ipari beruházások térképére. Szijjártó Péter friss bejelentése szerint rövid távon is érkeznek fejlesztések.
VG
2026.01.27., 13:53

„Brutál nap lesz, és két erős tipp is van áprilisra” – fogalmazott Szijjártó Péter kedden a Facebookon.

Szijjártó Péter kedden a Facebookon.
 Brutális napot ígért Szijjártó Péter / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy régebb óta téma, hogy Pécs mellé egy óriási autóipari – hangsúlyozottan nem akkumulátorgyár – beruházás érkezhet.

A szlovák miniszterelnök korábban összefüggésbe hozott egy esetleges Tesla-projektet Magyarországgal. Lapunk ennek kapcsán Magyar Leventét kérdezte: a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, amely az ország többi területét érintette az utóbbi tíz-tizenöt évben.

A politikus szerint eljött az ideje annak, hogy a magyar állam rendezze a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon élőkkel szembeni adósságát, mert ide nem tudott eddig az ottani gazdasági felzárkózáshoz szükséges mennyiségű és minőségű beruházás.

Azt is mondta, hogy amikor az egyik kínai cég  kifejezte a szándékát egy magyar beruházás iránt, majd elkezdődött a beszélgetés arról, hogy hova lehetne őket irányítani, akkor a kormány kínált különböző helyszíneket az országban. A kormány jelezte, hogy Debrecen mellett számos remek helyszín van még befektetésre.

Magyar Levente kiemelte, hogy

Pécs olyan nagy beruházást érdemel, mint Győr, Kecskemét, Miskolc, Debrecen vagy Nyíregyháza. 

Ezért született meg az a döntés – és folyik a végrehajtása –, hogy egy 600 hektáros, tehát rendkívüli méretű ipari zónát hoznak létre nem Pécs belterületén, hanem a vársohoz közeli zöldmezős területen.

„Ha oda találnánk megfelelő méretű beruházást – nem árulunk zsákbamacskát, az autóipart célozzuk –, akkor mindent megtennénk érte, hogy ez megtörténjen, és bebetonozódjon már ebben a ciklusban. Szintén nem árulok el hatalmas titkot, ha elmondom, hogy kínai autógyártókkal tárgyalunk elsősorban, hiszen az európai autóipart az európai politika tönkretette” – mondta korábban a miniszterhelyettes.

Később Lázár János arról beszélt, hogy Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipar beruházás. Az építési és közlekedési miniszter az M6-os autópálya és a horvátországi A5-ös autópálya összekötése kapcsán tért ki arra, hogy a városnak több a lehetőség lesz így. A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de a beruházáshoz 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő.

A külgazdasági és külügyminiszter a friss posztjában közölte, hogy 

19 milliárd forint értékben három beruházás érkezik Pécs városába. Összesen 196 munkahelyet hoznak létre, ehhez pedig az állam 3,2 milliárd forintot ad hozzá. 

„Szerintem nem rossz nap Pécsnek” – mondta a politikus, aki Pécs mellett Kozármislenyről jelentkezett be. Hozzátette, áprilisban 12-én lesz Honvéd–Kozármisleny mérkőzés, amire Honvéd-győzelmet vár, és akkor lesz az országgyűlés választás is, amelyre pedig Fidesz-győzelmet vár.

 

5 perc
