Trump, Grönland és a háborús félelmek – vajon tartós károkat okoznak a geopolitikai sokkok?

A pénzpiacok egyik legnagyobb ellensége a bizonytalanság – és kevés dolog okoz nagyobb bizonytalanságot, mint a geopolitikai feszültségek. A befektetők az elmúlt napokban ismét ezt tapasztalhatták meg, amikor a Donald Trumphoz köthető újabb politikai nyilatkozatok, a Grönland körüli konfliktus, valamint az ebből fakadó vám- és háborús kockázatok világszerte eladási hullámot indítottak el.

Trump és a geopolitika újra megrázta a piacokat – pánik vagy lehetőség? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A reakció gyors és látványos volt: az amerikai részvénypiac , az állampapírok és a dollár egyszerre kerültek nyomás alá – ami ritka, és általában a pánikszerű hangulat jele.

Egyszerre estek a részvények, a kötvények és a dollár

Kedden az S&P 500 index több mint 2 százalékot esett, miközben az amerikai 10 éves államkötvény hozama 6 bázisponttal 4,27 százalék fölé emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy a befektetők eladták a kötvényeket, ami lefelé nyomta az árfolyamukat, és felhajtotta a hozamokat. Eközben a dollár is gyengült az euróval, az angol fonttal és a kanadai dollárral szemben.

Ez a „trifecta” – amikor egyszerre esnek a részvények, a kötvények és a deviza – általában komoly idegességet jelez a piacokon. A klasszikus menedékeszközök közül ezúttal csak néhány profitált:

az arany ára emelkedett, és a svájci frank is erősödött, míg sok más, korábban biztonságosnak tartott eszköz nem nyújtott védelmet.

A geopolitikai pánik gyakran átmeneti

Mindez első látásra komornak tűnik, ám a nagy befektetési házak elemzői szerint érdemes a történelmi tapasztalatokra is figyelni.

A HSBC vezető stratégája, Max Kettner arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt 25 év geopolitikai válságainak mintegy 75 százaléka végül „elfakult” – vagyis az első pánikhullám után a piacok megnyugodtak, és fokozatosan visszakapaszkodtak.

Kettner szerint a befektetők újra és újra elkövetik ugyanazt a hibát: elhiszik, hogy „most minden más”, és hogy az aktuális geopolitikai krízis tartós összeomláshoz vezet. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez ritkán válik valóra.

Trump mint ismétlődő piaci kockázat

Az elemző párhuzamot von a mostani helyzet és a közelmúlt eseményei között.

Emlékeztet arra, hogy 2025-ben is komoly piaci megingás követte Donald Trump „Liberation Day” vámbejelentéseit, valamint az Izrael és Irán közötti katonai eszkalációt. Ezek az események rövid távon jelentős veszteségeket okoztak, hosszabb távon azonban azok jártak jól, akik nem reagáltak pánikszerűen, hanem átvészelték a volatilis időszakot.

Kettner szerint Trump tárgyalási stílusa jól ismert: gyakran maximalista követelésekkel indít, kemény retorikát használ, majd fokozatosan visszavesz az elvárásokból, és végül kompromisszum születik. A piacok ugyanakkor minden alkalommal az első, legkeményebb üzenetekre reagálnak a legerősebben.