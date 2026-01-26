Az elmúlt évek európai autóipari vitái közepette Magyarország a kormányzati értékelések szerint kifejezetten kedvező pozícióba került, és a következő hetekben, hónapokban ennek látványos jelei lehetnek. A külgazdasági és külügyminiszter által ismertetett háttér-információk alapján több, eddig nem nyilvános döntés is előkészítés alatt áll, melyek új hazai autóipari beruházásokhoz vezethetnek.

Öveket bekapcsolni, ez durva lesz: heteken belül soha nem látott autóipari beruházásokat jelentenek be Magyarországon – Szijjártó Péternek nagy titkot árult el a BMW-vezér / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kormány álláspontja szerint Magyarország ma Európában az egyik legversenyképesebb környezetet kínálja az autóipari vállalatok számára. Ennek egyik gyakran hangoztatott eleme, hogy az ország azon kevés állam közé tartozik, ahol mindhárom nagy német prémiumgyártó – köztük az Audi és a BMW – rendelkezik termelőkapacitással. Miközben Nyugat-Európában egyes gyárak leépítésekkel vagy átszervezésekkel szembesülnek, a vállalati döntéshozók azokba az országokba csoportosítják át a termelést, ahol stabilabb, kiszámíthatóbb környezetet látnak.

Ebben az összefüggésben beszélt Szijjártó Péter arról, hogy

a közeljövőben „soha nem látott” bejelentések érkezhetnek a magyar autóiparhoz kapcsolódó beruházásokról.

Elmondása szerint ezek nem elszigetelt döntések, hanem egy hosszabb folyamat eredményei, melyben a személyes kapcsolatok, a több cikluson átívelő együttműködés és a kiszámítható gazdaságpolitika is szerepet játszik. Példaként említette a BMW debreceni beruházásának előkészítését, melynek során – saját beszámolója szerint – a vállalat felső vezetésével évekig tartó, folyamatos egyeztetés zajlott.

A miniszter kitért az elektromos átállásra is, amely az európai autóipar egészét formálja át. Az elektromos járművek elterjedésével párhuzamosan felértékelődött az akkumulátorgyártás szerepe, amiben jelenleg döntően kelet-ázsiai, elsősorban kínai és dél-koreai cégek számítanak meghatározónak. Magyarország az elmúlt években több ilyen vállalatot is vonzott, ami a hazai autóipari ökoszisztéma szempontjából stratégiai jelentőségűvé vált.

A miniszter szerint a befektetők számára kulcskérdés az energiaellátás biztonsága és költsége,

valamint az, hogy a gazdaságpolitika mennyire kiszámítható. Álláspontja alapján egy esetleges irányváltás, különösen az energiaforrások terén, érdemben ronthatná Magyarország versenyelőnyét, ami hosszabb távon az autóipari termelés átrendeződéséhez vezethetne.