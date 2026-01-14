A fegyvergyártók tapsikolnak, jobban nem is kezdődhetett volna az év, félelmetessé válik a világ

Fokozódó geopolitikai feszültségek szolgáltatnak hátszelet az ázsiai védelmi vállalatoknak és repülőgépgyártóknak. A befektetők egyre optimistábbak az ágazat növekedési potenciáljával kapcsolatban. A japán Nikkei ma reggel is ennek köszönhetően pattant. Ugyanakkor az európai hadiipar reprezentánsa, a Rheinmetall ma enyhe mínuszba csúszott, bár az idei teljesítménye – eddig – 20 százalékos emelkedés. Két hét alatt ez nem rossz, ha nem a fegyvercső rossz oldalán vagyunk.

Ázsiai cégeket futtat fel a hadiipari rali / Fotó: AFP

Szárnyalnak az ázsiai hadiipari részvények

Geopolitikai viharral indult az idei esztendő: az Egyesült Államok csapást mért Venezuelára, majd Grönland elfoglalásával fenyegetőzött, ami feszültté tette a kapcsolatokat a NATO-szövetségesekkel.

A héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki azokra az országokra, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Iránnal: a lépés Kínát is fenyegeti.

Közben Japán vitában áll Kínával a Tajvannal kapcsolatos megjegyzések miatt, ami arra késztette Pekinget, hogy arra kérje állampolgárait: tartózkodjanak a Japánba való utazástól. Emellett Peking korlátozta a kettős felhasználású termékek exportját Japánba.

A geopolitikai kockázatok, valamint a védelmi kiadások globális növekedése

begyújtotta a védelmi részvények rakétáját.

Ráadásul a háborús készülődés kapóra jött a befektetőknek, akik keresik a lehetőséget, hogy diverzifikálják a mesterséges intelligenciára épített portfóliókat.

Évtizede emelkednek a katonai kiadások

A tokiói piac további lendületet kapott az előrehozott választásról szóló bejelentés után. Takaicsi Szanae miniszterelnök célja, hogy kihasználja mostani magas támogatottságát, s helyreállítsa a kormányzó Liberális Demokrata Párt alsóházi többségét. Nem mellékes, hogy

japán rekordköltségvetést hagyott jóvá az áprilisban kezdődő pénzügyi évre.

Ennek egyik kulcseleme a védelmi kiadások növelése.

Kína Ázsia legnagyobb katonai célú felhalmozását valósítja meg, de Tajvan is különösen sokat költ a sziget védelmi képességeire. Európa és az Egyesült Államok szintén fokozza védelmi kiadásait.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint

a globális katonai kiadások egy teljes évtizede minden évben növekednek,

s a teljes összeg 2024-ben elérte a 2700 milliárd dollárt. A kiadások 37 százalékkal ugrottak meg 2015 és 2024 között. Az ENSZ becslései szerint a globális katonai kiadások 2035-re elérhetik a 4700–6600 milliárd dollárt.