A fegyvergyártók tapsikolnak, jobban nem is kezdődhetett volna az év, félelmetessé válik a világ

Idén is van potenciál a védelmi szektorban. A hadiipari rali kapóra jött a befektetőknek, akik keresik a lehetőséget, hogy diverzifikálják a mesterséges intelligenciára épített portfóliókat. Másképpen: veszik a fegyvergyártók részvényeit, mint a cukrot.
Faragó József
2026.01.14, 10:26
Frissítve: 2026.01.14, 10:35

Fokozódó geopolitikai feszültségek szolgáltatnak hátszelet az ázsiai védelmi vállalatoknak és repülőgépgyártóknak. A befektetők egyre optimistábbak az ágazat növekedési potenciáljával kapcsolatban. A japán Nikkei ma reggel is ennek köszönhetően pattant. Ugyanakkor az európai hadiipar reprezentánsa, a Rheinmetall ma enyhe mínuszba csúszott, bár az idei teljesítménye – eddig – 20 százalékos emelkedés. Két hét alatt ez nem rossz, ha nem a fegyvercső rossz oldalán vagyunk. 

hadiipar
Ázsiai cégeket futtat fel a hadiipari rali / Fotó: AFP

Szárnyalnak az ázsiai hadiipari részvények

Geopolitikai viharral indult az idei esztendő: az Egyesült Államok csapást mért Venezuelára, majd Grönland elfoglalásával fenyegetőzött, ami feszültté tette a kapcsolatokat a NATO-szövetségesekkel. 

A héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki azokra az országokra, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Iránnal: a lépés Kínát is fenyegeti.  

Közben Japán vitában áll Kínával a Tajvannal kapcsolatos megjegyzések miatt, ami arra késztette Pekinget, hogy arra kérje állampolgárait: tartózkodjanak a Japánba való utazástól. Emellett Peking korlátozta a kettős felhasználású termékek exportját Japánba.
A geopolitikai kockázatok, valamint a védelmi kiadások globális növekedése 

begyújtotta a védelmi részvények rakétáját.

Ráadásul a háborús készülődés kapóra jött a befektetőknek, akik keresik a lehetőséget, hogy diverzifikálják a mesterséges intelligenciára épített portfóliókat. 

 

Évtizede emelkednek a katonai kiadások

A tokiói piac további lendületet kapott az előrehozott választásról szóló bejelentés után. Takaicsi Szanae miniszterelnök célja, hogy kihasználja mostani magas támogatottságát, s helyreállítsa a kormányzó Liberális Demokrata Párt alsóházi többségét. Nem mellékes, hogy 

japán rekordköltségvetést hagyott jóvá az áprilisban kezdődő pénzügyi évre. 

Ennek egyik kulcseleme a védelmi kiadások növelése. 

Kína Ázsia legnagyobb katonai célú felhalmozását valósítja meg, de Tajvan is különösen sokat költ a sziget védelmi képességeire.  Európa és az Egyesült Államok szintén fokozza védelmi kiadásait. 
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint 

a globális katonai kiadások egy teljes évtizede minden évben növekednek, 

s a teljes összeg 2024-ben elérte a 2700 milliárd dollárt. A kiadások 37 százalékkal ugrottak meg 2015 és 2024 között. Az ENSZ becslései szerint a globális katonai kiadások 2035-re elérhetik a 4700–6600 milliárd dollárt.

 

