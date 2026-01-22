Egymillió új befektetőt szerzett a leggazdagabb magyar – nagyon jól járt, aki nála forgatta a pénzét

Erős eredménnyel zárta a tavalyi évet a leggazdagabb magyar származású üzletember, Thomas Peterffy alapította és elnökölte digitális diszkontbrókercég, az Interactive Brokers (IBKR), amelyhez továbbra is özönlenek az ügyfelek. A befektetési szolgáltató friss jelentése alpján halmozta a rekordokat 2025-ben.

A leggazdagabb magyar származású üzletember, Thomas Peterffy a 20. legvagyonosabb a világon / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Jól fut az Interactive Brokers szekere

Az Interactive Brokers várakozások feletti negyedik negyedéves eredményről számolt be a keddi tengerentúli tőzsdezárást követően. Az egy részvényre jutó nettó eredmény (EPS) éves alapon 27 százalékkal, 65 centre nőtt, meghaladva ezzel a FactSet elemzői konszenzusában szereplő 59 cent EPS-t.

Az amerikai brókercég bevételei ezzel párhuzamosan 17 százalékkal, 1,67 milliárd dollárra emelkedtek. A piac ennél valamivel kisebb, 1,64 milliárdos forgalommal kalkulált előzetesen.

A bevételeken belül a jutalékbevételek 22 százalékkal, 582 millió dollárra emelkedtek, köszönhetően a magasabb, az IBKR platformján végrehajtott kereskedési volumennek. Ezen belül

az opciós kereskedés volumene 27 százalékkal,

a határidős ügyleteké 22 százalékkal,

a részvénykereskedési volumen pedig 16 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A nettó kamatbevételeket 20 százalékkal, 966 millió dollárra hajtották fel az ügyfeleknek nyújtott kereskedési hitelek és a növekvő ügyfélvagyon.

A budapesti születésű üzletember brókercége 2025 végén 4,4 millió ügyfélszámlát tartott nyilván, ez 32 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az ügyfélkör dinamikus bővülésével párhuzamosan megugrott az átlagos napi tranzakciók száma is: az ügyfelek naponta átlagosan 4,04 millió megbízást adtak be a platformon keresztül, ami 30 százalékos ugrás éves bázison.

Rengetegen fektetnek be a világ leggazdagabb magyar üzletemberének brókercégénél

A Bloomberg Billionaires Index által 85,4 milliárd dollárra becsült vagyonával jelenleg a világ 20. leggazdagabb emberének számító Thomas Peterffy brókercégének egész tavalyi éve is erősre sikerült.

Bevétele fennállása során első alkalommal átlépte a hatmilliárd dollárt, miközben a részvényenkénti eredmény 2,23 dollárra hízott a 2024-ben elért 1,75 dollárról.