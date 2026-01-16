Deviza
Történelmi tettre készül a Mercedes: a kecskeméti gyárra alapozzák – egy sor új modell érkezik, tarolni akarnak a piacon

A Mercedes 18 százalékos értékesítési növekedést ért el 2025 negyedik negyedévében. 2026-ban is folytatja az intenzív termékbevezetési programját a német autógyár. A Mercedes-Benz a kecskeméti gyárnak is fontos feladatokat ad.
VG
2026.01.16., 08:51

Remek évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz Group. A német autóipari konszern összesen 2 millió 160 ezer személyautót és kishaszonjárművet értékesített, miközben a Mercedes-AMG márka 7 százalékos növekedést ért el, a G osztály pedig történetének legjobb értékesítési évét produkálta. A tavalyi év legerősebb negyedéve a negyedik volt: 558 400 személyautó és kishaszonjármű került ügyfelekhez, ami 6 százalékos növekedés a harmadik negyedévhez viszonyítva. A tisztán elektromos modellekre érkező megrendelések összességében emelkedtek, amit az új elektromos CLA és GLC, valamint az elektromos kishaszonjárművek iránti erős kereslet hajtott.

Mercedes S-Class
Sikeres évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz / Fotó: AFP

„2025-ben elindítottuk a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját, amelynek középpontjában a legmodernebb elektromos hajtásrendszerek és intelligens szoftverek állnak. Az új CLA remekül példázza termékeink minőségét és innovációs tartalmát. És a java még hátravan: 2026-ban, 140 évvel az autó feltalálása után, változatlan elkötelezettséggel és csapatszellemben folytatjuk a programot, hogy a világ legvonzóbb autóit építsük” – ismertette a vállalat pénteki közleményében Ola Kallenius, a Mercedes-Benz Group AG igazgatóságának elnöke.

Szinte majdnem mindenhol tudott bővülni tavaly a Mercedes

2025-ben a Mercedes-Benz személyautó-eladásai számos európai piacon növekedtek: Németországban 1 százalékkal, Spanyolországban 6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6 százalékkal. Ezenkívül olyan kulcspiacokon is bővültek, mint

  • Dél-Amerika (plusz 54 százalék),
  • Ausztrália (plusz 10 százalék),
  • Törökország (plusz 11 százalék) és
  • az öböl menti államok (plusz 3 százalék).

Az Amerikai Egyesült Államokban Donald Trump vámháborúja és az átgondolt készletgazdálkodás visszafogta a csoportszintű eladásokat, ugyanakkor az ügyfeleknek átadott járművek száma 1 százalékkal emelkedett.

A Kínában tapasztalható, éles versenyhelyzetben a Mercedes-Benz továbbra is a hosszú távú ügyfélértékre és a kiemelkedő termék- és technológiai élményre fókuszál; 2025-ben a vállalat megőrizte vezető piaci részesedését az 1 millió RMB feletti árszegmensben. Ám a nyilatkozatok alapján a német luxusautó-gyártók is tisztában vannak vele, hogy a 2026-os év még hevesebb versenyt fog hozni, ahol ők a kiváló modelljeik ellenére is hendikeppel indulnak. Most bánhatják igazán, hogy elkényelmesedtek, s nem vették elég komolyan a kínai elektromos átállás feszített tempóját, amit helyi versenytársaik diktáltak. 

A negyedik negyedévben a tisztán elektromos autók értékesítése 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához, és 18 százalékkal a harmadik negyedévhez képest, főleg az új elektromos CLA-nak köszönhetően. A plug-in hibrid modellek globális eladásai 2025-ben 9 százalékkal bővültek, így az év egészében 368 600 elektromos jármű talált gazdára világszinten, összességében stabil volumennel. Európában a Mercedes-Benz személyautók történetük legmagasabb EV-eladását érték el, 40 százalékos arányt képviselve a teljes értékesítésben. Számos piacon – többek között Franciaországban, Dániában, Indiában és Ausztráliában – minden korábbinál több tisztán elektromos járművet adtak el.

Az új, teljesen elektromos CLA iránti keresletet nagyban erősítette, hogy a német „Auto Motor und Sport” szaklap történetének legjobb tesztautójaként értékelte, valamint elnyerte az Európai Év Autója zsűri „2026-os Év Autója” díját is.

Felgyorsítják a termékbevezetést 2026-ban

A vállalat közleménye kiemelte, hogy a Mercedes-Benz személyautó-üzletága 2026-ban folytatja a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját. A legfontosabb újdonságok közé tartozik az S osztály, a GLE és a GLS jelentős modellfrissítése, az új elektromos GLC és a CLA Shooting Brake piaci bevezetése, az első, AMG elektromos architektúrára épülő szériamodell premierje, valamint az új elektromos C-osztály és az új GLA bemutatkozása. Az összes újdonság kiemelkedő ügyfélélményt kínál majd, az új Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) intuitív digitális funkcióira, valamint a „Welcome Home” érzetet nyújtó kényelemre és biztonságra építve.

A nagy termékbevezetési hullámból a magyarországi gyár is tevékenyen kiveszi a részét. Ezt jól mutatja az a decemberi bejelentés, amely szerint a vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, amely egy igazi családi autó.

A magyarországi üzem elárulta, hogy az új GLB modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó a tervek szerint 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, amit a helyszínen tekint meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Donald Trump

Katari számlákra utalják Trumpék a sok százmilliós olajbevételeket, így bújtatják a pénzt Venezuela hitelezői elől

Washington jóval drágábban adja az olajat. Venezuela korábbi európai partnerei is kértek exportengedélyeket az Egyesült Államoktól.
Davos

Napokon belül Európába jön Donald Trump, még nem Magyarországra, de talán meg sem áll Budapestig

Davos és a repubikánus Trump szellemisége ég és föld, a Világgazdasági Fórum a globális együttműködésre, multilaterális intézményekre és konszenzusos megoldásokra épülő világrendet képviseli, míg Trump ezzel szemben – amint a CPAC-találkozók is – a nemzeti szuverenitást, a kétoldalú alkukat és az „America First” logikát.
gáztároló töltöttsége

Fontos információk derültek ki Magyarország gáztartalékairól – Orbán Viktor elárulta, hogy állunk az európai átlaghoz képest

Magyarország energiaellátása biztosított a miniszterelnök szerint.
