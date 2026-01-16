Történelmi tettre készül a Mercedes: a kecskeméti gyárra alapozzák – egy sor új modell érkezik, tarolni akarnak a piacon

Remek évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz Group. A német autóipari konszern összesen 2 millió 160 ezer személyautót és kishaszonjárművet értékesített, miközben a Mercedes-AMG márka 7 százalékos növekedést ért el, a G osztály pedig történetének legjobb értékesítési évét produkálta. A tavalyi év legerősebb negyedéve a negyedik volt: 558 400 személyautó és kishaszonjármű került ügyfelekhez, ami 6 százalékos növekedés a harmadik negyedévhez viszonyítva. A tisztán elektromos modellekre érkező megrendelések összességében emelkedtek, amit az új elektromos CLA és GLC, valamint az elektromos kishaszonjárművek iránti erős kereslet hajtott.

Sikeres évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz / Fotó: AFP

„2025-ben elindítottuk a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját, amelynek középpontjában a legmodernebb elektromos hajtásrendszerek és intelligens szoftverek állnak. Az új CLA remekül példázza termékeink minőségét és innovációs tartalmát. És a java még hátravan: 2026-ban, 140 évvel az autó feltalálása után, változatlan elkötelezettséggel és csapatszellemben folytatjuk a programot, hogy a világ legvonzóbb autóit építsük” – ismertette a vállalat pénteki közleményében Ola Kallenius, a Mercedes-Benz Group AG igazgatóságának elnöke.

Szinte majdnem mindenhol tudott bővülni tavaly a Mercedes

2025-ben a Mercedes-Benz személyautó-eladásai számos európai piacon növekedtek: Németországban 1 százalékkal, Spanyolországban 6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6 százalékkal. Ezenkívül olyan kulcspiacokon is bővültek, mint

Dél-Amerika (plusz 54 százalék),

Ausztrália (plusz 10 százalék),

Törökország (plusz 11 százalék) és

az öböl menti államok (plusz 3 százalék).

Az Amerikai Egyesült Államokban Donald Trump vámháborúja és az átgondolt készletgazdálkodás visszafogta a csoportszintű eladásokat, ugyanakkor az ügyfeleknek átadott járművek száma 1 százalékkal emelkedett.

A Kínában tapasztalható, éles versenyhelyzetben a Mercedes-Benz továbbra is a hosszú távú ügyfélértékre és a kiemelkedő termék- és technológiai élményre fókuszál; 2025-ben a vállalat megőrizte vezető piaci részesedését az 1 millió RMB feletti árszegmensben. Ám a nyilatkozatok alapján a német luxusautó-gyártók is tisztában vannak vele, hogy a 2026-os év még hevesebb versenyt fog hozni, ahol ők a kiváló modelljeik ellenére is hendikeppel indulnak. Most bánhatják igazán, hogy elkényelmesedtek, s nem vették elég komolyan a kínai elektromos átállás feszített tempóját, amit helyi versenytársaik diktáltak.