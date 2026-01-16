Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Döbbenetes számokat produkált a Porsche, teljes a lejtmenet: ebből az új motorok sem húzhatják ki, eladás lehet a vége

A Porsche értékesítése továbbra is zuhan: 2025-ben 10 százalékkal kevesebb autót adtak át világszerte. A csökkenés szinte minden régiót és modellt érint.
VG
2026.01.16., 17:30
Fotó: Shutterstock

A Porsche 2025-ben világszerte 279 449 új járművet adott el az ügyfeleknek – ez mintegy 10 százalékos visszaesés az előző évhez képest, és a legalacsonyabb szám 2020 óta – közölte a vállalat. A csökkenés szinte minden régiót és modellt érint, egyetlen nagyobb piacon sem sikerült növelni az eladásokat.

Szczecin,poland-december,2021:porsche,911,Turbo,S,Cabriolet,On,The,Road,-3d Gyenge számokat produkált a Porsche, bezuhantak az eladások
Fotó: Mike Mareen / Shutterstock

A legsúlyosabb visszaesés Kínában következett be: ott 26 százalékkal kevesebb, összesen 41 938 Porsche talált gazdára. Európában (Németország nélkül) 13 százalékos, Németországban pedig 16 százalékos volt a csökkenés. Észak-Amerika maradt a legnagyobb piac 86 229 kiszállítással, nagyjából stagnálva az előző évhez képest.

A modellpalettát nézve csak két sorozat tudott enyhe növekedést felmutatni: a Macan 2 százalékkal 84 328 darabra, a 911-es pedig 1 százalékkal 51 583 darabra nőtt. Ezzel szemben a Cayenne 21 százalékot veszített (80 886 darab), az elektromos Taycan 22 százalékot (16 330), a kifutó 718-as család 21 százalékot (18 612), a Panamera pedig 6 százalékot esett.

A vállalat értékesítési vezetője, Matthias Becker a visszaesést részben kínálati hiányokkal (különösen a 718-as és a belső égésű Macan esetében), részben a kínai prémium/exkluzív szegmens tartós gyengeségével magyarázta. Az év végén távozó vezérigazgató, Oliver Blumenek keserű mérleg ez a búcsú.

A Volkswagen csoportot is vezető menedzser hosszú éveken át rendre rekordokat döntött a Porschéval, az utóbbi időszakban azonban kénytelen volt stratégiai korrekciókat végrehajtani – többek között a kínai piacon és az elektromos átállás ütemezésében. Tavaly ősszel a vállalat úgy döntött, hogy új belső égésű és hibrid modelleket is fejleszt, miután a tisztán elektromos autók iránti kereslet lassabban nőtt a vártnál.

A váltás milliárdos leírásokat és jelentős mérleg szerinti terheket okozott a Porschénál, a VW csoportnál és a Porsche SE holdingnál egyaránt. A korábban stabil profitgépezetként számon tartott márka üzemi eredménye mindössze 0,2 százalékos árrésre esett vissza. Az új vezérigazgató, Michael Leitersnek a számok azonnali komoly kihívást jelentenek.

Befürödtek a német luxusautó-gyártók

A német luxusautó-gyártók továbbra is komoly nehézségekkel küzdenek a kínai piacon: 2025-ben mind a fő márkák két számjegyű visszaesést könyveltek el az értékesítésekben. A BMW 625 527 járművet adott át, ami 12,5 százalékos csökkenés az előző évhez képest, míg a Mercedesnél még súlyosabb, 19 százalékos volt a visszaesés 551 900 darabos volumen mellett.

A visszaesés hátterében a kínai helyi márkák (BYD luxusmodelljei, Nio, Zeekr, Xiaomi és mások) gyors térnyerése áll, amelyek az elektromos és hibrid szegmensben dominálnak, miközben a német gyártók az elektromos átállást korábban alábecsülték. A helyzetet súlyosbítja, hogy a német cégek agresszív árcsökkentésekkel próbálják fenntartani piaci részesedésüket, ám ez csökkenti a profitjukat.

Kína átlépte a Rubikont: végleg győztek az e-autók és a következményt meglátjuk mi is
Amíg tavaly még a 10 százalékot közelítette a kínai autópiac bővülése, az idén jó, ha 1 százalékos pluszra futja az ágazat erejéből – ezt a borúlátó prognózist a helyi járműgyártók szövetsége tette közzé. A generációváltás viszont feltartóztathatatlan, az elektromos járművek és tölthető hibridek kínai térnyerése folytatódik.

nyitott rendelésállomány

Trump

ineos

