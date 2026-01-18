Miért építenek luxusautó-gyártók puccos felhőkarcolókat? A Bugatti sem akar lemaradni
A Bugatti a nagy teljesítményű, méregdrága szuper autóiról híres, de a francia luxusmárka most beszáll egy teljesen új versenybe is, amely nem az aszfalton zajlik, hanem az ingatlanfejlesztésben. Az Egyesült Arab Emírségek szívében, Dubajban építi az első felhőkarcolóját.
Ez a terület nem teljesen új a Bugattinak, amely egyébként elveszítette a szupersportautók trónját: a Jacob svájci óra- és ékszergyártóval együtt részt vett a különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Propertiesszel, az emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cégével a világ legmagasabb lakóépületének építésében és különleges kivitelezésében.
A Mercedes-tornyot két éve adták át, az egymilliárd dolláros projektben épült lakások 2,7 és tízmillió dollár közötti összegbe kerültek. A Bugatti magasabbra tör: a BBC tudósítása szerint
az új épületben 5,2 millió dollárért árulják majd a legolcsóbb lakást.
Nem a Bugatti az első luxusautó-gyártó, amely beszállt a versenybe
Bár ez első hallásra hihetetlennek tűnik, a Bugatti későn eszmélt, egyre több luxusmárka, így az olasz Fendi és Missoni, de autóipari versenytársak, például
- a Porsche
- és az Aston Martin
is beszállt már az ingatlanfejlesztésbe. Általában feltűnő épületeket emelnek, amelyeken akár több helyen is hangsúlyosan szerepelnek a logóik, és teljesen bútorozottan kínálják a lakásokat.
A Bugatti 43 szintes felhőkarcolójában a luxus határtalan lesz: a legdrágább lakások hatalmas garázst is magukban foglalnak majd, így a szomszéd szobában tarthatják a tulajdonosok a valószínűleg igen borsos áron vásárolt járműveiket, például egy Bugatti Chiront, amelynek az áráért még használtan is három Ferrarit lehet venni Magyarországon.
„Sok rajongó számára nemcsak a jármű vagy az óra birtoklása a fontos, hanem az is, hogy ingatlanokon keresztül a mindennapi életükben is megtapasztalhassák a márkát” – állítja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.
Rajongóból pedig nincs hiány:
a Bugatti-projekt vásárlói között szerepel a brazil futballsztár Neymar Junior és az operaénekes Andrea Bocelli is.
Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik luxuslakásért.
Egyre keresettebbek a márkához köthető lakások
Érdemes beszállni az üzletbe, mert a londoni székhelyű Knight Frank ingatlanközvetítő és tanácsadó friss jelentése szerint az elmúlt két évben viharos sebességgel nő a globális kereslet a márkákhoz köthető lakások iránt.
2011-ben még csak 169 ilyen projekt volt világszerte, most már 611 van, és az előrejelzések szerint ez a szám 2030-ra eléri az 1019-et.
Jelenleg az Egyesült Államokban, elsősorban Miamiban és New Yorkban található a legtöbb, de a második helyen álló Közel-Keleten a legnagyobb a növekedés. A hajtóerőt az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia szolgáltatják.
A Savills, a világ egyik vezető ingatlan-tanácsadója által kiadott elemzés is megerősíti, hogy a városok között Dubaj vezet, ahol részben a szankciók elől menekülő oroszoknak köszönhetően virágzik az ingatlanpiac.
Ehhez az is hozzájárul, hogy az alacsony adók miatt itt
olcsóbbak a márkához köthető lakások, mint máshol a világon, így „rendkívül megfizethetők olyan városokhoz képest, mint New York és London”.
Az ingatlan alacsony kockázatú bevételi forrás
Míg korábban a szállodaláncok, például a Four Season és a Ritz-Carlton dominálták a márkához köthető lakáspiacot, most a „kívülállók” foglalnak el egyre nagyobb arányt az új projektekben.
A Porsche Desing Towert 2017-ben adták át Miamiban, az Aston Martin 66 szintes felhőkarcolóját ugyanott tavaly. A Jacob & Co lakóingatlana az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Al Marjan-szigeten a tervek szerint jövőre készül el.
Az ilyen vállalatok számára az ingatlanok viszonylag alacsony kockázatú új bevételi forrást jelentenek, mivel az ingatlanfejlesztési partnerek gondoskodnak az építkezésről, a vásárlók pedig prémiumot fizetnek a márkájukhoz kapcsolódó esztétikai és exkluzivitási értékért.
BinGhatti szerint a márkához köthető lakások általában 30-40 százalékkal drágábbak, mint a hasonló luxuslakások.
Az üzleti és fogyasztói pszichológiával foglalkozó szakértők szerint a márkás luxuslakások fellendülése a társadalmi státusz és az exkluzivitás iránti szélesebb körű vágyat tükrözi.
Giana Eckhardt, a King’s College London marketingprofesszora szerint ezek a lakások hasonlóak egy ritka kézitáskához vagy egy hatalmas gyémántgyűrűhöz. „A rendkívül gazdag fogyasztók egyre inkább olyan státuszjavakat és árukat akarnak, amelyek nem elérhetők mindenki számára” – állítja.