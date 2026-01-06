Terjed a csillagászati összeg, mennyit fizethet a Mol az oroszoknak a NIS-ért: a szerbek már nyíltan beszélnek róla – ennyi lehet a vételár
Az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alá eső NIS már hónapok óta a Mol célkeresztjében lehet, ám egyelőre kevés szó esett arról, hogy mekkora összegért szerezheti meg a magyar olajtársaság a Gazuprom és szankcionált leányvállalata, a Gazpromnyeft kezében lévő pakkot. Az ügyletet támogatja Szerbia és az amerikaiaknak sincs ellenére, de a szerb állam az oroszok kiszállása esetén növelné a részesedését, így a Mol várhatóan nem szerezheti meg a teljes orosz részesedést.
A szerb sajtóban megszólaló szakértő, Branislav Jorgic szerint azonban dőreség lenne az egymilliárd euró körüli tőzsdei árból kiindulni, a bróker szerint ennél
helyesebb lehet a NIS mérlegében szereplő könyv szerinti értéket figyelembe venni, ami 2024. december 31-én 3,2 milliárd eurót tett ki.
Bár azt Jorgic elismeri, hogy ez némileg csökkenhetett a szankciók miatt elkönyvelt veszteségek eredményeképp tavaly, ez szerinte feltehetően nem jelentős összeg.
Innen indulhat a Mol és a Gazprom tárgyalása
A szakember szerint a Mol és a Gazprom közötti esetleges tárgyalások során is ezt vehetik figyelembe, így a tavalyi veszteségek után a NIS értékét 3 milliárd euróra tehetik. Azonban a helyzet megítélését nehezíti, hogy
a régióban gyakorlatilag nem volt az utóbbi időben olyan tranzakció, amihez az esetleges Mol–NIS-üzletet hasonlítani lehetne, hiszen a Mol több mint 10 éve vette meg a horvát INA olajtársaságot.
Ezért a szerb bróker szerint egyedül a könyv szerinti érték nyújthat némi támpontot, aminek ha vesszük az 56 százalékát (a Gazprom és a Gazpromnyeft tulajdonrészét), akkor mintegy 1,5 milliárd eurós ár körül köthetünk ki. Azt is felidézte, hogy az idei szerb költségvetésben ennél némileg kisebb összeget, 1,4 milliárd eurót különítettek el az esetleges orosz részesedés kivásárlására. A szerb állam egyébként már ma is 29,9 százalékos tulajdonrésszel bír a NIS-ben.
Egyelőre azonban a Mol sem tudhat biztosat arról, hogy mennyit érhet a szerb vállalat, illetve az abban fennálló orosz érdekeltség, hiszen a Mol szakemberei csak hétfőn kezdték meg a NIS átvilágítását. A magyarok a NIS teljes működését figyelemmel fogják kísérni, ami egy bevett folyamat, amikor olajcégeket vásárolnak. Azonban a Beta összefoglalója szerint az nem várható, hogy az üzletet sikerül nyélbe ütni január 23-ig, egy ilyen gyors üzletnek egyszerűen nincs realitása.
A NIS ismét fogadhat olajat egy pár napig
A január 23-i határidő azért fontos, mert az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a NIS vállalatnak, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy addig ismét operatív tevékenységet végezzen. Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap kijelentette, hogy
várhatóan legkésőbb január 15-ig megérkezik az első 85 ezer tonna nyersolaj, és a finomító január 17-én vagy 18-án kezdi meg működését, valamint január 25-től vagy 26-tól megkezdi az olajszármazékok előállítását.
Egyúttal felszólította az oroszokat és a magyarokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a NIS adásvételi szerződéséről.
Az ügylet tető alá hozására ugyanakkor az amerikaiak egy másik határidőt határoztak meg, március 24-ét, de Jorgic szerint ha a tárgyalások elérnek bizonyos eredményeket, akkor akár a működési engedélyt is meghosszabbíthatja Washington. Addig is az Adria-vezetéken keresztül megérkezik 85 ezer tonna kőolaj a pancsovai finomítóba, aminek el is kezdődik a feldolgozása. Ez a mennyiség ugyanakkor a szerb fogyasztást csak rövid időre fedezi, ezért lenne kulcsfontosságú az amerikai engedély meghosszabbítása.
Az ügyben kerestük a Molt is, amint válaszolnak cikkünket frissítjük. A magyar olajtársaság ugyanakkor korábban azt már többször leírta: „Szerbia fontos ország számunkra, szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk. Megvizsgálunk minden lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy közösen erősítsük tovább a térség ellátásbiztonságát”.