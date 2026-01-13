Idén is jöhetnek a méretes osztalékok – de melyik részvény okozza majd a legnagyobb meglepetést a befektetőknek?

Bár a hazai vállalati jelentési szezon még bő egy hónapot várat magára, amikor is megismerhetjük a tőzsdei cégek teljes 2025-ös teljesítményét, az előrelátóbb befektetők már az év elején mérlegelhetik az idei osztalékkilátásokat. Cikkünkben a magyar blue chip részvények várható osztalékait vesszük sorra.

Idén is lázban tarthatja a hazai tőzsdézőket az osztalék kérdése / Fotó: Mer_Studio / Shutterstock

A Budapesti Értéktőzsde négy legmeghatározóbb és legnagyobb piaci méretű vállalata,

az OTP,

a Richter,

a Mol

és a Magyar Telekom

egyaránt hosszú ideje stabil osztalékfizetőnek számít.

Idén is jelentős osztalékot fizethet a négy hazai blue chip

Az OTP-nél és a Richternél a kifizetés mértékére jellemzően inkább kellemes pluszként, az árfolyamnyereség kiegészítőjeként tekinthetnek a részvényesek, a Mol és a Magyar Telekom esetében viszont a befektetői megítélésben is hangsúlyosabban jelenik meg a közvetlen részvényesi juttatás, a menedzsmentek itt az osztalékpolitikán keresztül is igyekeznek minél vonzóbbá tenni a papírt.

A 2025-ös eredményből fizetendő idei elemzői osztalékvárakozások is ezt tükrözik vissza. Az LSEG konszenzusában szereplő szakértői becslések alapján az OTP-től várható nominálisan a legmagasabb, ugyanakkor a részvényárra vetítve a legkisebb arányú kifizetés. A Richter középutas lehet, a Mol és a Magyar Telekom osztalékhozama pedig idén is a legbőkezűbbnek ígérkezik.

Az OTP esetében 940 és 1197 forint között szórnak az elemzői osztalékvárakozások, a prognózisok átlaga 1045 forint. A jelenlegi, történelmi csúcson lévő árfolyam mellett ez szűk 3 százalékos hozammal kecsegtet.

A Richternél részvényenként 522 forintról szól a szakértői konszenzus, ennek alapján 5 százalék feletti hozamot kínálhat a gyógyszergyártó papírja a jelenlegi árfolyamszinten. A legalacsonyabb várakozás 490 forint, a legmagasabb pedig 600 forint, igaz, a legtöbb elemzőház az elmúlt időszakban lefelé módosította becslését.

Magyar Telekom és Mol – ahol tényleg súlya van a kifizetésnek

A Magyar Telekom osztalékát 130–149 forint közé taksálják jelenleg a távközlési társaságot követő elemzők. Az átlagolt várakozás 139 forint, ami igen tekintélyes, 7,5 százalékos hozamot jelent. Biztató, hogy a négy elemzőház közül három feljebb srófolta becslését a közelmúltban.