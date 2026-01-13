Deviza
Idén is jöhetnek a méretes osztalékok – de melyik részvény okozza majd a legnagyobb meglepetést a befektetőknek?

Az év elejétől egyre inkább fókuszba kerül a hazai tőzsdézőknél is a várható részvényesi juttatások mértéke. A magyar blue chip részvények 2026-ban is méretes osztalékkal lephetik meg a befektetőket.
K. T.
2026.01.13, 19:28
Frissítve: 2026.01.13, 19:38

Bár a hazai vállalati jelentési szezon még bő egy hónapot várat magára, amikor is megismerhetjük a tőzsdei cégek teljes 2025-ös teljesítményét, az előrelátóbb befektetők már az év elején mérlegelhetik az idei osztalékkilátásokat. Cikkünkben a magyar blue chip részvények várható osztalékait vesszük sorra.

Idén is lázban tarthatja a hazai tőzsdézőket az osztalék kérdése / Fotó: Mer_Studio / Shutterstock

A Budapesti Értéktőzsde négy legmeghatározóbb és legnagyobb piaci méretű vállalata, 

  • az OTP, 
  • a Richter, 
  • a Mol 
  • és a Magyar Telekom 

egyaránt hosszú ideje stabil osztalékfizetőnek számít. 

Idén is jelentős osztalékot fizethet a négy hazai blue chip

Az OTP-nél és a Richternél a kifizetés mértékére jellemzően inkább kellemes pluszként, az árfolyamnyereség kiegészítőjeként tekinthetnek a részvényesek, a Mol és a Magyar Telekom esetében viszont a befektetői megítélésben is hangsúlyosabban jelenik meg a közvetlen részvényesi juttatás, a menedzsmentek itt az osztalékpolitikán keresztül is igyekeznek minél vonzóbbá tenni a papírt.

A 2025-ös eredményből fizetendő idei elemzői osztalékvárakozások is ezt tükrözik vissza. Az LSEG konszenzusában szereplő szakértői becslések alapján az OTP-től várható nominálisan a legmagasabb, ugyanakkor a részvényárra vetítve a legkisebb arányú kifizetés. A Richter középutas lehet, a Mol és a Magyar Telekom osztalékhozama pedig idén is a legbőkezűbbnek ígérkezik.

Az OTP esetében 940 és 1197 forint között szórnak az elemzői osztalékvárakozások, a prognózisok átlaga 1045 forint. A jelenlegi, történelmi csúcson lévő árfolyam mellett ez szűk 3 százalékos hozammal kecsegtet.

A Richternél részvényenként 522 forintról szól a szakértői konszenzus, ennek alapján 5 százalék feletti hozamot kínálhat a gyógyszergyártó papírja a jelenlegi árfolyamszinten. A legalacsonyabb várakozás 490 forint, a legmagasabb pedig 600 forint, igaz, a legtöbb elemzőház az elmúlt időszakban lefelé módosította becslését.

Magyar Telekom és Mol – ahol tényleg súlya van a kifizetésnek

A Magyar Telekom osztalékát 130–149 forint közé taksálják jelenleg a távközlési társaságot követő elemzők. Az átlagolt várakozás 139 forint, ami igen tekintélyes, 7,5 százalékos hozamot jelent. Biztató, hogy a négy elemzőház közül három feljebb srófolta becslését a közelmúltban.

A legvonzóbb osztalékkilátásai pillanatnyilag a Mol papírjainak vannak. A magyar olajtársaságtól részvényenként 273 forintos kifizetést valószínűsít az elemzői közösség, ami 8,5 százalékos hozamnak felel meg. A legvisszafogottabb, 250 forintos becslést az Erste adja, míg a legoptimistább ODDO BHF megítélése szerint 300 forintos osztalék érkezhet 2026-ban.

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük a részvényeseknek

Az osztalékról a végleges döntést a társaságok éves rendes közgyűlésén hozzák meg a részvényesek. Az OTP igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak a részvényesek. A Richternél várhatóan április 7-én megismerhetik a vezetőség osztalékjavaslatát, és április 27-én szavazhat róla a részvényesi gyűlés. A Magyar Telekomnál az április 7-re, a Molnál pedig az április 23-ra időzített éves rendes közgyűlésen születhet végső döntés a kifizetés mértékéről.

A Richter amerikai partnerétől a Coca-Coláig – tőlük várják a tengerentúli pénzesőt a befektetők 

A továbbra is bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezetben felértékelődhetnek idén a rendszeres jövedelmet biztosító befektetések. Az amerikai tőzsdén 2026 elején is hemzsegnek a vonzó osztalékot fizető részvények. A tengerentúlon is mutatunk néhány ígéretes osztalékfókuszú papírt 2026-ra.

