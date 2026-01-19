Gigantikus orosz–magyar–szerb olajüzlet: azonnal kilőtt a Mol-részvény – 180 fokos fordulat a tőzsdén

Kedvezően fogadták a NIS szerb olajvállalat orosz üzletének megszerzését megerősítő híreket a Mol piacán a befektetők. Ahogyan arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt a szerb sajtó alapján, az oroszok NIS-ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét eladták a Molnak, s a tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését.

Drágulnak a Mol részvényei a NIS felvásárlásának hírére / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Az olajtársaság részvényei a híradást követően, délután fél három előtt elkezdték ledolgozni a nap korábbi részében felhalmozott, méréskelt mínuszokat. Egy órával később pedig már 0,3 százalékos pluszban, 3544 forinton kereskedtek a hazai blue chip részvénnyel. Az olajrészvény mai forgalma meghaladja a 2,5 milliárd forintot, amivel az OTP mögött a második legkeresettebb hazai papírnak számít, és kiemelt befektetői érdeklődésről tanúskodik.

A bejelentést követő első tőzsdei reakciók alapján tehát ha nem is robbant fel az árfolyam, de egyértelműen kedvezően fogadták a hírt a befektetők, akik már hetekkel korábban, a Mol esetleges szerepvállalásáról szóló információmorzsákra elkezdték vásárolni a papírt.

Ez meglátszik a magyar olajcég idei árfolyamán is, amely két és fél hét alatt bő 20 százalékot ralizott.