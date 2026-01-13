Nem érdemes megszokásból, apáink szabályai alapján kereskedni az olajpiacon

Teli vannak a lapok a venezuelai és az iráni hírekkel. Régen ilyenkor mindig összeomlott az olajpiac, s egekbe szálltak az árak a kínálati aggodalmak miatt. Most ennek semmi jele. Ennek okait feszegeti a The Wall Street Journal „Azt beszélik” rovata, arra a következtetésre jutva, hogy a mai olajpiac már nem úgy működik, mint apáink piaca. Úgy tűnik, a geopolitikai sokkoknak koránt sincs akkora hatásuk, mint amekkorát megszokásból tulajdonítunk ezeknek a kiemelt világpolitikai eseményeknek.

Tartós túlkínálat az olajpiacon / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Hol vannak már a régi nagy olajpiaci sokkok?

Az amerikai tőzsdei lap Nicolás Maduro venezuelai elnök hétvégi eltávolítását a Hugo Chávez elleni 2002-es puccskísérlettel veti össze, amikor az elnököt pár napra elmozdították, de hívei általános sztrájkot hirdettek. Az olajárak abban az évben néhány hónap alatt közel 40 százalékot emelkedtek, mert a venezuelai olajmunkások szrájkja miatt a termelés összeomlott.

Igaz, akkoriban a helyi olajtermelés a globális kitermelés 3 százalékát képviselte, míg

ma 1 százaléknál is kevesebbet.

Venezuela, amely az 1970-es évek elején még több mint napi 3,5 millió hordó olajat – ami az akkori globális termelés több mint 7 százaléka volt – hozott felszínre, s

még a 2000-es években is napi hárommillió hordó felhozatalára volt képes,

Mára napi kétmillió hordó alá csúszott, mert az amerikai szankciók miatt elmaradtak a beruházások, s akadozik a karbantartás.

Emlékezetes geopolitikai esemény volt az 1979-es iszlám forradalom Iránban, amikor még az ország a globális kínálat 7 százalékát adta, s az iráni válság 150 százalékos olajár-emelkedést okozott. Irán kitermelése ma a globális kínálat 4 százalékát sem éri el.

Hiába OPEC-alapító Venezuela és Irán, a mostani túlkínálati piacon nem okoz komoly felfordulást a kiesésük.

Leszorítja az árakat a túlkínálat és az árnyékpiac

Két nagy változás zajlott az elmúlt évtizedekben az olajpiacon. Az egyik a palaforradalom és az amerikai kitermelési láz, melynek nyomán az Egyesült Államok lett a legnagyobb olajtermelő a világon, és a gombamód elszaporodott olajtermelő vállalatok a korábban megszokottnál gyorsabban reagálnak a kereslet és a kínálat globális változásaira.