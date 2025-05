Tetőzött az amerikai palaolaj-termelés

Tavaly arról szóltak a hírek, hogy még soha sem termeltek ennyi olajat Amerikában, és Donald Trump kedvenc kampányszlogene is a „Fúrj, bébi fúrj!” volt. Ám a Diamondback Energy szerint, a gazdasági ellenszél és az olajpiaci turbulencia nyomán az amerikai palaolaj-termelés már valószínűleg elérte a csúcsot.

Már a folyó negyedévben csökkenhet az amerikai palaolaj-termelés / Fotó: Vibe Images / Shutterstock (illusztráció)

Olajcégek cáfolják Trump kampányígéretét

Az iparági figyelmeztetés ugyan nem nevezte néven Donald Trump elnököt, de eddig ez az egyik leghangosabb tagadása a republikánusok kampányígéretének, mely az amerikai olajtermelés felfutását helyezte kilátásba. Ráadásul, az olajszektor sokat költött Trump újraválasztására.

A részvényeseknek írt levelében a Diamondback vezérigazgatója, Travis Stice azt mondta, hogy a globális gazdasági bizonytalanság és az OPEC kínálatának bővítése

csökkentette az olajárakat és növelte a piaci volatilitást.

A Diamondback három fúrótornyot zár be és visszavágja a beruházási költségeket. Hasonlóan nyilatkozott a Coterra Energy és a Matador Resources is. Ezek a cégek is leszerelik a fúrótornyokat és csökkentik a kitermelést.

Az Egyesült Államok szárazföldi olajtermelése valószínűleg csökkenni kezd ebben a negyedévben

– hangsúlyozta Travis Stice. Hozzátéve: ez óriási változás, hiszen a kitermelés robbanásszerű bővülése az elmúlt években átalakította az amerikai gazdaságot.

Stice szerint az olaj árának folyamatosan a hordónkénti 65 dollár felett kellene mozognia, hogy újra felgyorsuljon a kitermelés. Ezzel szemben az amerikai árak kedden hordónként 59 dollár alá csúsztak.

Amerikai palaolaj-termelés: szűkülő beruházások, kimerülő készletek

Iparágon belül, már tavaly is szóba került a termelés tetőzése, mert az elmúlt években a profitban úszó olajcégek a költséges beruházások helyett az osztaléktermelésre álltak át, hogy megtartsák a globális zöldülés miatt megtizedelődött befektetői táboruk maradékát. Az Egyesült Államokban működő olajfúró tornyok száma 2023–2024-ben közel 20 százalékkal, mintegy félezerre csökkent a Baker Hughes olajmező-szolgáltató cég szerint.