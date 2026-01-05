Rengeteget adott a piac a befektetőknek az elmúlt években: meddig érdemes még feszíteni a húrt?

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban találkozunk olyan piaci előrejelzésekkel, amelyek 2026-ra nézve alapvetően stabil, sőt kifejezetten optimista képet festenek. Lassuló, de pozitív növekedés, kezelhető infláció, tartósan magas, ugyanakkor kiszámítható kamatkörnyezet, stabilan működő pénzügyi rendszer – a narratíva tehát megnyugtató. Ezzel párhuzamosan egy másik, sokkal kevésbé kellemes felismerés is egyre több emberhez jut el. Baj esetén valójában magunkra vagyunk utalva, csakis a józan ítélőképességünkre számíthatunk. Nincs olyan intézmény, struktúra vagy eljárási rend, amely felkészítené a széles befektetői közönséget vészforgatókönyvek alkalmazására.

Bőkezű éveken vannak túl a piacok / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

Bőkezű éveken vannak túl a piacok

A piacok az elmúlt 10-15 évben kivételesen bőkezűek voltak. A globális pénzügyi válságot követően példátlan monetáris és fiskális környezet alakult ki, amelyben a kockázatvállalás szinte folyamatosan jutalmazva lett. Legyen szó részvénypiacokról, ingatlanokról, alternatív eszközökről, tömegek tapasztalták meg, hogy a rendszer folyamatosan emeli a tétet, és aki benne van, az nyer. Ez a korszak sokak számára egyfajta gazdasági lakomává vált, bőséges volt a tál, és úgy tűnik, mindig lehet szedni belőle.

Éppen ezért válik most veszélyessé a konszenzusos optimizmus.

Nem azért, mert biztosan baj következik, hanem mert a rendszer már rengeteget adott. A kockázat-hozam arány egyre kevésbé kedvező, mivel egy újabb százaléknyi nyereségért aránytalanul nagy veszteségkockázatot kell vállalni. A piac ilyenkor hajlamos elhitetni, hogy még ez is belefér, hiszen eddig is mindig bejött. De a történelem ritkán jutalmazza azokat, akik a lakoma végén, a desszert után is telepakolják a tányérjukat.

Ezt a helyzetet ma már nemcsak az aktuális árfolyamok, hanem az intézményi várakozások is visszatükrözik. A nagy befektetési bankoknál és elemzőházaknál gyakorlatilag egyöntetűvé vált az a vélekedés, hogy a legnagyobbak egyike, az amerikai részvénypiac 2026-ban is emelkedni fog. Csak az átlagos előrejelzések további közel 10 százalékos emelkedést vetítenek előre, miközben alig találni olyan hangot, amely számottevő visszaeséssel számolna. Mindez egy olyan környezetben történik, ahol a kockázatok jól ismertek. Az AI-boom kifulladásának lehetősége, a monetáris politika kiszámíthatatlansága vagy a politikai sokkok esélye mind ott van a horizonton. Amikor az optimizmus ilyen mértékben válik konszenzussá, az önmagában már figyelmeztető jel.

Egyre több elemzés mutat rá arra is, hogy ez az optimista forgatókönyv kifejezetten szűk fundamentális sávra épül.

A jelenlegi piaci árazások lényegében azt feltételezik, hogy a gazdasági növekedés a várakozások szerint alakul, a vállalati profitok tovább bővülnek, és nem érkezik negatív meglepetés. Ha azonban ezek a növekedési feltételezések nem teljesülnek, ha a gazdaság gyengébben teljesít, mint ahogy azt most árazza a piac, akkor a kockázat nem fokozatosan, hanem ugrásszerűen jelenhet meg. A magas értékeltségek ilyenkor kevés védelmet nyújtanak, a korrekció gyorsan és fájdalmasan következhet be. Ez nem egy szélsőséges forgatókönyv, hanem annak a felismerése, hogy a jelenlegi optimizmus mögött nagyon kevés a biztonsági tartalék.