Ekkora energiatárolót még nem láttak Magyarországon, már épül, hatalmas összeget adott rá a bank
Új szintre léphet az energiatárolás Magyarországon: az UniCredit Bank 58,9 millió euró értékű, több mint tízéves futamidejű projektfinanszírozást nyújt a Greenvolt Csoportnak az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerének megvalósításához. A beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Buj településen épül, és kulcsszerepet kaphat a hazai villamosenergia-rendszer stabilabbá és rugalmasabbá tételében.
A projektet a Greenvolt Power, a Greenvolt Csoport ipari méretű megújulóenergia- és energiatárolási fejlesztésekre szakosodott leányvállalata valósítja meg.
A tervezett létesítmény 99 megawatt teljesítményű és 288 megawattóra kapacitású lesz, ami önmagában is jól mutatja a beruházás jelentőségét: elkészültével ez lesz Magyarország legnagyobb önálló akkumulátoros energiatárolója (BESS – Battery Energy Storage System).
Miért fontos az energiatárolás?
Az energiatárolás egyre inkább a modern energiarendszerek egyik alappillérévé válik. Ahogy nő a naperőművek és szélerőművek aránya a villamosenergia-termelésben, úgy válik egyre kritikusabbá a rendszer rugalmassága.
Az időjárásfüggő megújuló források ugyanis nem mindig akkor termelnek, amikor a fogyasztás a legnagyobb – ezt az egyensúlytalanságot képesek kezelni az akkumulátoros energiatárolók.
A buji beruházás éppen ezt a célt szolgálja. A projekt nem kapcsolódik közvetlenül egyetlen erőműhöz sem, önálló tárolóként működik majd, és aktívan támogatja a magyar villamosenergia-hálózat stabilitását és a megújuló energiaforrások integrációját.
Az akkumulátoros energiatárolók szerepe röviden:
- kiegyenlítik a termelés és a fogyasztás közötti ingadozásokat,
- növelik a hálózat rugalmasságát és üzembiztonságát,
- csökkentik a megújuló termelés miatti kilengéseket,
- gyors szabályozási és tartalék szolgáltatásokat nyújtanak,
- mérsékelhetik a rendszerköltségeket és az árkilengéseket.
A 99 MW teljesítményű és 288 MWh kapacitású buji energiatároló méreténél fogva már nemcsak technológiai érdekesség, hanem érdemi rendszerszintű eszköz: hozzájárulhat ahhoz, hogy a megújuló alapú villamosenergia-termelés nagyobb arányban és kiszámíthatóbban legyen jelen a magyar energiamixben.
2026-ra készülhet el
A kivitelezés már folyamatban van, a létesítmény átadását 2026 első negyedévére tervezik. A több mint tízéves futamidejű finanszírozás nemcsak az építést, hanem az üzemeltetést és a karbantartást is lefedi, ami jól jelzi a projekt hosszú távú, stabil üzleti és energetikai jelentőségét. João Manso Neto, a Greenvolt Csoport vezérigazgatója szerint az ügylet tökéletesen illeszkedik a vállalat stratégiájába. Mint fogalmazott:
az energiatárolás már most meghatározó eleme az energiaátmenetnek, a finanszírozás pedig lehetővé teszi, hogy a Greenvolt tovább bővítse energiatároló portfólióját a kulcsfontosságú európai piacokon.
UniCredit: banki oldalról is stratégiai ügylet
Az UniCredit Bank számára a tranzakció nem csupán egy nagy volumenű finanszírozás, hanem egyértelmű állásfoglalás a fenntartható gazdasági átmenet mellett. Toldi Balázs, az UniCredit Bank Hungary vállalati divíziójának vezetője hangsúlyozta:
Európa versenyképességének egyik alapja a kiszámítható és fenntartható energiaellátás, amelyhez a bank aktívan kíván hozzájárulni.
Lakos László, a bank strukturált finanszírozási igazgatója szerint a buji projekt jól példázza az UniCredit elkötelezettségét a hazai energiaátmenet támogatása iránt, miközben tovább erősíti a bankcsoport és a Greenvolt több országra és technológiára kiterjedő partnerségét.
Testreszabott finanszírozás, hosszú távú együttműködés
A felek kiemelték, hogy a projektfinanszírozási struktúra szorosan illeszkedik a beruházás sajátosságaihoz. Adrian Góralski, a Greenvolt Power M&A és projektfinanszírozási igazgatója szerint az UniCredit szakembereivel közösen olyan megoldást alakítottak ki, amely mindkét fél igényeit kielégíti, és stabil pénzügyi hátteret biztosít a projekt sikeres megvalósításához. A buji akkumulátoros energiatároló nemcsak technológiai mérföldkő lehet, hanem jól mutatja azt is, hogy Magyarországon egyre nagyobb szerepet kapnak a korszerű, piacvezérelt energiatárolási beruházások – banki finanszírozással, hosszú távú üzleti logikára építve.