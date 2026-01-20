Ekkora energiatárolót még nem láttak Magyarországon, már épül, hatalmas összeget adott rá a bank

Új szintre léphet az energiatárolás Magyarországon: az UniCredit Bank 58,9 millió euró értékű, több mint tízéves futamidejű projektfinanszírozást nyújt a Greenvolt Csoportnak az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerének megvalósításához. A beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Buj településen épül, és kulcsszerepet kaphat a hazai villamosenergia-rendszer stabilabbá és rugalmasabbá tételében.

Az UniCredit Bank finanszírozza Magyarország legnagyobb energiatárolóját / Fotó: Felix Geringswald / shutterstock

A projektet a Greenvolt Power, a Greenvolt Csoport ipari méretű megújulóenergia- és energiatárolási fejlesztésekre szakosodott leányvállalata valósítja meg.

A tervezett létesítmény 99 megawatt teljesítményű és 288 megawattóra kapacitású lesz, ami önmagában is jól mutatja a beruházás jelentőségét: elkészültével ez lesz Magyarország legnagyobb önálló akkumulátoros energiatárolója (BESS – Battery Energy Storage System).

Miért fontos az energiatárolás?

Az energiatárolás egyre inkább a modern energiarendszerek egyik alappillérévé válik. Ahogy nő a naperőművek és szélerőművek aránya a villamosenergia-termelésben, úgy válik egyre kritikusabbá a rendszer rugalmassága.

Az időjárásfüggő megújuló források ugyanis nem mindig akkor termelnek, amikor a fogyasztás a legnagyobb – ezt az egyensúlytalanságot képesek kezelni az akkumulátoros energiatárolók.

A buji beruházás éppen ezt a célt szolgálja. A projekt nem kapcsolódik közvetlenül egyetlen erőműhöz sem, önálló tárolóként működik majd, és aktívan támogatja a magyar villamosenergia-hálózat stabilitását és a megújuló energiaforrások integrációját.

Az akkumulátoros energiatárolók szerepe röviden:

kiegyenlítik a termelés és a fogyasztás közötti ingadozásokat,

növelik a hálózat rugalmasságát és üzembiztonságát,

csökkentik a megújuló termelés miatti kilengéseket,

gyors szabályozási és tartalék szolgáltatásokat nyújtanak,

mérsékelhetik a rendszerköltségeket és az árkilengéseket.

A 99 MW teljesítményű és 288 MWh kapacitású buji energiatároló méreténél fogva már nemcsak technológiai érdekesség, hanem érdemi rendszerszintű eszköz: hozzájárulhat ahhoz, hogy a megújuló alapú villamosenergia-termelés nagyobb arányban és kiszámíthatóbban legyen jelen a magyar energiamixben.