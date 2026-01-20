Deviza
EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,06 -0,66% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF416,15 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,11% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,84 -0,14% EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,06 -0,66% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF416,15 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,11% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,84 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 464,09 -0,56% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 070 -0,68% RICHTER10 280 -2,14% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,4 -1,65% BUX121 464,09 -0,56% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 070 -0,68% RICHTER10 280 -2,14% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,4 -1,65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiatároló
UniCredit Bank
megújuló energia

Ekkora energiatárolót még nem láttak Magyarországon, már épül, hatalmas összeget adott rá a bank

Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolója épül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amely új mérföldkövet jelenthet a hazai energiaátmenetben. Az UniCredit Bank közel 60 millió eurós projektfinanszírozással szállt be a beruházásba, hosszú távú hitelkeretet biztosítva a Greenvolt nagyléptékű fejlesztéséhez. A Buj településen megvalósuló energiatároló nemcsak technológiai rekordot dönt, hanem a villamosenergia-hálózat rugalmasságát és a megújuló termelés biztonságát is érdemben növeli. A projekt jól mutatja, hogyan válik az energiatárolás a magyar energetikai rendszer egyik kulcselemévé.
Ballagó Dániel
2026.01.20, 14:25

Új szintre léphet az energiatárolás Magyarországon: az UniCredit Bank 58,9 millió euró értékű, több mint tízéves futamidejű projektfinanszírozást nyújt a Greenvolt Csoportnak az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerének megvalósításához. A beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Buj településen épül, és kulcsszerepet kaphat a hazai villamosenergia-rendszer stabilabbá és rugalmasabbá tételében.

Prague,,Czechia,-,2.,October,2024:, Unicredit ,Bank,Logo,Sign
Az UniCredit Bank finanszírozza Magyarország legnagyobb energiatárolóját / Fotó: Felix Geringswald / shutterstock

A projektet a Greenvolt Power, a Greenvolt Csoport ipari méretű megújulóenergia- és energiatárolási fejlesztésekre szakosodott leányvállalata valósítja meg.

A tervezett létesítmény 99 megawatt teljesítményű és 288 megawattóra kapacitású lesz, ami önmagában is jól mutatja a beruházás jelentőségét: elkészültével ez lesz Magyarország legnagyobb önálló akkumulátoros energiatárolója (BESS – Battery Energy Storage System).

Miért fontos az energiatárolás?

Az energiatárolás egyre inkább a modern energiarendszerek egyik alappillérévé válik. Ahogy nő a naperőművek és szélerőművek aránya a villamosenergia-termelésben, úgy válik egyre kritikusabbá a rendszer rugalmassága.

Az időjárásfüggő megújuló források ugyanis nem mindig akkor termelnek, amikor a fogyasztás a legnagyobb – ezt az egyensúlytalanságot képesek kezelni az akkumulátoros energiatárolók.

A buji beruházás éppen ezt a célt szolgálja. A projekt nem kapcsolódik közvetlenül egyetlen erőműhöz sem, önálló tárolóként működik majd, és aktívan támogatja a magyar villamosenergia-hálózat stabilitását és a megújuló energiaforrások integrációját.

Az akkumulátoros energiatárolók szerepe röviden:

  • kiegyenlítik a termelés és a fogyasztás közötti ingadozásokat,
  • növelik a hálózat rugalmasságát és üzembiztonságát,
  • csökkentik a megújuló termelés miatti kilengéseket,
  • gyors szabályozási és tartalék szolgáltatásokat nyújtanak,
  • mérsékelhetik a rendszerköltségeket és az árkilengéseket.

A 99 MW teljesítményű és 288 MWh kapacitású buji energiatároló méreténél fogva már nemcsak technológiai érdekesség, hanem érdemi rendszerszintű eszköz: hozzájárulhat ahhoz, hogy a megújuló alapú villamosenergia-termelés nagyobb arányban és kiszámíthatóbban legyen jelen a magyar energiamixben.

2026-ra készülhet el

A kivitelezés már folyamatban van, a létesítmény átadását 2026 első negyedévére tervezik. A több mint tízéves futamidejű finanszírozás nemcsak az építést, hanem az üzemeltetést és a karbantartást is lefedi, ami jól jelzi a projekt hosszú távú, stabil üzleti és energetikai jelentőségét. João Manso Neto, a Greenvolt Csoport vezérigazgatója szerint az ügylet tökéletesen illeszkedik a vállalat stratégiájába. Mint fogalmazott:

az energiatárolás már most meghatározó eleme az energiaátmenetnek, a finanszírozás pedig lehetővé teszi, hogy a Greenvolt tovább bővítse energiatároló portfólióját a kulcsfontosságú európai piacokon.

UniCredit: banki oldalról is stratégiai ügylet

Az UniCredit Bank számára a tranzakció nem csupán egy nagy volumenű finanszírozás, hanem egyértelmű állásfoglalás a fenntartható gazdasági átmenet mellett. Toldi Balázs, az UniCredit Bank Hungary vállalati divíziójának vezetője hangsúlyozta:

Európa versenyképességének egyik alapja a kiszámítható és fenntartható energiaellátás, amelyhez a bank aktívan kíván hozzájárulni.

Lakos László, a bank strukturált finanszírozási igazgatója szerint a buji projekt jól példázza az UniCredit elkötelezettségét a hazai energiaátmenet támogatása iránt, miközben tovább erősíti a bankcsoport és a Greenvolt több országra és technológiára kiterjedő partnerségét.

Testreszabott finanszírozás, hosszú távú együttműködés

A felek kiemelték, hogy a projektfinanszírozási struktúra szorosan illeszkedik a beruházás sajátosságaihoz. Adrian Góralski, a Greenvolt Power M&A és projektfinanszírozási igazgatója szerint az UniCredit szakembereivel közösen olyan megoldást alakítottak ki, amely mindkét fél igényeit kielégíti, és stabil pénzügyi hátteret biztosít a projekt sikeres megvalósításához. A buji akkumulátoros energiatároló nemcsak technológiai mérföldkő lehet, hanem jól mutatja azt is, hogy Magyarországon egyre nagyobb szerepet kapnak a korszerű, piacvezérelt energiatárolási beruházások – banki finanszírozással, hosszú távú üzleti logikára építve.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu