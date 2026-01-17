Deviza
Otthoni Energiatároló Program
napelem
Czepek Gábor
MVM

Videóüzenetet küldött a napelemeseknek az MVM elnöke: kiesnek az éves szaldóból? Egyszer és mindenkorra tisztázta – „Ha elhiszed, támogatástól esel el”

Félreértések és tévhitek sora kering az otthoni energiatároló program körül, amelyek miatt sok háztartás akár többmilliós támogatástól is eleshet. A napelem mellé telepíthető akkumulátorokról és az elszámolási szabályokról Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára mondta el egy videóban, mi igaz és mi nem. Négy gyakran hangoztatott állítást cáfolt, amelyek szerinte elriasztják a fejlesztés előtt állókat. Az üzenet egyértelmű: aki elhiszi a tévhiteket, valódi pénzt hagyhat az asztalon.
Ballagó Dániel
2026.01.17, 11:03
Frissítve: 2026.01.17, 11:10

Egyre több félreértés és téves információ kering az otthoni energiatároló program körül – ezekre reagált közösségi oldalán közzétett videójában Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, az MVM Energetika Zrt. igazgatóságának elnöke. A politikus négy olyan állítást vett sorra, amelyeket ha valaki készpénznek vesz, akár többmilliós támogatástól is eleshet. Fontos tudnivalók a napelempiacról.

napelem megújuló energia napenergia naperőműakkumulátor
Tévhitek a napelem és az energiatároló körül – súlyos pénzek múlnak rajta / Fotó: Shutterstock

Négy állítás, ami sokakat eltántorít – és mi az igazság mögöttük

  1. Szaldóelszámolás: nem igaz, hogy kiesik, aki új invertert telepít: Az egyik leggyakrabban hangoztatott félelem szerint az új inverterrel vagy energiatárolóval bővítő háztartások automatikusan elveszítik az éves szaldóelszámolás lehetőségét. Czepek Gábor szerint ez nem felel meg a valóságnak: a szükséges jogszabály-módosításokat elvégzik annak érdekében, hogy a támogatott beruházások ne járjanak ilyen hátránnyal.
  2. „Bonyolult pályázat”? Visszatérő kritika, hogy a program adminisztratív terhei elriasztják az érdeklődőket. Az államtitkár szerint ez erős túlzás: a pályázati dokumentáció nagyjából két és fél oldal, amelyet egy többmilliós támogatásért kell kitölteni.
  3. Nem az önerő a szűk keresztmetszet: A harmadik félrevezető állítás a magas önerőről szól. A valóság ezzel szemben az, hogy a magyar állam akár 2,5 millió forinttal támogatja az otthoni energiatároló beruházásokat, amelyek teljes költsége jellemzően 3–3,2 millió forint körül alakul. Vagyis az állami hozzájárulás a beruházás döntő részét fedezi.
  4. Akkumulátorbiztonság: épp a legszigorúbb feltételek érvényesek: A negyedik, talán leginkább érzelmekre ható állítás az akkumulátorok állítólagos veszélyességéről szól. Czepek Gábor szerint épp ellenkezőleg: a pályázati konstrukció kifejezetten a legbiztonságosabb technológiák alkalmazását teszi kötelezővé, kizárva a kockázatos megoldásokat.

Napelem és energiatárolás: illeszkedik a kormány hosszú távú energiastratégiájába

Az energiatárolók támogatása nem elszigetelt lépés: a kormány célja, hogy a napelemes kapacitások mellé megfelelő tárolási háttér épüljön ki, növelve az ellátásbiztonságot és csökkentve a hálózati terhelést. Erről a közelmúltban kormányinfón is szó esett, ahol az Energiaügyi Minisztérium hangsúlyozta:

a támogatási programok célja nem a napelemesek ellehetetlenítése, hanem a rendszer stabilabbá és kiszámíthatóbbá tétele. Az üzenet egyértelmű: aki ellenőrizetlen információkra hallgat, könnyen lemaradhat egy olyan támogatásról, amely hosszú távon is csökkentheti az energiaköltségeit.

