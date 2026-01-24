Javuló jövedelmezőséggel fut neki az idei évnek a vagyonvédelmi kispapír

Öt éve még 1 500 forint felett jegyezték az Őrmestert. Az elmúlt évek esései lassan egy hosszú lecsorgássá alakultak, míg az egy éves grafikon oldalazást mutat a 325-425 forintos sávban. A hét elején fontos közlemény érkezett a vagyonvédelemben elkötelezett cég ügyfélkörének átrendeződéséről. Ami arra utal, hogy miközben néhány régi ügyfelet leépítettek, növelni tudták a működési árrést, vagyis javul a társaság jövedelmezősége.

Izgalmas befektetés a vagyonvédelem / Fotó: Őrmester Nyrt.

Profiltisztítással és díjkorrekciókkal kezdték az évet

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. a BÉT honlapján tájékoztatta a befektetőket az idei szolgáltatási díjszabás-emelésekről. Egyúttal az alvállalkozói kör is bővül. Így együttes hatásként

a működési árrés havi átlagban 12 millió forinttal növekedett.

Ezzel párhuzamosan négy megbízóval nem született megállapodás a szerződéses feltételek módosításáról, s ennek következtében ezek az együttműködések megszűntek az alábbi cégekkel:

• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

• C&A Kereskedelmi Kft.

• SW Umwelttechnik Magyarország Kft.

• Raw Development Kft.

A megszűnt szerződések havi szinten összesen 14 millió forint árbevétel-kiesést, valamint megközelítőleg 1,5 millió forint árréscsökkenést eredményeztek.

Ám a társaság megítélése szerint,

a díjkorrekciók és a portfólió-tisztítás összhatásában a működés jövedelmezősége javult, és a változások hosszú távon a fenntartható növekedést szolgálják.

A befektetői fórumon is azon spekuláltak a részvényesek, hogy az alacsony díjjal futó nagy költséget generáló ügyfelek leépítése javíthatja a megítélést.