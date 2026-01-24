Javuló jövedelmezőséggel fut neki az idei évnek a vagyonvédelmi kispapír
Öt éve még 1 500 forint felett jegyezték az Őrmestert. Az elmúlt évek esései lassan egy hosszú lecsorgássá alakultak, míg az egy éves grafikon oldalazást mutat a 325-425 forintos sávban. A hét elején fontos közlemény érkezett a vagyonvédelemben elkötelezett cég ügyfélkörének átrendeződéséről. Ami arra utal, hogy miközben néhány régi ügyfelet leépítettek, növelni tudták a működési árrést, vagyis javul a társaság jövedelmezősége.
Profiltisztítással és díjkorrekciókkal kezdték az évet
Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. a BÉT honlapján tájékoztatta a befektetőket az idei szolgáltatási díjszabás-emelésekről. Egyúttal az alvállalkozói kör is bővül. Így együttes hatásként
a működési árrés havi átlagban 12 millió forinttal növekedett.
Ezzel párhuzamosan négy megbízóval nem született megállapodás a szerződéses feltételek módosításáról, s ennek következtében ezek az együttműködések megszűntek az alábbi cégekkel:
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
• C&A Kereskedelmi Kft.
• SW Umwelttechnik Magyarország Kft.
• Raw Development Kft.
A megszűnt szerződések havi szinten összesen 14 millió forint árbevétel-kiesést, valamint megközelítőleg 1,5 millió forint árréscsökkenést eredményeztek.
Ám a társaság megítélése szerint,
a díjkorrekciók és a portfólió-tisztítás összhatásában a működés jövedelmezősége javult, és a változások hosszú távon a fenntartható növekedést szolgálják.
A befektetői fórumon is azon spekuláltak a részvényesek, hogy az alacsony díjjal futó nagy költséget generáló ügyfelek leépítése javíthatja a megítélést.
Vagyonvédelemben is terjed a mesterséges intelligencia
December elején azzal lepte meg a piacot az Őrmester, hogy stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Muzix Group Kft.-vel, annak MZX Robotics márkanév alatt működő üzletágával.
A partnerség célja a fejlett robotikai és mesterségesintelligencia-alapú technológiák hazai alkalmazhatóságának vizsgálata,
valamint az ezekhez kapcsolódó innovációs és tesztelési projektek elindítása.
Majd arról számolt be a társaság, hogy
az Őrmester és a Pensum stratégiai megállapodást kötött.
Ennek keretében a két tőzsdei társaság megosztja egymással üzleti, fejlesztési, innovációs és tőkepiaci tapasztalatait, valamint feltárja a közös fejlődési lehetőségeket. A partnerség célja egymás növekedési stratégiáinak támogatása és az ügyfélkör kölcsönös bővítése.
Tavaly a költségek megették a profitot
December közepén tették közzé a társaság tavalyi harmadik negyedéves gyorsjelentését, melyből kitűnt, hogy még mindig ugyanaz a két kihívás van műsoron, mint a tavalyi első fél évben.
- Egyik oldalról a csökkenő tendenciát mutató infláció, egyes területeken, teret engedett a díjszabás-korrekcióknak.
- Míg a másik oldalról, a vevői oldalon, a megemelkedett költségek és a recessziós félelmek miatti költségracionalizálás miatti költségérzékenység jelentette a kihívást.
A társaság ezekre a kihívásokra elsősorban a szolgáltatás minőségének a javításával, illetve arányos díjszabásemeléssel és költségeinek optimalizálásával igyekezett megfelelni. A számos negatív makrogazdasági kihívás ellenére
az árbevétel az előző év azonos időszakához képest csak csekély mértékben csökkent.
Emellett az adott időszakban jelentősen megnövekedett bérigények, rezsi és egyéb költségek miatt az adózás előtti eredmény az előző év azonos időszakához képest jelentősen zsugorodott.
Az árbevétel a tavalyi első háromnegyed évben 2,44 milliárd forint volt, szemben az előző évi azonos időszak 2,63 milliárdjával, ami 7 százalékos visszaesés. A profitsoron azt látjuk, hogy a nettó eredmény 27 millió forint volt, ami év per év alapon 48 százalékos visszaesés. Más szóval:
a profit megfeleződött.
A társaság 2026-os tervei alapján az árbevételének és eredményének jelentős bővülését várja, a költségek és ráfordítások szoros kontrollja mellett.