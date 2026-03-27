Megérkezett a magyar hadsereghez a legújabb fegyverszállítmány: 9 kilométeren belül kő kövön nem marad – videó a Hirtenbergről

A debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár alá tartozó, 39. Gránátos Zászlóalj megkapta az első Hirtenberger 120 mm-es aknavetőket, számolt be róla az alakulat.

A Hirtenberger aknavető / Fotó: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Facebook

Az aknavető, ami megsokszorozza az ütőképességet

Az eszközt ötfős rajok kezelik:

parancsnok,

irányzó,

töltő,

lőszeres

és járművezető.

Utóbbi az aknavetőt vontató Unimog járművet vezeti. A fegyver maximális lőtávolsága 8-9 km. Eddig csupán az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár rendelkezett a fegyverrel.

Nem ez az első nagy húzása idén a Magyar Honvédségnek

Új típusú álcázási megoldással jelentek meg a Magyar Honvédség egyik kiemelt harckocsizó egységének eszközei, ami a modern hadviselés technológiai irányváltását is jól tükrözi.

A fejlesztés nemcsak a hagyományos rejtést szolgálja, hanem a korszerű érzékelőrendszerek elleni védekezést is erősítheti. A tatai MH vitéz Tarczay Ervin 11. Harckocsizászlóalj katonái a hajmáskéri kirakodás során egy eddig Magyarországon nem alkalmazott konfigurációban mutatták be Leopard 2A7HU harckocsijaikat. A rendelkezésre álló információk szerint ezek a járművek most először jelentek meg

a svéd Saab vállalat Barracuda nevű mobil álcázási rendszerével felszerelve.

A rendszer multispektrális védelmet biztosít, amely nemcsak a vizuális észlelés ellen hatékony, hanem a hőképalkotó eszközökkel szemben is csökkentheti a jármű észlelhetőségét. Ez különösen fontos a modern harctéren, ahol a drónok és fejlett célzóberendezések egyre meghatározóbb szerepet játszanak.

Rejtőzködő harckocsit fejlesztettek

A technológia egyik kulcseleme, hogy mérsékli a harcjármű és környezete közötti kontrasztot, ezzel nehezítve az emberi és gépi felderítést egyaránt. Emellett a rendszer porvédelmet is nyújt, valamint hozzájárulhat a hőelvezetéshez, ami a jármű különböző tereinek hőmérsékletét is befolyásolhatja.

Ez a fejlesztés illeszkedik a nemzetközi trendekbe, ahol a rejtettség és az érzékelhetőség csökkentése kulcskérdéssé vált. A modern konfliktusokban a túlélőképesség nemcsak a páncélzat vastagságán, hanem azon is múlik, hogy egy eszköz mennyire képes elkerülni a felderítést.