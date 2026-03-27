Magyar Honvédség
katona
Hirtenberger Defence Systems

Megérkezett a magyar hadsereghez a legújabb fegyverszállítmány: 9 kilométeren belül kő kövön nem marad – videó a Hirtenbergről

A Hirtenberger Defence Systems egyik csúcsfegyvere érkezett Magyarországra. Az aknavető a debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz került, ahol már meg is kezdték a kiképzést a használatához.
Csókási Annamária
2026.03.27, 20:49
Frissítve: 2026.03.28, 05:42

A debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár alá tartozó, 39. Gránátos Zászlóalj megkapta az első Hirtenberger 120 mm-es aknavetőket, számolt be róla az alakulat. 

A Hirtenberger aknavető / Fotó: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Facebook

Az aknavető, ami megsokszorozza az ütőképességet

Az eszközt ötfős rajok kezelik:

  • parancsnok, 
  • irányzó, 
  • töltő, 
  • lőszeres 
  • és járművezető.

Utóbbi az aknavetőt vontató Unimog járművet vezeti. A fegyver maximális lőtávolsága 8-9 km. Eddig csupán az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár rendelkezett a fegyverrel. 

Nem ez az első nagy húzása idén a Magyar Honvédségnek

Új típusú álcázási megoldással jelentek meg a Magyar Honvédség egyik kiemelt harckocsizó egységének eszközei, ami a modern hadviselés technológiai irányváltását is jól tükrözi.

A fejlesztés nemcsak a hagyományos rejtést szolgálja, hanem a korszerű érzékelőrendszerek elleni védekezést is erősítheti. A tatai MH vitéz Tarczay Ervin 11. Harckocsizászlóalj katonái a hajmáskéri kirakodás során egy eddig Magyarországon nem alkalmazott konfigurációban mutatták be Leopard 2A7HU harckocsijaikat. A rendelkezésre álló információk szerint ezek a járművek most először jelentek meg 

a svéd Saab vállalat Barracuda nevű mobil álcázási rendszerével felszerelve.

A rendszer multispektrális védelmet biztosít, amely nemcsak a vizuális észlelés ellen hatékony, hanem a hőképalkotó eszközökkel szemben is csökkentheti a jármű észlelhetőségét. Ez különösen fontos a modern harctéren, ahol a drónok és fejlett célzóberendezések egyre meghatározóbb szerepet játszanak.

Rejtőzködő harckocsit fejlesztettek

A technológia egyik kulcseleme, hogy mérsékli a harcjármű és környezete közötti kontrasztot, ezzel nehezítve az emberi és gépi felderítést egyaránt. Emellett a rendszer porvédelmet is nyújt, valamint hozzájárulhat a hőelvezetéshez, ami a jármű különböző tereinek hőmérsékletét is befolyásolhatja. 

Ez a fejlesztés illeszkedik a nemzetközi trendekbe, ahol a rejtettség és az érzékelhetőség csökkentése kulcskérdéssé vált. A modern konfliktusokban a túlélőképesség nemcsak a páncélzat vastagságán, hanem azon is múlik, hogy egy eszköz mennyire képes elkerülni a felderítést.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
